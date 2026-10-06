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18GYM a Stay Fit Gym spoja sily s podporou Enterprise Investors


Tagy: Enterprise Investors PR

18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier a Stay Fit Gym sa dohodli na spojení svojich firiem. 18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier, do ktorej investovala spoločnosť Enterprise ...



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18gym_s 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - 18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier a Stay Fit Gym sa dohodli na spojení svojich firiem.


18GYM, rýchlo rastúca rumunská sieť fitnescentier, do ktorej investovala spoločnosť Enterprise Investors, a Stay Fit Gym, jedna z najväčších sietí fitnescentier v Rumunsku, sa dohodli na spojení svojich firiem. Vznikne platforma s dvoma značkami, ktorá bude mať v celom Rumunsku viac ako 120 klubov a 130 000 členov. Transakcia prepojí dve firmy, ktoré sa vďaka pôsobeniu v rôznych častiach krajiny výrazne dopĺňajú, a rozšíri ponuku pre zákazníkov v celom Rumunsku.

  • Transakcia podlieha obvyklým schváleniam regulačných orgánov a jej dokončenie sa očakáva do štyroch mesiacov. Dovtedy budú 18GYM a Stay Fit Gym naďalej fungovať samostatne.

  • Po dokončení transakcie bude fond Enterprise Investors Fund IX držať v spojenej firme významný menšinový podiel spolu so zakladateľmi 18GYM. Zakladatelia Stay Fit Gym sa stanú menšinovými akcionármi, zatiaľ čo Morphosis Capital, doterajší investor v Stay Fit Gym, svoj podiel v celom rozsahu predá.

  • Hodnota transakcie nebola zverejnená.


Stay Fit Gym založili v roku 2012 Alexandru Lascăr, Marius Preodișteanu a Laurențiu Lascăr. Pod ich vedením sa sieť do septembra 2026 rozrástla na 77 klubov a 80 000 členov a vybudovala si silnú pozíciu v Bukurešti a južnom Rumunsku. 18GYM v súčasnosti prevádzkuje 45 klubov predovšetkým na severe krajiny. Obe značky si zachovajú svoje odlišné ponuky, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a budú sa naďalej sústreďovať na sprístupňovanie kvalitných fitnesových služieb širokému okruhu zákazníkov. Vďaka spoločnej sieti a veľkosti budú môcť osloviť zákazníkov aj v ďalších častiach Rumunska.

"Viac ako desať rokov sme Stay Fit Gym budovali podľa potrieb ľudí, ktorí v Rumunsku chodia cvičiť," uviedol Alexandru Lascăr, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Stay Fit Gym. "Spojením s 18GYM prepojíme dve siete, ktoré sa geograficky dopĺňajú, ale budeme môcť širšiemu okruhu zákazníkov ponúknuť viac možností, ako cvičiť." Marius Preodisteanu, spoluzakladateľ Stay Fit Gym zodpovedný za expanziu, dodal: "Alexandru, Laurentiu a ja sme hrdí na firmu a tím, ktoré sme doteraz vybudovali. Teší nás, že budeme znovu investovať spolu so zakladateľom a generálnym riaditeľom 18GYM Vladom Roneom a Enterprise Investors. Zodpovedá to nášmu zámeru zostať úzko zapojení aj do ďalšej fázy rastu."

"18GYM a Stay Fit Gym vybudovali silné firmy, ktoré sa navzájom dopĺňajú," uviedol Vlad Ronea a dodal: "Ich spojenie nám dáva príležitosť nadviazať na silné stránky oboch značiek, ďalej investovať do skúseností členov a sprístupniť kvalitné fitnesové služby väčšiemu počtu ľudí v celom Rumunsku."

V porovnaní s vyspelejšími európskymi trhmi využíva fitnesové služby v Rumunsku stále menšia časť populácie, čo vytvára značný priestor na ďalší rast. Zároveň rastie dopyt po dostupných a kvalitných fitnesových službách. Trh zostáva rozdrobený a pôsobí na ňom mnoho nezávislých prevádzkovateľov a malých miestnych sietí. S tým, ako si rumunskí zákazníci čoraz viac osvojujú zdravší životný štýl a pravidelné cvičenie, vzniká značný priestor na otváranie ďalších klubov.

"Rozvíjanie silných firiem prostredníctvom premyslených akvizícií je dlhodobo súčasťou prístupu Enterprise Investors, a to aj v Rumunsku. Princíp je stále rovnaký: podporujeme zakladateľov s osvedčeným prevádzkovým modelom a poskytujeme im kapitál aj ďalšiu podporu potrebnú na rýchlejší rast na rozdrobených trhoch. Tento prístup sme v Rumunsku uplatnili pri viacerých spoločnostiach z nášho portfólia, napríklad pri nedávnych akvizíciách spoločností PragmaGO a eTravel. Príležitosť využiť ho vidíme aj tu. Teší nás, že môžeme Vlada, Alexandra, Mariusa a Laurentia podporiť v ďalšej fáze rastu," uviedol Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors, ktorý projekt vedie.

Po dokončení transakcie by mali spojenú firmu spoločne viesť Vlad Ronea a Alexandru Lascăr v spolupráci s Mariusom Preodișteanom, Laurentiuom Lascărom a širšími tímami 18GYM a Stay Fit Gym.

Enterprise Investors oznámila investíciu do 18GYM v marci a transakciu dokončila v júni. Išlo o jej ôsmu priamu investíciu v Rumunsku, kde EI pôsobí nepretržite od roku 2000 a dosiaľ investovala celkovo 217 miliónov eur. Okrem priamych investícií spoločnosť podporila aj ďalšie akvizície svojich portfóliových firiem v Rumunsku.

O spoločnosti Enterprise Investors


Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy súkromného kapitálu v strednej a východnej Európe. Od svojho založenia v roku 1990 získala prostriedky do desiatich fondov, ktoré investovali a zaviazali sa investovať 2,5 miliardy eur do 164 spoločností a ukončili investície v 143 spoločnostiach. www.ei.com.pl

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 18GYM a Stay Fit Gym spoja sily s podporou Enterprise Investors © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Enterprise Investors PR
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