|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18GYM a Stay Fit Gym spoja sily s podporou Enterprise Investors
Tagy: Enterprise Investors PR
18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier a Stay Fit Gym sa dohodli na spojení svojich firiem. 18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier, do ktorej investovala spoločnosť Enterprise ...
Zdieľať
6.10.2026 (SITA.sk) - 18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier a Stay Fit Gym sa dohodli na spojení svojich firiem.
18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier, do ktorej investovala spoločnosť Enterprise Investors, a Stay Fit Gym, jedna z najväčších sietí fitnescentier v Rumunsku, sa dohodli na spojení svojich firiem. Vznikne platforma s dvoma značkami, ktorá bude mať v celom Rumunsku viac ako 120 klubov a 130 000 členov. Transakcia prepojí dve firmy, ktoré sa vďaka pôsobeniu v rôznych častiach krajiny výrazne dopĺňajú, a rozšíri ponuku pre zákazníkov v celom Rumunsku.
Stay Fit Gym založili v roku 2012 Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu a Laurențiu Lascăr. Pod ich vedením sa sieť do septembra 2026 rozrástla na 77 klubov a 80 000 členov a vybudovala si silnú pozíciu v Bukurešti a južnom Rumunsku. 18GYM v súčasnosti prevádzkuje 45 klubov predovšetkým na severe krajiny. Obe značky si zachovajú svoje odlišné ponuky, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a budú sa naďalej sústreďovať na sprístupňovanie kvalitných fitnesových služieb širokému okruhu zákazníkov. Vďaka spoločnej sieti a veľkosti budú môcť osloviť zákazníkov aj v ďalších častiach Rumunska.
"Viac ako desať rokov sme Stay Fit Gym budovali podľa potrieb ľudí, ktorí v Rumunsku chodia cvičiť," uviedol Alexandru Lascăr, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Stay Fit Gym. "Spojením s 18GYM prepojíme dve siete, ktoré sa geograficky dopĺňajú, ale budeme môcť širšiemu okruhu zákazníkov ponúknuť viac možností, ako cvičiť." Marius Preodisteanu, spoluzakladateľ Stay Fit Gym zodpovedný za expanziu, dodal: "Alexandru, Laurentiu a ja sme hrdí na firmu a tím, ktoré sme doteraz vybudovali. Teší nás, že budeme znovu investovať spolu so zakladateľom a generálnym riaditeľom 18GYM Vladom Roneom a Enterprise Investors. Zodpovedá to nášmu zámeru zostať úzko zapojení aj do ďalšej fázy rastu."
"18GYM a Stay Fit Gym vybudovali silné firmy, ktoré sa navzájom dopĺňajú," uviedol Vlad Ronea a dodal: "Ich spojenie nám dáva príležitosť nadviazať na silné stránky oboch značiek, ďalej investovať do skúseností členov a sprístupniť kvalitné fitnesové služby väčšiemu počtu ľudí v celom Rumunsku."
V porovnaní s vyspelejšími európskymi trhmi využíva fitnesové služby v Rumunsku stále menšia časť populácie, čo vytvára značný priestor na ďalší rast. Zároveň rastie dopyt po dostupných a kvalitných fitnesových službách. Trh zostáva rozdrobený a pôsobí na ňom mnoho nezávislých prevádzkovateľov a malých miestnych sietí. S tým, ako si rumunskí zákazníci čoraz viac osvojujú zdravší životný štýl a pravidelné cvičenie, vzniká značný priestor na otváranie ďalších klubov.
"Rozvíjanie silných firiem prostredníctvom premyslených akvizícií je dlhodobo súčasťou prístupu Enterprise Investors, a to aj v Rumunsku. Princíp je stále rovnaký: podporujeme zakladateľov s osvedčeným prevádzkovým modelom a poskytujeme im kapitál aj ďalšiu podporu potrebnú na rýchlejší rast na rozdrobených trhoch. Tento prístup sme v Rumunsku uplatnili pri viacerých spoločnostiach z nášho portfólia, napríklad pri nedávnych akvizíciách spoločností PragmaGO a eTravel. Príležitosť využiť ho vidíme aj tu. Teší nás, že môžeme Vlada, Alexandra, Mariusa a Laurentia podporiť v ďalšej fáze rastu," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors, ktorý projekt vedie.
Po dokončení transakcie by mali spojenú firmu spoločne viesť Vlad Ronea a Alexandru Lascăr v spolupráci s Mariusom Preodișteanom, Laurentiuom Lascărom a širšími tímami 18GYM a Stay Fit Gym.
Enterprise Investors oznámila investíciu do 18GYM v marci a transakciu dokončila v júni. Išlo o jej ôsmu priamu investíciu v Rumunsku, kde EI pôsobí nepretržite od roku 2000 a dosiaľ investovala celkovo 217 miliónov eur. Okrem priamych investícií spoločnosť podporila aj ďalšie akvizície svojich portfóliových firiem v Rumunsku.
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy eur do 164 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach. www.ei.com.pl
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 18GYM a Stay Fit Gym spoja sily s podporou Enterprise Investors © SITA Všetky práva vyhradené.
18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier, do ktorej investovala spoločnosť Enterprise Investors, a Stay Fit Gym, jedna z najväčších sietí fitnescentier v Rumunsku, sa dohodli na spojení svojich firiem. Vznikne platforma s dvoma značkami, ktorá bude mať v celom Rumunsku viac ako 120 klubov a 130 000 členov. Transakcia prepojí dve firmy, ktoré sa vďaka pôsobeniu v rôznych častiach krajiny výrazne dopĺňajú, a rozšíri ponuku pre zákazníkov v celom Rumunsku.
- Transakcia podlieha obvyklým schváleniam regulačných orgánov a jej dokončenie sa očakáva do štyroch mesiacov. Dovtedy budú 18GYM a Stay Fit Gym naďalej fungovať samostatne.
- Po dokončení transakcie bude fond Enterprise Investors Fund IX držať v spojenej firme významný menšinový podiel spolu so zakladateľmi 18GYM. Zakladatelia Stay Fit Gym sa stanú menšinovými akcionármi, zatiaľ čo Morphosis Capital, doterajší investor v Stay Fit Gym, svoj podiel v celom rozsahu predá.
- Hodnota transakcie nebola zverejnená.
Stay Fit Gym založili v roku 2012 Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu a Laurențiu Lascăr. Pod ich vedením sa sieť do septembra 2026 rozrástla na 77 klubov a 80 000 členov a vybudovala si silnú pozíciu v Bukurešti a južnom Rumunsku. 18GYM v súčasnosti prevádzkuje 45 klubov predovšetkým na severe krajiny. Obe značky si zachovajú svoje odlišné ponuky, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a budú sa naďalej sústreďovať na sprístupňovanie kvalitných fitnesových služieb širokému okruhu zákazníkov. Vďaka spoločnej sieti a veľkosti budú môcť osloviť zákazníkov aj v ďalších častiach Rumunska.
"Viac ako desať rokov sme Stay Fit Gym budovali podľa potrieb ľudí, ktorí v Rumunsku chodia cvičiť," uviedol Alexandru Lascăr, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Stay Fit Gym. "Spojením s 18GYM prepojíme dve siete, ktoré sa geograficky dopĺňajú, ale budeme môcť širšiemu okruhu zákazníkov ponúknuť viac možností, ako cvičiť." Marius Preodisteanu, spoluzakladateľ Stay Fit Gym zodpovedný za expanziu, dodal: "Alexandru, Laurentiu a ja sme hrdí na firmu a tím, ktoré sme doteraz vybudovali. Teší nás, že budeme znovu investovať spolu so zakladateľom a generálnym riaditeľom 18GYM Vladom Roneom a Enterprise Investors. Zodpovedá to nášmu zámeru zostať úzko zapojení aj do ďalšej fázy rastu."
"18GYM a Stay Fit Gym vybudovali silné firmy, ktoré sa navzájom dopĺňajú," uviedol Vlad Ronea a dodal: "Ich spojenie nám dáva príležitosť nadviazať na silné stránky oboch značiek, ďalej investovať do skúseností členov a sprístupniť kvalitné fitnesové služby väčšiemu počtu ľudí v celom Rumunsku."
V porovnaní s vyspelejšími európskymi trhmi využíva fitnesové služby v Rumunsku stále menšia časť populácie, čo vytvára značný priestor na ďalší rast. Zároveň rastie dopyt po dostupných a kvalitných fitnesových službách. Trh zostáva rozdrobený a pôsobí na ňom mnoho nezávislých prevádzkovateľov a malých miestnych sietí. S tým, ako si rumunskí zákazníci čoraz viac osvojujú zdravší životný štýl a pravidelné cvičenie, vzniká značný priestor na otváranie ďalších klubov.
"Rozvíjanie silných firiem prostredníctvom premyslených akvizícií je dlhodobo súčasťou prístupu Enterprise Investors, a to aj v Rumunsku. Princíp je stále rovnaký: podporujeme zakladateľov s osvedčeným prevádzkovým modelom a poskytujeme im kapitál aj ďalšiu podporu potrebnú na rýchlejší rast na rozdrobených trhoch. Tento prístup sme v Rumunsku uplatnili pri viacerých spoločnostiach z nášho portfólia, napríklad pri nedávnych akvizíciách spoločností PragmaGO a eTravel. Príležitosť využiť ho vidíme aj tu. Teší nás, že môžeme Vlada, Alexandra, Mariusa a Laurentia podporiť v ďalšej fáze rastu," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors, ktorý projekt vedie.
Po dokončení transakcie by mali spojenú firmu spoločne viesť Vlad Ronea a Alexandru Lascăr v spolupráci s Mariusom Preodișteanom, Laurentiuom Lascărom a širšími tímami 18GYM a Stay Fit Gym.
Enterprise Investors oznámila investíciu do 18GYM v marci a transakciu dokončila v júni. Išlo o jej ôsmu priamu investíciu v Rumunsku, kde EI pôsobí nepretržite od roku 2000 a dosiaľ investovala celkovo 217 miliónov eur. Okrem priamych investícií spoločnosť podporila aj ďalšie akvizície svojich portfóliových firiem v Rumunsku.
O spoločnosti Enterprise Investors
Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy eur do 164 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach. www.ei.com.pl
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 18GYM a Stay Fit Gym spoja sily s podporou Enterprise Investors © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Enterprise Investors PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ďalšie krutá smrť na škole. Turecká školáčka dobodala osem dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo
Ďalšie krutá smrť na škole. Turecká školáčka dobodala osem dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo
<< predchádzajúci článok
Zdravotní klauni priniesli úsmev do Biomedicínskeho centra SAV
Zdravotní klauni priniesli úsmev do Biomedicínskeho centra SAV