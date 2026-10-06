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Viac zážitkov, menej teórie: Kaufland venuje 30-tisíc eur na školské projekty o zdravej výžive
Tagy: Podcast PR Zdravá výživa
Odtrhnúť si ovocie priamo v sade, sledovať, ako vo včelíne vzniká med či nahrať vlastný podcast o jedle. Aj tak môže vyzerať kreatívne vzdelávanie, ktoré deti bude baviť. Kaufland štartuje ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Odtrhnúť si ovocie priamo v sade, sledovať, ako vo včelíne vzniká med či nahrať vlastný podcast o jedle.
Aj tak môže vyzerať kreatívne vzdelávanie, ktoré deti bude baviť. Kaufland štartuje nový ročník grantového programu HRAVO o zdravej výžive, ktorý školám dáva priestor premeniť učenie o potravinách na zážitok, objavovanie aj vlastnú tvorbu.
O jedle sa deti učia každý deň, často bez toho, aby si to uvedomovali. Keď si vyberajú desiatu, skúšajú nové chute, nakupujú s rodičmi alebo rozmýšľajú, čo urobiť s nedojedeným obedom. Práve z bežných situácií môže vzniknúť zaujímavá hodina, školský projekt alebo malé dobrodružstvo mimo triedy.
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu spúšťa 4. ročník grantového programu HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom, ktorý je určený pre materské aj základné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska. Na ich projekty vyčlenil sumu 30-tisíc eur, pričom jedna škola môže získať podporu do výšky 500 eur. Prihlásené projekty posúdi odborná komisia, ktorá bude hodnotiť ich kreativitu, prepojenie témy zdravej výživy s praktickou skúsenosťou, ale aj to, aké nové poznatky a zážitky deťom prinesú. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom online formulára na stránke kauflandnf.eprojekty.sk od 6. októbra do 18. novembra 2026.
Ako môže taký projekt vyzerať? Niekedy stačí opustiť školskú lavicu. Deti sa môžu vybrať do ovocného sadu, k lokálnemu pestovateľovi zeleniny či k včelárom, aby na vlastné oči videli, odkiaľ pochádzajú a ako sa spracúvajú potraviny, ktoré poznajú zo svojho taniera.
Staršie ročníky môžu vziať do rúk aj mikrofón či kameru, a vytvoriť vlastný podcast alebo videoblog o jedle, vzdelávaciu hru či digitálny obsah. Potravinové etikety sa pritom ľahko premenia na predmet malého pátrania, téma plytvania jedlom na školskú výzvu a zo žiakov sa stanú lektori, ktorí informácie o tom, čo zistili, posunú aj ostatným. Priestor majú aj workshopy o pestrom a vyváženom stravovaní, vhodných stravovacích návykoch alebo o vytváraní zdravého vzťahu k jedlu.
"Deti dnes dostávajú množstvo informácií o tom, čo je zdravé, čo by mali jesť a čomu sa, naopak, vyhýbať. Dôležité je, aby o jedle nielen počúvali, ale spoznávali ho v súvislostiach. Keď navštívia farmu, porovnajú zloženie potravín alebo pripravia vlastný podcast, z teórie sa stáva osobná skúsenosť," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Školy majú priestor hravou formou ukázať deťom, že pestré a vyvážené stravovanie nie je o zákazoch, ale najmä o poznaní, správnych návykoch a zdravom vzťahu k jedlu. To, čo sa naučia v rannom veku, môže ovplyvniť ich rozhodnutia aj v dospelosti pri zostavovaní jedálnička či výbere potravín do nákupného košíka."
Obchodný reťazec sa téme pestrého a vyváženého stravovania venuje dlhodobo. Od roku 2018 prináša materským aj základným školám po celom Slovensku pravidelné nádielky ovocia a zeleniny prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky. V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola zároveň už tretí rok v školách organizuje Krúžky varenia, v ktorých žiaci získavajú praktické zručnosti pri príprave jedál, spoznávajú rôzne potraviny a učia sa vyskladať si vyvážený jedálniček.
Grantový program HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom na tieto aktivity nadväzuje a dáva školám príležitosť podporiť ich kreatívne nápady, ktorými v triedach aj mimo nich prakticky doplnia vzdelávanie. Termín uzávierky elektronického prihlasovania projektov je 18. novembra 2026, viac informácií o grantovom programe nájdu záujemcovia na https://nadacnyfondkaufland.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viac zážitkov, menej teórie: Kaufland venuje 30-tisíc eur na školské projekty o zdravej výžive © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj tak môže vyzerať kreatívne vzdelávanie, ktoré deti bude baviť. Kaufland štartuje nový ročník grantového programu HRAVO o zdravej výžive, ktorý školám dáva priestor premeniť učenie o potravinách na zážitok, objavovanie aj vlastnú tvorbu.
O jedle sa deti učia každý deň, často bez toho, aby si to uvedomovali. Keď si vyberajú desiatu, skúšajú nové chute, nakupujú s rodičmi alebo rozmýšľajú, čo urobiť s nedojedeným obedom. Práve z bežných situácií môže vzniknúť zaujímavá hodina, školský projekt alebo malé dobrodružstvo mimo triedy.
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu spúšťa 4. ročník grantového programu HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom, ktorý je určený pre materské aj základné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska. Na ich projekty vyčlenil sumu 30-tisíc eur, pričom jedna škola môže získať podporu do výšky 500 eur. Prihlásené projekty posúdi odborná komisia, ktorá bude hodnotiť ich kreativitu, prepojenie témy zdravej výživy s praktickou skúsenosťou, ale aj to, aké nové poznatky a zážitky deťom prinesú. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom online formulára na stránke kauflandnf.eprojekty.sk od 6. októbra do 18. novembra 2026.
Reportéri, bádatelia aj malí experti na potraviny
Ako môže taký projekt vyzerať? Niekedy stačí opustiť školskú lavicu. Deti sa môžu vybrať do ovocného sadu, k lokálnemu pestovateľovi zeleniny či k včelárom, aby na vlastné oči videli, odkiaľ pochádzajú a ako sa spracúvajú potraviny, ktoré poznajú zo svojho taniera.
Staršie ročníky môžu vziať do rúk aj mikrofón či kameru, a vytvoriť vlastný podcast alebo videoblog o jedle, vzdelávaciu hru či digitálny obsah. Potravinové etikety sa pritom ľahko premenia na predmet malého pátrania, téma plytvania jedlom na školskú výzvu a zo žiakov sa stanú lektori, ktorí informácie o tom, čo zistili, posunú aj ostatným. Priestor majú aj workshopy o pestrom a vyváženom stravovaní, vhodných stravovacích návykoch alebo o vytváraní zdravého vzťahu k jedlu.
"Deti dnes dostávajú množstvo informácií o tom, čo je zdravé, čo by mali jesť a čomu sa, naopak, vyhýbať. Dôležité je, aby o jedle nielen počúvali, ale spoznávali ho v súvislostiach. Keď navštívia farmu, porovnajú zloženie potravín alebo pripravia vlastný podcast, z teórie sa stáva osobná skúsenosť," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Školy majú priestor hravou formou ukázať deťom, že pestré a vyvážené stravovanie nie je o zákazoch, ale najmä o poznaní, správnych návykoch a zdravom vzťahu k jedlu. To, čo sa naučia v rannom veku, môže ovplyvniť ich rozhodnutia aj v dospelosti pri zostavovaní jedálnička či výbere potravín do nákupného košíka."
Priestor na kreatívne vzdelávanie
Obchodný reťazec sa téme pestrého a vyváženého stravovania venuje dlhodobo. Od roku 2018 prináša materským aj základným školám po celom Slovensku pravidelné nádielky ovocia a zeleniny prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky. V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola zároveň už tretí rok v školách organizuje Krúžky varenia, v ktorých žiaci získavajú praktické zručnosti pri príprave jedál, spoznávajú rôzne potraviny a učia sa vyskladať si vyvážený jedálniček.
Grantový program HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom na tieto aktivity nadväzuje a dáva školám príležitosť podporiť ich kreatívne nápady, ktorými v triedach aj mimo nich prakticky doplnia vzdelávanie. Termín uzávierky elektronického prihlasovania projektov je 18. novembra 2026, viac informácií o grantovom programe nájdu záujemcovia na https://nadacnyfondkaufland.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viac zážitkov, menej teórie: Kaufland venuje 30-tisíc eur na školské projekty o zdravej výžive © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podcast PR Zdravá výživa
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