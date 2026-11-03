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Kremeľ potvrdil rokovania v Abú Zabí, delegáciu Moskvy povedie ruský propagandista ukrajinského pôvodu

Päťdesiatšesťročný Vladimir Medinskij sa narodil na Ukrajine a je spoluautorom ruských školských učebníc dejepisu, ktoré vyzdvihujú úlohu Moskvy na Ukrajine. Kremeľ v ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Päťdesiatšesťročný Vladimir Medinskij sa narodil na Ukrajine a je spoluautorom ruských školských učebníc dejepisu, ktoré vyzdvihujú úlohu Moskvy na Ukrajine.

Kremeľ v utorok potvrdil, že trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnia 10. a 11. novembra v Abú Zabí.

Ruská delegácia pricestuje 10. a 11. novembra do Abú Zabí, aby sa zúčastnila na trojstranných rokovaniach,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva posiela najlepšieho


Obnovenie rokovaní minulý mesiac avizoval osobitný americký vyslanec Steve Witkoff, ktorý sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Ruskú delegáciu povedie Putinov poradca Vladimir Medinskij, ktorý sa zúčastnil aj predchádzajúcich rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Rokovania neviedli k dosiahnutiu žiadnej dohody.

Kto je Medinskij


Päťdesiatšesťročný bývalý minister kultúry je známy svojimi nacionalistickými názormi na ruské dejiny. Bol členom ruskej delegácie na neúspešných rokovaniach s Ukrajinou v roku 2022 krátko po začiatku invázie a následne viedol ruských vyjednávačov aj na stretnutiach v Istanbule vlani a tento rok v Ženeve.

Medinskij sa narodil na Ukrajine a je spoluautorom ruských školských učebníc dejepisu, ktoré vyzdvihujú úlohu Moskvy na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Kremeľ potvrdil rokovania v Abú Zabí, delegáciu Moskvy povedie ruský propagandista ukrajinského pôvodu © SITA Všetky práva vyhradené.

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