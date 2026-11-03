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„Zabijeme Trumpa!“ Teherán zaplavili bilbordy s hrozbami americkému prezidentovi

Iránska metropola vystupňovala protiamerickú propagandu napriek obnoveniu diplomatických snáh o ukončenie vojny. Ulicami znejú výzvy na krvavú pomstu.

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3.11.2026 (SITA.sk) - Iránska metropola vystupňovala protiamerickú propagandu napriek obnoveniu diplomatických snáh o ukončenie vojny. Ulicami znejú výzvy na krvavú pomstu.

Irán v utorok odhalil v Teheráne obrovské bilbordy a transparenty s otvorenými vyhrážkami zabitím amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Nová propagandistická kampaň prichádza v čase intenzívnych diplomatických snáh o ukončenie osem mesiacov trvajúcej vojny.


„Zabijeme Trumpa!“ hlása monumentálny bilbord na rušnom námestí Engheláb, ktorý zobrazuje amerického prezidenta za mrežami so sklonenou hlavou.

Štvorica v hľadáčiku


Ďalší bilbord zachytáva Trumpa, viceprezidenta JD Vancea, osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua so zakrvavenými tvárami a v roztrhaných oblekoch.

Na námestí sa zhromaždili desiatky ľudí s červenými vlajkami. „Bude tiecť krv,“ stálo na transparentoch demonštrantov požadujúcich pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého 28. februára pri americko-izraelských útokoch.

Trump v cele


Na námestí Tadžríš na severe metropoly vystavujú obrazy Trumpa so zakrvavenou tvárou pritlačenou k zemi.

Nechýba ani replika väzenskej cely v životnej veľkosti, v ktorej sedí herec stvárňujúci amerického prezidenta.

Provokácie ostro kontrastujú s pokračujúcimi nepriamymi rokovaniami Washingtonu a Teheránu. Trump v pondelok naznačil, že dohoda o ukončení konfliktu je možná.

Protiamerické bilbordy a nástenné maľby sú súčasťou iránskej štátom podporovanej propagandy od islamskej revolúcie v roku 1979.


Zdroj: SITA.sk - „Zabijeme Trumpa!“ Teherán zaplavili bilbordy s hrozbami americkému prezidentovi © SITA Všetky práva vyhradené.

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