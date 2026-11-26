MSM GROUP stojí za najintenzívnejšou prípravou slovenského biatlonu: Štyri Slovensky chcú medzi svetovú desiatku
Slovenský biatlon vstupuje do zimnej časti sezóny so štyrmi reprezentantkami, ktoré chcú útočiť na elitnú dvadsiatku Svetového pohára. Aj vďaka podpore generálneho partnera MSM GROUP mohli ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský biatlon vstupuje do zimnej časti sezóny so štyrmi reprezentantkami, ktoré chcú útočiť na elitnú dvadsiatku Svetového pohára.
Aj vďaka podpore generálneho partnera MSM GROUP mohli biatlonisti absolvovať rekordný počet vysokohorských sústredení, trénovať na snehu už v októbri a rozšíriť realizačný tím o skúseného českého trénera.
Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová a Tamara Molentová vstupujú do zimných pretekov s ambíciou presadiť sa medzi najlepšími dvadsiatimi ženami Svetového pohára. Zväz za líderku považuje 23-ročnú Kapustovú, ktorá vyniká streleckou presnosťou. Tamara Molentová pritom ešte v marci uzavrela juniorskú kariéru. Skúsenosti mladším kolegyniam odovzdáva olympijská víťazka Anastasija Kuzminová. Mužský tím, ktorého najstarší pretekár má iba 23 rokov, povedie 22-ročný Jakub Borguľa.
Prvé povzbudivé výsledky priniesol októbrový Loop One Festival v Mníchove. Kapustová tam vo finále obsadila 12. miesto, v silnej konkurencii sa predstavili aj Mária Remeňová a Jakub Borguľa. Podľa údajov zväzu sledovalo finále s Kapustovou na stanici Šport STVR 58 000 divákov. Potenciál nastupujúcej generácie potvrdzujú aj úspechy na juniorských majstrovstvách sveta a Európy: v posledných rokoch získalo osem rôznych slovenských biatlonistov spolu 17 medailí.
Kvalitnejšie zázemie má mladým talentom pomôcť preniesť tieto výsledky medzi seniorov. Významnú úlohu pri jeho budovaní zohráva generálny partner MSM GROUP, ktorý po boku Slovenského biatlonu stojí už tretiu sezónu. Slovenský biatlon mohol počas prípravy absolvovať doteraz najviac sústredení vo vysokej nadmorskej výške a už v októbri trénovať na snehu v alpských strediskách. Reprezentáciu posilnil český tréner Jindřich Šikola, ktorý sa podieľal na medailových úspechoch českého tímu na majstrovstvách sveta aj olympijských hrách. Zväz zároveň rozšíril servisný tím, investoval do vybavenia a zabezpečil nové vozidlá na súťažné výjazdy.
"Za každým športovým úspechom sú roky práce, vytrvalosti a kvalitnej prípravy. Mladé slovenské biatlonové talenty už ukázali, že majú potenciál presadiť sa aj v medzinárodnej konkurencii. Naším cieľom je pomôcť im vytvoriť stabilné zázemie, v ktorom môžu tento potenciál naplno rozvíjať. Partnerstvo so slovenským biatlonom preto vnímame ako dlhodobú investíciu do talentovaných ľudí a ich ambícií," hovorí Lenka Smreková, výkonná riaditeľka MSM GROUP.
Spoločnou dlhodobou ambíciou je Vízia 2030. Zväz chce na zimných olympijských hrách v roku 2030 postaviť štyri ženy a štyroch mužov, dosiahnuť aspoň jedno individuálne umiestnenie v Top 10 medzi ženami aj mužmi a umiestniť v najlepšej desiatke minimálne jednu štafetu. Projekt sa súčasne sústreďuje na dlhodobo fungujúci systém prípravy športovcov, trénerov a klubov.
"Vďaka podpore partnerov a generálneho partnera MSM GROUP dokážeme prípravu plánovať na vyššej úrovni. Absolvovali sme viac vysokohorských sústredení než kedykoľvek predtým, na sneh sme sa dostali už v októbri a posilnili sme realizačný tím. Naši mladí medailisti teraz potrebujú podmienky, ktoré im pomôžu zvládnuť prechod medzi svetovú seniorskú elitu," hovorí Peter Vozár, prezident Slovenského zväzu biatlonu.
Generálny partner pomáha reprezentantom aj prostredníctvom svojho občianskeho združenia MSM ĽUĎOM, pričom sa tieto aktivity sústredia najmä na podporu a motiváciu mládeže. Príkladom je súťaž MSM Strelec sezóny. Tá pokračuje aj v ročníku 2026/2027 a najpresnejším športovcom prináša finančné odmeny podľa výsledkov v medzinárodných pretekoch. Zimná časť Svetového pohára odštartuje 26. novembra vo fínskom Kontiolahti, kde slovenský tím začne premieňať kvalitnejšiu prípravu na výsledky v konkurencii svetovej špičky.
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už od roku 2017 systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny - Dubnica nad Váhom, Nováky a Snina. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
MSM GROUP je lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku, Srbsku, Grécku a USA. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MSM GROUP stojí za najintenzívnejšou prípravou slovenského biatlonu: Štyri Slovensky chcú medzi svetovú desiatku © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj vďaka podpore generálneho partnera MSM GROUP mohli biatlonisti absolvovať rekordný počet vysokohorských sústredení, trénovať na snehu už v októbri a rozšíriť realizačný tím o skúseného českého trénera.
Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová a Tamara Molentová vstupujú do zimných pretekov s ambíciou presadiť sa medzi najlepšími dvadsiatimi ženami Svetového pohára. Zväz za líderku považuje 23-ročnú Kapustovú, ktorá vyniká streleckou presnosťou. Tamara Molentová pritom ešte v marci uzavrela juniorskú kariéru. Skúsenosti mladším kolegyniam odovzdáva olympijská víťazka Anastasija Kuzminová. Mužský tím, ktorého najstarší pretekár má iba 23 rokov, povedie 22-ročný Jakub Borguľa.
Prvé povzbudivé výsledky priniesol októbrový Loop One Festival v Mníchove. Kapustová tam vo finále obsadila 12. miesto, v silnej konkurencii sa predstavili aj Mária Remeňová a Jakub Borguľa. Podľa údajov zväzu sledovalo finále s Kapustovou na stanici Šport STVR 58 000 divákov. Potenciál nastupujúcej generácie potvrdzujú aj úspechy na juniorských majstrovstvách sveta a Európy: v posledných rokoch získalo osem rôznych slovenských biatlonistov spolu 17 medailí.
Vďaka podpore MSM GROUP viac sústredení aj silnejší realizačný tím
Kvalitnejšie zázemie má mladým talentom pomôcť preniesť tieto výsledky medzi seniorov. Významnú úlohu pri jeho budovaní zohráva generálny partner MSM GROUP, ktorý po boku Slovenského biatlonu stojí už tretiu sezónu. Slovenský biatlon mohol počas prípravy absolvovať doteraz najviac sústredení vo vysokej nadmorskej výške a už v októbri trénovať na snehu v alpských strediskách. Reprezentáciu posilnil český tréner Jindřich Šikola, ktorý sa podieľal na medailových úspechoch českého tímu na majstrovstvách sveta aj olympijských hrách. Zväz zároveň rozšíril servisný tím, investoval do vybavenia a zabezpečil nové vozidlá na súťažné výjazdy.
"Za každým športovým úspechom sú roky práce, vytrvalosti a kvalitnej prípravy. Mladé slovenské biatlonové talenty už ukázali, že majú potenciál presadiť sa aj v medzinárodnej konkurencii. Naším cieľom je pomôcť im vytvoriť stabilné zázemie, v ktorom môžu tento potenciál naplno rozvíjať. Partnerstvo so slovenským biatlonom preto vnímame ako dlhodobú investíciu do talentovaných ľudí a ich ambícií," hovorí Lenka Smreková, výkonná riaditeľka MSM GROUP.
Vízia 2030: Osem olympionikov a ambícia preniknúť do Top 10
Spoločnou dlhodobou ambíciou je Vízia 2030. Zväz chce na zimných olympijských hrách v roku 2030 postaviť štyri ženy a štyroch mužov, dosiahnuť aspoň jedno individuálne umiestnenie v Top 10 medzi ženami aj mužmi a umiestniť v najlepšej desiatke minimálne jednu štafetu. Projekt sa súčasne sústreďuje na dlhodobo fungujúci systém prípravy športovcov, trénerov a klubov.
"Vďaka podpore partnerov a generálneho partnera MSM GROUP dokážeme prípravu plánovať na vyššej úrovni. Absolvovali sme viac vysokohorských sústredení než kedykoľvek predtým, na sneh sme sa dostali už v októbri a posilnili sme realizačný tím. Naši mladí medailisti teraz potrebujú podmienky, ktoré im pomôžu zvládnuť prechod medzi svetovú seniorskú elitu," hovorí Peter Vozár, prezident Slovenského zväzu biatlonu.
Generálny partner pomáha reprezentantom aj prostredníctvom svojho občianskeho združenia MSM ĽUĎOM, pričom sa tieto aktivity sústredia najmä na podporu a motiváciu mládeže. Príkladom je súťaž MSM Strelec sezóny. Tá pokračuje aj v ročníku 2026/2027 a najpresnejším športovcom prináša finančné odmeny podľa výsledkov v medzinárodných pretekoch. Zimná časť Svetového pohára odštartuje 26. novembra vo fínskom Kontiolahti, kde slovenský tím začne premieňať kvalitnejšiu prípravu na výsledky v konkurencii svetovej špičky.
O občianskom združení MSM ĽUĎOM
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už od roku 2017 systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny - Dubnica nad Váhom, Nováky a Snina. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
O MSM GROUP
MSM GROUP je lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku, Srbsku, Grécku a USA. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
O skupine CSG
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MSM GROUP stojí za najintenzívnejšou prípravou slovenského biatlonu: Štyri Slovensky chcú medzi svetovú desiatku © SITA Všetky práva vyhradené.
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