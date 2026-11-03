„Zabijeme Trumpa!“ Teherán zaplavili bilbordy s hrozbami americkému prezidentovi
Iránska metropola vystupňovala protiamerickú propagandu napriek obnoveniu diplomatických snáh o ukončenie vojny. Ulicami znejú výzvy na krvavú pomstu.
3.11.2026 (SITA.sk) - Iránska metropola vystupňovala protiamerickú propagandu napriek obnoveniu diplomatických snáh o ukončenie vojny. Ulicami znejú výzvy na krvavú pomstu.
„Zabijeme Trumpa!“ hlása monumentálny bilbord na rušnom námestí Engheláb, ktorý zobrazuje amerického prezidenta za mrežami so sklonenou hlavou.
Ďalší bilbord zachytáva Trumpa, viceprezidenta JD Vancea, osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua so zakrvavenými tvárami a v roztrhaných oblekoch.
Na námestí sa zhromaždili desiatky ľudí s červenými vlajkami. „Bude tiecť krv,“ stálo na transparentoch demonštrantov požadujúcich pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého 28. februára pri americko-izraelských útokoch.
Na námestí Tadžríš na severe metropoly vystavujú obrazy Trumpa so zakrvavenou tvárou pritlačenou k zemi.
Nechýba ani replika väzenskej cely v životnej veľkosti, v ktorej sedí herec stvárňujúci amerického prezidenta.
Provokácie ostro kontrastujú s pokračujúcimi nepriamymi rokovaniami Washingtonu a Teheránu. Trump v pondelok naznačil, že dohoda o ukončení konfliktu je možná.
Protiamerické bilbordy a nástenné maľby sú súčasťou iránskej štátom podporovanej propagandy od islamskej revolúcie v roku 1979.
Zdroj: SITA.sk - „Zabijeme Trumpa!“ Teherán zaplavili bilbordy s hrozbami americkému prezidentovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v utorok odhalil v Teheráne obrovské bilbordy a transparenty s otvorenými vyhrážkami zabitím amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nová propagandistická kampaň prichádza v čase intenzívnych diplomatických snáh o ukončenie osem mesiacov trvajúcej vojny.
„Zabijeme Trumpa!“ hlása monumentálny bilbord na rušnom námestí Engheláb, ktorý zobrazuje amerického prezidenta za mrežami so sklonenou hlavou.
Štvorica v hľadáčiku
Ďalší bilbord zachytáva Trumpa, viceprezidenta JD Vancea, osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua so zakrvavenými tvárami a v roztrhaných oblekoch.
Na námestí sa zhromaždili desiatky ľudí s červenými vlajkami. „Bude tiecť krv,“ stálo na transparentoch demonštrantov požadujúcich pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého 28. februára pri americko-izraelských útokoch.
Trump v cele
Na námestí Tadžríš na severe metropoly vystavujú obrazy Trumpa so zakrvavenou tvárou pritlačenou k zemi.
Nechýba ani replika väzenskej cely v životnej veľkosti, v ktorej sedí herec stvárňujúci amerického prezidenta.
Provokácie ostro kontrastujú s pokračujúcimi nepriamymi rokovaniami Washingtonu a Teheránu. Trump v pondelok naznačil, že dohoda o ukončení konfliktu je možná.
Protiamerické bilbordy a nástenné maľby sú súčasťou iránskej štátom podporovanej propagandy od islamskej revolúcie v roku 1979.
Zdroj: SITA.sk - „Zabijeme Trumpa!“ Teherán zaplavili bilbordy s hrozbami americkému prezidentovi © SITA Všetky práva vyhradené.
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