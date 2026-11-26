Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho násilia, tvrdí odborníčka
Domáce násilie môže zostať skryté za bezkonfliktnou fasádou. Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Domáce násilie môže zostať skryté za bezkonfliktnou fasádou.
Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho násilia, pričom obranu páchateľa postavenú na tvrdení, že obvinenia sú len vymysleným produktom pomsty či majetkových záujmov zo strany partnerky/partnera, je potrebné podrobiť prísnemu kritickému dokazovaniu, keďže navonok bezkonfliktné rodinné prostredie môže byť klamlivou fasádou.
Zdôraznila to prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király. Zo znaleckých posudkov z odvetvia psychiatrie a z odboru psychológie podľa nej opakovane vyplýva, že páchateľ s poruchou osobnosti a afektívno-emočnou nestabilitou dokáže navonok simulovať účinnú taktiku sociálnej adaptácie, v dôsledku čoho ho širšie okolie vníma ako bezproblémového a nekonfliktného človeka, zatiaľ čo svoje agresívne osobnostné prejavy a deštruktívnu potrebu kontroly ventiluje výlučne v izolovanej a pred verejnosťou uzavretej sfére vlastnej rodiny.
Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa Trestného zákona sa podľa prokurátorky vyznačuje vysokou mierou latencie. „Osobitný charakter domáceho násilia má nepochybne zásadný vplyv na povahu, rozsah a špecifiká dokazovania v trestnom konaní. Obeť je často jediným priamym svedkom inkriminovaného konania, ktoré sa odohráva v izolácii súkromia, bez prítomnosti iných osôb. Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a súdov pri dokazovaní determinujú viaceré osobitosti: špecifické miesto spáchania, blízky osobnostný či rodinný vzťah medzi páchateľom a obeťou, absencia externých svedkov a v neposlednom rade rôznorodé formy násilia (fyzické, verbálne, psychické, sexuálne, sociálne či ekonomické), ktoré sa spravidla vyskytujú vo vzájomnej kombinácii,“ skonštatovala Király.
Trestným činom domáceho násilia sa podľa nej rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. „Termín "domáce násilie" vo svojej podstate nepredstavuje trestnoprávnu kategóriu, ale ide o pojem primárne kriminologický a sociologický, ktorý slúži ako zastrešujúce označenie pre široké spektrum protiprávnych konaní," vysvetlila prokurátorka.
Pretrvávajúca bagatelizácia domáceho násilia zo strany OČTK a súdov podľa Király nepredstavuje iba nesprávny úradný postup. „Znamená to aj priame porušenie pozitívnych záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V aplikačnej praxi ide o dlhodobý problém, kedy dochádza k zľahčovaniu konania páchateľa a k jeho nesprávnej právnej kvalifikácii pod miernejšie skutkové podstaty, hoci konanie vykazuje všetky materiálne a formálne znaky zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby,“ uviedla prokurátorka. Európsky súd pre ľudské práva podľa nej dlhodobo konštatuje, že domáce násilie predstavuje celospoločenský problém spoločný pre všetky členské štáty.
„Vo svojej konštantnej judikatúre zdôrazňuje, že toto násilie nadobúda rozmanité podoby od fyzických útokov až po psychické a verbálne týranie. ESĽP opakovane upozorňuje, že tento negatívny fenomén je mimoriadne náročné detegovať práve pre jeho realizáciu v intímnej sfére uzatvorených rodinných vzťahov. Zároveň potvrdzuje, že hoci sú primárnymi obeťami ženy, domáce násilie postihuje aj mužov a fatálnym spôsobom - priamo či nepriamo - zasahuje aj maloleté deti, čím dochádza k ich hlbokej traumatizácii,“ zdôraznila Király.
Z pohľadu kriminológie a viktimológie je problematika obetí domáceho násilia podľa odborníčky špecifická práve tým, že páchateľa a poškodenú osobu spájajú úzke interpersonálne a rodinné väzby.
„Špecifická dynamika tohto násilia vedie k oveľa závažnejšej psychotraumatizácii obetí než pri bežnej kriminalite. Dokazovanie je v týchto prípadoch procesne mimoriadne náročné, keďže protiprávne konanie sa spravidla odohráva v rodinnom kruhu a osamotená výpoveď poškodenej osoby stojí priamo proti tvrdeniam obvineného. Tieto osoby sú preto omnoho častejšie vystavené hrozbe sekundárnej viktimizácie, ktorej primárnym zdrojom sú zakorenené falošné mýty, predsudky, stereotypy a kognitívne heuristiky (reprezentované napr. formalistickým a chybným záverom, že ak obeť zo vzťahu neodíde, tak nemôže ísť o zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby),“ skonštatovala prokurátorka.
Dôsledné priznanie statusu obzvlášť zraniteľnej obete môže podľa Király zásadným spôsobom prispieť k oslabeniu obáv zo sekundárnej viktimizácie, a tým signifikantne znížiť vysokú latenciu tejto trestnej činnosti. V tomto kontexte moderná viktimológia operuje s konceptom tzv. "terapie spravodlivosťou" (justice therapy) a legitímne tvrdí, že proces hojenia hlbokej psychickej traumy môže reálne začať až vtedy, keď je pravda o spáchanom zločine autoritatívne uznaná štátom. Rešpektujúci a citlivý prístup k obeti zo strany OČTK a súdov proaktívne prispieva k obnove jej narušenej potreby spravodlivosti, čo otvára priamu cestu k sanácii prežitej ujmy,“ dodala Király.
Zdroj: SITA.sk - Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho násilia, tvrdí odborníčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho násilia, pričom obranu páchateľa postavenú na tvrdení, že obvinenia sú len vymysleným produktom pomsty či majetkových záujmov zo strany partnerky/partnera, je potrebné podrobiť prísnemu kritickému dokazovaniu, keďže navonok bezkonfliktné rodinné prostredie môže byť klamlivou fasádou.
Zdôraznila to prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király. Zo znaleckých posudkov z odvetvia psychiatrie a z odboru psychológie podľa nej opakovane vyplýva, že páchateľ s poruchou osobnosti a afektívno-emočnou nestabilitou dokáže navonok simulovať účinnú taktiku sociálnej adaptácie, v dôsledku čoho ho širšie okolie vníma ako bezproblémového a nekonfliktného človeka, zatiaľ čo svoje agresívne osobnostné prejavy a deštruktívnu potrebu kontroly ventiluje výlučne v izolovanej a pred verejnosťou uzavretej sfére vlastnej rodiny.
Domáce násilie sa často odohráva bez svedkov
Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa Trestného zákona sa podľa prokurátorky vyznačuje vysokou mierou latencie. „Osobitný charakter domáceho násilia má nepochybne zásadný vplyv na povahu, rozsah a špecifiká dokazovania v trestnom konaní. Obeť je často jediným priamym svedkom inkriminovaného konania, ktoré sa odohráva v izolácii súkromia, bez prítomnosti iných osôb. Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a súdov pri dokazovaní determinujú viaceré osobitosti: špecifické miesto spáchania, blízky osobnostný či rodinný vzťah medzi páchateľom a obeťou, absencia externých svedkov a v neposlednom rade rôznorodé formy násilia (fyzické, verbálne, psychické, sexuálne, sociálne či ekonomické), ktoré sa spravidla vyskytujú vo vzájomnej kombinácii,“ skonštatovala Király.
Trestným činom domáceho násilia sa podľa nej rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. „Termín "domáce násilie" vo svojej podstate nepredstavuje trestnoprávnu kategóriu, ale ide o pojem primárne kriminologický a sociologický, ktorý slúži ako zastrešujúce označenie pre široké spektrum protiprávnych konaní," vysvetlila prokurátorka.
Bagatelizácia domáceho násilia môže porušovať ľudské práva
Pretrvávajúca bagatelizácia domáceho násilia zo strany OČTK a súdov podľa Király nepredstavuje iba nesprávny úradný postup. „Znamená to aj priame porušenie pozitívnych záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V aplikačnej praxi ide o dlhodobý problém, kedy dochádza k zľahčovaniu konania páchateľa a k jeho nesprávnej právnej kvalifikácii pod miernejšie skutkové podstaty, hoci konanie vykazuje všetky materiálne a formálne znaky zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby,“ uviedla prokurátorka. Európsky súd pre ľudské práva podľa nej dlhodobo konštatuje, že domáce násilie predstavuje celospoločenský problém spoločný pre všetky členské štáty.
„Vo svojej konštantnej judikatúre zdôrazňuje, že toto násilie nadobúda rozmanité podoby od fyzických útokov až po psychické a verbálne týranie. ESĽP opakovane upozorňuje, že tento negatívny fenomén je mimoriadne náročné detegovať práve pre jeho realizáciu v intímnej sfére uzatvorených rodinných vzťahov. Zároveň potvrdzuje, že hoci sú primárnymi obeťami ženy, domáce násilie postihuje aj mužov a fatálnym spôsobom - priamo či nepriamo - zasahuje aj maloleté deti, čím dochádza k ich hlbokej traumatizácii,“ zdôraznila Király.
Obete sú vystavené riziku sekundárnej viktimizácie
Z pohľadu kriminológie a viktimológie je problematika obetí domáceho násilia podľa odborníčky špecifická práve tým, že páchateľa a poškodenú osobu spájajú úzke interpersonálne a rodinné väzby.
„Špecifická dynamika tohto násilia vedie k oveľa závažnejšej psychotraumatizácii obetí než pri bežnej kriminalite. Dokazovanie je v týchto prípadoch procesne mimoriadne náročné, keďže protiprávne konanie sa spravidla odohráva v rodinnom kruhu a osamotená výpoveď poškodenej osoby stojí priamo proti tvrdeniam obvineného. Tieto osoby sú preto omnoho častejšie vystavené hrozbe sekundárnej viktimizácie, ktorej primárnym zdrojom sú zakorenené falošné mýty, predsudky, stereotypy a kognitívne heuristiky (reprezentované napr. formalistickým a chybným záverom, že ak obeť zo vzťahu neodíde, tak nemôže ísť o zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby),“ skonštatovala prokurátorka.
Dôsledné priznanie statusu obzvlášť zraniteľnej obete môže podľa Király zásadným spôsobom prispieť k oslabeniu obáv zo sekundárnej viktimizácie, a tým signifikantne znížiť vysokú latenciu tejto trestnej činnosti. V tomto kontexte moderná viktimológia operuje s konceptom tzv. "terapie spravodlivosťou" (justice therapy) a legitímne tvrdí, že proces hojenia hlbokej psychickej traumy môže reálne začať až vtedy, keď je pravda o spáchanom zločine autoritatívne uznaná štátom. Rešpektujúci a citlivý prístup k obeti zo strany OČTK a súdov proaktívne prispieva k obnove jej narušenej potreby spravodlivosti, čo otvára priamu cestu k sanácii prežitej ujmy,“ dodala Király.
Zdroj: SITA.sk - Absenciu viditeľných konfliktov navonok nemožno interpretovať ako dôkaz neexistencie domáceho násilia, tvrdí odborníčka © SITA Všetky práva vyhradené.
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