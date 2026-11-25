Slovenská diaspóra poslala poslancom otvorený list, varuje pred dôsledkami zrušenia voľby poštou
Voľby zo zahraničia totiž podľa neho vytvárajú a udržiavajú silné puto medzi SR a jej občanmi, ktorí žijú krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo v zahraničí. Slovenská diaspóra ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Voľby zo zahraničia totiž podľa neho vytvárajú a udržiavajú silné puto medzi SR a jej občanmi, ktorí žijú krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo v zahraničí.
Slovenská diaspóra zaslala poslancom parlamentu a Európskeho parlamentu otvorený list. Upozorňuje v ňom na širšie dôsledky zrušenia voľby poštou zo zahraničia, ktorú schválili koaliční poslanci v utorok 24. novembra na schôdzi Národnej rady SR. „Domnievam sa, že pri diskusii o voľbe zo zahraničia by sme sa nemali sústrediť iba na technickú stránku hlasovania a na spôsob, akým občania a občianky odovzdávajú svoje hlasy. Existuje totiž ešte jeden, často prehliadaný rozmer," uviedol predseda Slovenskej diaspóry Andrej Probst.
Voľby zo zahraničia totiž podľa neho vytvárajú a udržiavajú silné puto medzi SR a jej občanmi, ktorí žijú krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo v zahraničí.
Probst zdôraznil, že účasť vo voľbách je prejavom toho, že sa Slováci žijúci v zahraničí naďalej zaujímajú o dianie na Slovensku, že im záleží na jeho budúcnosti a chcú sa podieľať na jeho rozvoji. „Neprerušili svoj vzťah k domovine a napriek životu v inej krajine chcú zostať súčasťou jej demokratického života. Toto puto by sme mali posilňovať, nie oslabovať," doplnil predseda Slovenskej diaspóry.
Slovensko podľa neho súčasne hovorí o potrebe využívať potenciál svojej diaspóry, prepájať sa so zahraničím, získavať talenty, prinášať domov skúsenosti, vedomosti či inovácie. Probst pripomenul, že to koalícia deklaruje aj vo svojich strategických ambíciách.
Na to, aby sa Slováci žijúci v zahraničí aktívne zapájali do rozvoja krajiny, je podľa Probsta potrebné vytvárať podmienky, ktoré im umožnia udržiavať vzťahy so Slovenskom. Jednou z týchto podmienok je práve dostupná možnosť zúčastňovať sa volieb. „Rozhodnutie zrušiť voľbu poštou preto vnímam nielen ako zmenu spôsobu hlasovania, ale aj ako zásah do vzťahu medzi Slovenskom a jeho občanmi a občiankami v zahraničí," dodal predseda Slovenskej diaspóry.
V otvorenom liste poslancov a europoslancov upozornil, že rozhodnutie zrušiť voľby poštou zo zahraničiach mnohým Slovákom výrazne sťaží alebo úplne znemožní účasť na parlamentných voľbách. „Slovensko by malo hľadať spôsoby, ako svoju diaspóru zapájať, nie ako jej účasť sťažovať. Verím, že aj po utorkovom rozhodnutí zostane priestor na odbornú diskusiu o jeho dôsledkoch a na hľadanie riešení, ktoré umožnia zachovať dostupnosť volebného práva pre všetkých občanov bez ohľadu na miesto ich pobytu," uzavrel Probst.
Slovenská diaspóra je neštátnou neziskovou servisnou platformou pre slovenskú diaspóru po celom svete. Jej cieľom je systematicky mapovať slovenské komunity v zahraničí, podporovať vzájomné prepojenia medzi krajanmi a posilňovať ich vzťah so Slovenskom.
Organizácia vytvára priestor pre spoluprácu a podporuje výmenu skúseností, kontaktov a príležitostí. Súčasne slúži ako most medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a inštitúciami, organizáciami či komunitami na Slovensku. Jej cieľom je budovať prepojenú a aktívnu globálnu slovenskú komunitu, ktorá je založená na spolupráci a podpore.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská diaspóra poslala poslancom otvorený list, varuje pred dôsledkami zrušenia voľby poštou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská diaspóra zaslala poslancom parlamentu a Európskeho parlamentu otvorený list. Upozorňuje v ňom na širšie dôsledky zrušenia voľby poštou zo zahraničia, ktorú schválili koaliční poslanci v utorok 24. novembra na schôdzi Národnej rady SR. „Domnievam sa, že pri diskusii o voľbe zo zahraničia by sme sa nemali sústrediť iba na technickú stránku hlasovania a na spôsob, akým občania a občianky odovzdávajú svoje hlasy. Existuje totiž ešte jeden, často prehliadaný rozmer," uviedol predseda Slovenskej diaspóry Andrej Probst.
Voľby zo zahraničia totiž podľa neho vytvárajú a udržiavajú silné puto medzi SR a jej občanmi, ktorí žijú krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo v zahraničí.
Puto k domovine
Probst zdôraznil, že účasť vo voľbách je prejavom toho, že sa Slováci žijúci v zahraničí naďalej zaujímajú o dianie na Slovensku, že im záleží na jeho budúcnosti a chcú sa podieľať na jeho rozvoji. „Neprerušili svoj vzťah k domovine a napriek životu v inej krajine chcú zostať súčasťou jej demokratického života. Toto puto by sme mali posilňovať, nie oslabovať," doplnil predseda Slovenskej diaspóry.
Slovensko podľa neho súčasne hovorí o potrebe využívať potenciál svojej diaspóry, prepájať sa so zahraničím, získavať talenty, prinášať domov skúsenosti, vedomosti či inovácie. Probst pripomenul, že to koalícia deklaruje aj vo svojich strategických ambíciách.
Dostupnosť volieb
Na to, aby sa Slováci žijúci v zahraničí aktívne zapájali do rozvoja krajiny, je podľa Probsta potrebné vytvárať podmienky, ktoré im umožnia udržiavať vzťahy so Slovenskom. Jednou z týchto podmienok je práve dostupná možnosť zúčastňovať sa volieb. „Rozhodnutie zrušiť voľbu poštou preto vnímam nielen ako zmenu spôsobu hlasovania, ale aj ako zásah do vzťahu medzi Slovenskom a jeho občanmi a občiankami v zahraničí," dodal predseda Slovenskej diaspóry.
V otvorenom liste poslancov a europoslancov upozornil, že rozhodnutie zrušiť voľby poštou zo zahraničiach mnohým Slovákom výrazne sťaží alebo úplne znemožní účasť na parlamentných voľbách. „Slovensko by malo hľadať spôsoby, ako svoju diaspóru zapájať, nie ako jej účasť sťažovať. Verím, že aj po utorkovom rozhodnutí zostane priestor na odbornú diskusiu o jeho dôsledkoch a na hľadanie riešení, ktoré umožnia zachovať dostupnosť volebného práva pre všetkých občanov bez ohľadu na miesto ich pobytu," uzavrel Probst.
Slovenská diaspóra je neštátnou neziskovou servisnou platformou pre slovenskú diaspóru po celom svete. Jej cieľom je systematicky mapovať slovenské komunity v zahraničí, podporovať vzájomné prepojenia medzi krajanmi a posilňovať ich vzťah so Slovenskom.
Organizácia vytvára priestor pre spoluprácu a podporuje výmenu skúseností, kontaktov a príležitostí. Súčasne slúži ako most medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a inštitúciami, organizáciami či komunitami na Slovensku. Jej cieľom je budovať prepojenú a aktívnu globálnu slovenskú komunitu, ktorá je založená na spolupráci a podpore.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská diaspóra poslala poslancom otvorený list, varuje pred dôsledkami zrušenia voľby poštou © SITA Všetky práva vyhradené.
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