Siekel je na čele SOŠV už jednu dekádu. Za dlhodobý problém považuje infraštruktúru
Anton Siekel prevzal taktovku od Františka Chmelára a už desať rokov vedie Slovenský olympijský a športový výbor. Anton Siekel už jednu dekádu stojí na čele
26.11.2026 (SITA.sk) - Anton Siekel prevzal taktovku od Františka Chmelára a už desať rokov vedie Slovenský olympijský a športový výbor.
Anton Siekel už jednu dekádu stojí na čele Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý v roku 2016 preberal ešte ako Slovenský olympijský výbor. Jednou z jeho hlavných ambícií bolo spojiť slovenský šport a v súčasnosti má športové hnutie strešnú organizáciu, ministerstvo športu či Fond na podporu športu. Pri bilancovaní desaťročia vo funkcii prvého muža slovenského olympizmu však upozorňuje aj na problémy, ktoré Slovensko ešte musí vyriešiť.
Siekel na čele SOV nahradil 26. novembra 2016 Františka Chmelára, v konkurencii troch protikandidátov triumfoval už v prvom kole. Dnes vykonáva už tretie funkčné obdobie. "Keď sa prvýkrát objavila myšlienka, či by som nemal záujem pôsobiť v olympijskom hnutí, považoval som ju za úplne absurdnú. Aj keď som mal skúsenosti z džuda, olympijské prostredie som detailne nepoznal. Strávil som však dva roky tým, že som sa s ním bližšie oboznamoval. Výsledok následných volieb som vnímal ako silný záväzok s mandátom a veľkú výzvu,“ zaspomínal si Siekel podľa oficiálneho webu SOŠV.
V decembri 2018 sa SOV transformoval na SOŠV a nasledovali aj ďalšie systémové zmeny. Siekel za jednu z nich označil zriadenie funkcie štátneho tajomníka pre šport, zavedenie športovej renty, vznik Fondu na podporu športu a napokon aj Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Medzičasom sa v Banskej Bystrici konal Európsky olympijský festival mládeže a Danka Hrbeková sa stala individuálnou členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). "Tak ako sme sa kedysi učili na základe skúseností iných medzinárodných inštitúcií a olympijských výborov, dnes sme to my, ktorí tieto skúsenosti odovzdávajú ďalším. Na to som naozaj veľmi hrdý,“ pokračoval 57-ročný bratislavský rodák.
Nie všetky obdobia uplynulej dekády hodnotí prezident SOŠV pozitívne. Za najťažšie označil roky 2020 až 2023. "Nielen pre pandémiu COVID-19, ale aj preto, že som veľmi zreteľne cítil nezáujem zo strany štátu. Šport ignoroval, nepovažoval ho za dôležitý a boli sme na periférii jeho záujmu. Chápem, že to bolo ťažké obdobie pre krajinu aj pre celý svet. Pre túto krajinu by však bolo oveľa lepšie, keby sa práve v tomto období viac sústredila na podporu športu,“ uviedol.
Finančné možnosti slovenského športu sa zlepšili, preniesť tento posun do výsledkov na najväčších svetových podujatiach sa podľa Siekela nedá zo dňa na deň. Ako jednu z ciest vidí cielenú podporu perspektívnych športovcov a odvetví prostredníctvom projektu Generácia Olymp. "Musíme byť trpezliví. Nedá sa to spraviť za rok ani pri akejkoľvek finančnej podpore, ale iba cieľavedomou a dlhodobou prácou,“ uviedol. Odmietol však hodnotiť stav slovenského športu výlučne podľa počtu olympijských medailí. Tie považuje za fanúšikovskú odmenu. Za veľmi dôležitý pokladá pohyb detí, zdravotnú prevenciu či aktívny život seniorov.
Jedným z najväčších problémov zostáva športová infraštruktúra. Dlh, ktorý vznikal desiatky rokov, sa nedá zmazať za jedno či dve volebné obdobia. Siekelovi však prekáža aj nastavenie slovenskej spoločnosti. Ako príklad uvádza výstavbu multifunkčnej arény v Šamoríne, na ktorú štát vyčlenil 20 miliónov eur. "Pozrime sa na okolité krajiny, koľko investovali do krásnych športových stánkov, ktoré majú, našťastie, aj plné, a to bez toho, aby mali pocit, že mrhajú peniazmi. My ideme urobiť niečo úplne štandardné, normálne, nič prehnané, ale už sa bičujeme, či to nie je veľa a či to nemohlo byť ešte lacnejšie,“ skonštatoval.
Samotná výstavba športovísk však podľa neho nestačí: „Vieme vybudovať športovú halu povedzme za 18 mesiacov, ale potrebujeme, aby bola aj plná. Aby bola plná športujúcich ľudí, športovcov a trénerov. Majme smelé ciele. Snívajme o tom, že Slovensko bude plné športovcov, športujúcej mládeže a bude dosahovať krásne výsledky. To sa však nedá dosiahnuť tým, že budeme prehnane skromní.“
Za desať rokov vo funkcii prezidenta SOŠV bol v blízkosti mnohých úspechov reprezentantov SR. Aj po desaťročí prežíva ich víťazstvá ako fanúšik. "To, čo mi šport a SOŠV naozaj dali, sú emócie, ktoré sa nedajú kúpiť a nedajú sa ani nahradiť. Mal som možnosť stretnúť úžasných ľudí zo športu, s mnohými sa priatelíme. A to je veľmi cenné,“ ozrejmil podľa olympic.sk.
Do budúcnosti si želá predovšetkým kontinuitu, aby úspešné projekty prežili svojich iniciátorov a slovenský šport nemusel po každej personálnej zmene začínať odznova. "Raz, keď budem už veľmi starý, chcem byť hrdý na to, že som bol súčasťou dlhého príbehu. Že to nebolo iba o mojich rokoch v olympijskom výbore, ale že to celé stálo za to. Budem sa o to snažiť z akejkoľvek pozície, či v SOŠV budem, alebo nie, celý život,“ uzavrel Siekel.
Zdroj: SITA.sk - Siekel je na čele SOŠV už jednu dekádu. Za dlhodobý problém považuje infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Anton Siekel už jednu dekádu stojí na čele Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý v roku 2016 preberal ešte ako Slovenský olympijský výbor. Jednou z jeho hlavných ambícií bolo spojiť slovenský šport a v súčasnosti má športové hnutie strešnú organizáciu, ministerstvo športu či Fond na podporu športu. Pri bilancovaní desaťročia vo funkcii prvého muža slovenského olympizmu však upozorňuje aj na problémy, ktoré Slovensko ešte musí vyriešiť.
Siekel na čele SOV nahradil 26. novembra 2016 Františka Chmelára, v konkurencii troch protikandidátov triumfoval už v prvom kole. Dnes vykonáva už tretie funkčné obdobie. "Keď sa prvýkrát objavila myšlienka, či by som nemal záujem pôsobiť v olympijskom hnutí, považoval som ju za úplne absurdnú. Aj keď som mal skúsenosti z džuda, olympijské prostredie som detailne nepoznal. Strávil som však dva roky tým, že som sa s ním bližšie oboznamoval. Výsledok následných volieb som vnímal ako silný záväzok s mandátom a veľkú výzvu,“ zaspomínal si Siekel podľa oficiálneho webu SOŠV.
V decembri 2018 sa SOV transformoval na SOŠV a nasledovali aj ďalšie systémové zmeny. Siekel za jednu z nich označil zriadenie funkcie štátneho tajomníka pre šport, zavedenie športovej renty, vznik Fondu na podporu športu a napokon aj Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Medzičasom sa v Banskej Bystrici konal Európsky olympijský festival mládeže a Danka Hrbeková sa stala individuálnou členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). "Tak ako sme sa kedysi učili na základe skúseností iných medzinárodných inštitúcií a olympijských výborov, dnes sme to my, ktorí tieto skúsenosti odovzdávajú ďalším. Na to som naozaj veľmi hrdý,“ pokračoval 57-ročný bratislavský rodák.
Šport na periférii záujmu
Nie všetky obdobia uplynulej dekády hodnotí prezident SOŠV pozitívne. Za najťažšie označil roky 2020 až 2023. "Nielen pre pandémiu COVID-19, ale aj preto, že som veľmi zreteľne cítil nezáujem zo strany štátu. Šport ignoroval, nepovažoval ho za dôležitý a boli sme na periférii jeho záujmu. Chápem, že to bolo ťažké obdobie pre krajinu aj pre celý svet. Pre túto krajinu by však bolo oveľa lepšie, keby sa práve v tomto období viac sústredila na podporu športu,“ uviedol.
Finančné možnosti slovenského športu sa zlepšili, preniesť tento posun do výsledkov na najväčších svetových podujatiach sa podľa Siekela nedá zo dňa na deň. Ako jednu z ciest vidí cielenú podporu perspektívnych športovcov a odvetví prostredníctvom projektu Generácia Olymp. "Musíme byť trpezliví. Nedá sa to spraviť za rok ani pri akejkoľvek finančnej podpore, ale iba cieľavedomou a dlhodobou prácou,“ uviedol. Odmietol však hodnotiť stav slovenského športu výlučne podľa počtu olympijských medailí. Tie považuje za fanúšikovskú odmenu. Za veľmi dôležitý pokladá pohyb detí, zdravotnú prevenciu či aktívny život seniorov.
Nebuďme prehnane skromní
Jedným z najväčších problémov zostáva športová infraštruktúra. Dlh, ktorý vznikal desiatky rokov, sa nedá zmazať za jedno či dve volebné obdobia. Siekelovi však prekáža aj nastavenie slovenskej spoločnosti. Ako príklad uvádza výstavbu multifunkčnej arény v Šamoríne, na ktorú štát vyčlenil 20 miliónov eur. "Pozrime sa na okolité krajiny, koľko investovali do krásnych športových stánkov, ktoré majú, našťastie, aj plné, a to bez toho, aby mali pocit, že mrhajú peniazmi. My ideme urobiť niečo úplne štandardné, normálne, nič prehnané, ale už sa bičujeme, či to nie je veľa a či to nemohlo byť ešte lacnejšie,“ skonštatoval.
Samotná výstavba športovísk však podľa neho nestačí: „Vieme vybudovať športovú halu povedzme za 18 mesiacov, ale potrebujeme, aby bola aj plná. Aby bola plná športujúcich ľudí, športovcov a trénerov. Majme smelé ciele. Snívajme o tom, že Slovensko bude plné športovcov, športujúcej mládeže a bude dosahovať krásne výsledky. To sa však nedá dosiahnuť tým, že budeme prehnane skromní.“
Súčasť dlhého príbehu
Za desať rokov vo funkcii prezidenta SOŠV bol v blízkosti mnohých úspechov reprezentantov SR. Aj po desaťročí prežíva ich víťazstvá ako fanúšik. "To, čo mi šport a SOŠV naozaj dali, sú emócie, ktoré sa nedajú kúpiť a nedajú sa ani nahradiť. Mal som možnosť stretnúť úžasných ľudí zo športu, s mnohými sa priatelíme. A to je veľmi cenné,“ ozrejmil podľa olympic.sk.
Do budúcnosti si želá predovšetkým kontinuitu, aby úspešné projekty prežili svojich iniciátorov a slovenský šport nemusel po každej personálnej zmene začínať odznova. "Raz, keď budem už veľmi starý, chcem byť hrdý na to, že som bol súčasťou dlhého príbehu. Že to nebolo iba o mojich rokoch v olympijskom výbore, ale že to celé stálo za to. Budem sa o to snažiť z akejkoľvek pozície, či v SOŠV budem, alebo nie, celý život,“ uzavrel Siekel.
Zdroj: SITA.sk - Siekel je na čele SOŠV už jednu dekádu. Za dlhodobý problém považuje infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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