Ruský minister obrany pochválil bezprecedentne silné strategické partnerstvo Moskvy a Pekingu
Prehlbujúca sa rusko-čínska obranná spolupráca v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine vyvoláva obavy viacerých západných krajín. Ruský minister obrany
3.11.2026 (SITA.sk) - Prehlbujúca sa rusko-čínska obranná spolupráca v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine vyvoláva obavy viacerých západných krajín.
Ruský minister obrany Andrej Belousov počas návštevy Číny vyhlásil, že strategické partnerstvo medzi Moskvou a Pekingom dosiahlo „bezprecedentne vysokú úroveň“. Informoval o tom v utorok v oficiálnom vyhlásení ruský rezort obrany.
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehlbuje vzťahy s Čínou, ktorá sa označuje za neutrálnu stranu konfliktu a namiesto kritiky Moskvy dlhodobo vyzýva na mierové rokovania.
„Strategické partnerstvo medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou dosiahlo bezprecedentne vysokú úroveň,“ uviedol Belousov. Dodal, že spolupráca je založená aj na osobných kontaktoch medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Počas návštevy sa Belousov stretol s Čang Šeng-minom, podpredsedom Ústrednej vojenskej komisie, ktorú vedie Si Ťin-pching a ktorá riadi čínske ozbrojené sily.
Čína a Rusko v uplynulých rokoch pravidelne organizujú spoločné vojenské cvičenia. Ich prehlbujúca sa obranná spolupráca v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine vyvoláva obavy viacerých západných krajín.
Belousovova návšteva predchádza samitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Účasť na podujatí už avizoval Putin a americký prezident Donald Trump uviedol, že sa na samit tiež pokúsi prísť.
Zdroj: SITA.sk - Ruský minister obrany pochválil bezprecedentne silné strategické partnerstvo Moskvy a Pekingu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský minister obrany Andrej Belousov počas návštevy Číny vyhlásil, že strategické partnerstvo medzi Moskvou a Pekingom dosiahlo „bezprecedentne vysokú úroveň“. Informoval o tom v utorok v oficiálnom vyhlásení ruský rezort obrany.
Úzke osobné kontakty
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prehlbuje vzťahy s Čínou, ktorá sa označuje za neutrálnu stranu konfliktu a namiesto kritiky Moskvy dlhodobo vyzýva na mierové rokovania.
„Strategické partnerstvo medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou dosiahlo bezprecedentne vysokú úroveň,“ uviedol Belousov. Dodal, že spolupráca je založená aj na osobných kontaktoch medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Počas návštevy sa Belousov stretol s Čang Šeng-minom, podpredsedom Ústrednej vojenskej komisie, ktorú vedie Si Ťin-pching a ktorá riadi čínske ozbrojené sily.
Nová os zla?
Čína a Rusko v uplynulých rokoch pravidelne organizujú spoločné vojenské cvičenia. Ich prehlbujúca sa obranná spolupráca v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine vyvoláva obavy viacerých západných krajín.
Belousovova návšteva predchádza samitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Účasť na podujatí už avizoval Putin a americký prezident Donald Trump uviedol, že sa na samit tiež pokúsi prísť.
Zdroj: SITA.sk - Ruský minister obrany pochválil bezprecedentne silné strategické partnerstvo Moskvy a Pekingu © SITA Všetky práva vyhradené.
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