Kimmich kritizuje vedenie Bayernu Mníchov za tlak na chorého Musialu kvôli zníženiu platu
Bavori čelia kritike za tlak na hráča so zdravotnými ťažkosťami. Jeden z lídrov nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov
26.11.2026 (SITA.sk) - Bavori čelia kritike za tlak na hráča so zdravotnými ťažkosťami.
Jeden z lídrov nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Joshua Kimmich otvorene kritizoval vedenie bavorského tímu za to, že tlačí na Jamala Musialu, aby súhlasil so znížením platu, zatiaľ čo sa vyrovnáva s neurologickým ochorením.
Po stredajšej prehre 1:2 v Lige majstrov na pôde francúzskeho OSC Lille zdôraznil dôležitosť osobného prístupu k hráčom. "Samozrejme, klub je vždy na prvom mieste a je väčší ako hráči, ale nie je väčší ako človek. Je to úplne neprijateľné a nie je to spôsob Bayernu... To, čo sa teraz deje, je niečo, čo sa nesmie diať týmto spôsobom. Považujem to za úplne nepochopiteľné," povedal kapitán Bayernu počas absencie zraneného brankára Manuela Neuera.
Musiala mal počas prípravy na sezóny dva kolapsy na ihrisku a neskôr priznal, že má neurologickú poruchu spôsobujúcu "dočasné, ale liečiteľné záchvaty". Po prestávke spôsobenej zranením stehenného svalu sa v piatok predstavil v prvom zápase za dva mesiace.
Krátko po súboji Karl-Heinz Rummenigge, dlhoročný mocný muž klubu, naznačil, že 23-ročný stredopoliar pravdepodobne nedosiahne svoju predchádzajúcu formu a mal by akceptovať zníženie platu. "Ak sa nevráti k starému Jamalovi, musíme viesť rozhovory s jeho rodinou, hráčom a predovšetkým s jeho agentúrou - pretože súčasné finančné čísla už nie sú odôvodnené," uviedol Rummenigge pre Sky Germany.
Podobné výroky zazneli aj od čestného prezidenta Uliho Hoenessa a súčasného generálneho riaditeľa klubu Jana-Christiana Dreessena.
Musiala podpísal lukratívnu zmluvu vo februári 2025 a podľa nemeckých médií zarobí 25 miliónov eur ročne, čo ho robí druhým najlepšie plateným hráčom klubu po držiteľovi Zlatej lopty Harrym Kaneovi.
Medzinárodná hráčska únia FIFPro v nedeľu obvinila Bayern z "koordinovanej kampane na vyvíjanie tlaku na Musialu a jeho zástupcov, aby prijali platové zníženie". "Klub takej povesti ako Bayern by to mal vedieť riešiť lepšie," uviedla únia vo vyhlásení.
Kimmich vyjadril pochopenie pre postoj klubu, ale kritizoval verejný spôsob komunikácie. "Myslím si, že by sa to malo riešiť za zatvorenými dverami, s agentom Jamala alebo priamo s ním," povedal.
Kimmich, ktorý v októbri vynechal niekoľko zápasov po náhlej smrti svojho otca, ocenil podporu klubu v tejto ťažkej dobe. "V mojej situácii bol klub neuveriteľne výnimočný. Naozaj ste mohli pocítiť, že sa tu žije pocit spolupatričnosti," dodal.
Pred duelom v Lille bol Bayern posledného tímu z najkvalitnejších európskych líg, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral v žiadnej súťaži. Po strede to však už neplatí.
Zdroj: SITA.sk - Kimmich kritizuje vedenie Bayernu Mníchov za tlak na chorého Musialu kvôli zníženiu platu © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z lídrov nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Joshua Kimmich otvorene kritizoval vedenie bavorského tímu za to, že tlačí na Jamala Musialu, aby súhlasil so znížením platu, zatiaľ čo sa vyrovnáva s neurologickým ochorením.
Po stredajšej prehre 1:2 v Lige majstrov na pôde francúzskeho OSC Lille zdôraznil dôležitosť osobného prístupu k hráčom. "Samozrejme, klub je vždy na prvom mieste a je väčší ako hráči, ale nie je väčší ako človek. Je to úplne neprijateľné a nie je to spôsob Bayernu... To, čo sa teraz deje, je niečo, čo sa nesmie diať týmto spôsobom. Považujem to za úplne nepochopiteľné," povedal kapitán Bayernu počas absencie zraneného brankára Manuela Neuera.
Musiala mal počas prípravy na sezóny dva kolapsy na ihrisku a neskôr priznal, že má neurologickú poruchu spôsobujúcu "dočasné, ale liečiteľné záchvaty". Po prestávke spôsobenej zranením stehenného svalu sa v piatok predstavil v prvom zápase za dva mesiace.
Vedenie klubu postupuje jednotne
Krátko po súboji Karl-Heinz Rummenigge, dlhoročný mocný muž klubu, naznačil, že 23-ročný stredopoliar pravdepodobne nedosiahne svoju predchádzajúcu formu a mal by akceptovať zníženie platu. "Ak sa nevráti k starému Jamalovi, musíme viesť rozhovory s jeho rodinou, hráčom a predovšetkým s jeho agentúrou - pretože súčasné finančné čísla už nie sú odôvodnené," uviedol Rummenigge pre Sky Germany.
Podobné výroky zazneli aj od čestného prezidenta Uliho Hoenessa a súčasného generálneho riaditeľa klubu Jana-Christiana Dreessena.
Musiala podpísal lukratívnu zmluvu vo februári 2025 a podľa nemeckých médií zarobí 25 miliónov eur ročne, čo ho robí druhým najlepšie plateným hráčom klubu po držiteľovi Zlatej lopty Harrym Kaneovi.
Zasahuje aj únia
Medzinárodná hráčska únia FIFPro v nedeľu obvinila Bayern z "koordinovanej kampane na vyvíjanie tlaku na Musialu a jeho zástupcov, aby prijali platové zníženie". "Klub takej povesti ako Bayern by to mal vedieť riešiť lepšie," uviedla únia vo vyhlásení.
Kimmich vyjadril pochopenie pre postoj klubu, ale kritizoval verejný spôsob komunikácie. "Myslím si, že by sa to malo riešiť za zatvorenými dverami, s agentom Jamala alebo priamo s ním," povedal.
Pocit spolupatričnosti
Kimmich, ktorý v októbri vynechal niekoľko zápasov po náhlej smrti svojho otca, ocenil podporu klubu v tejto ťažkej dobe. "V mojej situácii bol klub neuveriteľne výnimočný. Naozaj ste mohli pocítiť, že sa tu žije pocit spolupatričnosti," dodal.
Pred duelom v Lille bol Bayern posledného tímu z najkvalitnejších európskych líg, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral v žiadnej súťaži. Po strede to však už neplatí.
Zdroj: SITA.sk - Kimmich kritizuje vedenie Bayernu Mníchov za tlak na chorého Musialu kvôli zníženiu platu © SITA Všetky práva vyhradené.
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