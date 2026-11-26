KDH kritizuje odmeňovanie policajtov, ministerstvo vnútra upozorňuje na pripravované zvýšenie platov – VIDEO
Poslanec a záchranár František Majerský tvrdí, že mu v tejto súvislosti písalo veľmi veľa policajtov. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva
26.11.2026 (SITA.sk) - Poslanec a záchranár František Majerský tvrdí, že mu v tejto súvislosti písalo veľmi veľa policajtov.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby ešte pred Vianocami pripravili spravodlivý systém odmeňovania pre všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ako KDH zdôraznilo, policajti dostali vianočnú odmenu 70 eur v hrubom, teda asi 50 eur v čistom. Nástupný plat policajta je pritom 1 000 eur. Podľa KDH štát zaobchádza s policajtmi, hasičmi a záchranármi ako so zložkou druhej kategórie.
Poslanec a záchranár František Majerský tvrdí, že mu v tejto súvislosti písalo veľmi veľa policajtov. „Hanbia sa, cítia sa ponížení a mnohí zvažujú odchod. Za 50 eur si dnes nespravíte ani malý nákup. Policajt si pritom nesmie privyrobiť a s nástupným platom 1 000 eur rodinu neuživí. Takýmto prístupom minister Šutaj Eštok políciu destabilizuje,“ vyhlásil Majerský. Jeho kolegyňa Andrea Turčanová upozornila, že nástupný plat policajta bude od januára len o 28,50 eura vyšší ako minimálna mzda a hasič nastupuje s platom 837,50 eura. Z odpovede na jej interpeláciu vyplýva, že policajti chýbajú na všetkých 226 oddeleniach.
„Na Štedrý večer budú policajti, hasiči a záchranári v službe, kým my budeme sedieť pri stole. Majú nízke platy a nadčasy 40 až 60 hodín mesačne. Ministerstvo pritom našlo 20 miliónov na košele z kávových zŕn a viac ako 13 miliónov na nové čierne uniformy. Na policajta ostalo 50 eur. Takto sa štát správa k zamestnancom druhej kategórie,“ uviedla Turčanová. Doplnila, že riešením je, aby všetky zložky integrovaného záchranného systému mali jeden spoločný systém platov, sociálnych istôt a výhod.
Majerský sa k tejto výzve pridal aj za záchranárov. Pripomenul pritom, že výhody, ktoré dnes majú vojaci, si zaslúžia aj policajti, hasiči a záchranári. „Zložky integrovaného záchranného systému nesmieme rozdeľovať, musíme ich spájať. Nepotrebujú prázdne slová, potrebujú skutky. Vyzývame oboch ministrov, aby sa neskrývali a povedali, ako chcú policajný, hasičský aj záchranný zbor stabilizovať,“ uzavrel Majerský.
Podľa Ministerstva vnútra SR tvrdenia KDH nezohľadňujú všetky prijaté a pripravované opatrenia na zlepšenie finančného ohodnotenia, stabilizáciu personálu a pracovných podmienok policajtov a hasičov, a vytvárajú tak neúplný obraz o ich príjmoch. „Výška odmien pre príslušníkov Policajného zboru sa bude určovať v rámci rozpočtových možností Ministerstva vnútra SR, keďže ide o nenárokovateľnú zložku platu,“ zdôraznil rezort s tým, že odmena bude určite vyššia ako 100 eur.
„Popri odmenách rezort pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia pravidelné príjmy policajtov. Od januára 2027 sa každému policajtovi zvýši rizikový príplatok o 150 eur mesačne. Od júla 2027 sa zároveň očakáva valorizácia platov o 8,4 percenta, ktorá sa bude týkať nielen policajtov, ale aj príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby,“ informovalo ministerstvo. Súbehom oboch opatrení sa tak podľa rezortu služobný príjem policajtov od druhej polovice roka 2027 zvýši v priemere približne o 350 eur mesačne pred zrážkami. „Nie je preto korektné hovoriť iba o jednej sume a zamlčiavať ďalšie pripravované zvýšenie príjmov," skonštatovalo ministerstvo
Rezort tiež pripomenul, že policajtom boli za rok 2024 vyplatené odmeny vo výške 51,9 milióna eur, za rok 2025 ďalších 34,5 milióna eur a za január až august 2026 celkovo 5,1 milióna eur. Spolu teda ide o približne 91,5 milióna eur. „Tieto údaje jasne ukazujú, že podpora policajtov sa neobmedzuje na jednu avizovanú sumu. Rezort vnútra vynakladá finančné prostriedky aj na odmeňovanie príslušníkov za ich službu a plnenie náročných úloh,“ uviedlo ministerstvo.
Ministerstvo tiež poukázalo na to, že zaviedlo náborový príspevok 5 000 eur pre nových policajtov a stabilizačný príspevok 5 000 eur pre skúsených policajtov s viac ako dvadsaťročnou službou. Súčasťou prijatých opatrení sú aj príspevky na bývanie, zabezpečovanie ubytovania a obnova pracovísk. „Od začiatku roka 2024 do 1. októbra 2026 bolo do služobného pomeru prijatých 3 092 policajtov. Personálne problémy jednotlivých útvarov tým nepovažujeme za vyriešené. Nábor a stabilizácia personálu musia pokračovať,“ zdôraznil rezort.
Ani tvrdenia o nulovej podpore hasičov nezodpovedajú podľa ministerstva prijatým opatreniam. „Od 1. júla 2025 sa zvýšili náhrady za služobnú pohotovosť z 15 na 50 percent v pracovných dňoch a z 30 na 100 percent v dňoch služobného pokoja. Hasičom sme od októbra 2023 do septembra 2026 vyplatili na odmenách celkovo 20 688 034 eur, teda viac ako 20,6 milióna eur. Z toho 3 887 989 eur pripadalo na obdobie od októbra do decembra 2023, v roku 2024 sme vyplatili 9 285 781 eur, v roku 2025 ďalších 6 637 084 eur a za obdobie od januára do septembra 2026 sumu 877 180 eur," ozrejmil rezort.
Ministerstvo zároveň nepovažuje za korektné prezentovať najnižšie základné platové tarify policajtov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru ako ich nástupný plat. „Skutočný nástupný príjem policajta či hasiča je aj pri zaradení do najnižšej platovej triedy o stovky eur vyšší, než uvádzali predstavitelia KDH. Plat príslušníkov sa totiž neskladá iba z tarifného alebo funkčného platu, ale aj z ďalších zložiek služobného príjmu, ktorých výška sa v rámci stabilizačných opatrení v poslednom období zvýšila. Stabilizácia personálu zostáva jednou z priorít rezortu vnútra. Vyplatené odmeny, náborové a stabilizačné príspevky, podpora bývania, lepšie podmienky služobnej pohotovosti, pripravované zvýšenie príjmov aj zlepšovanie pracovných podmienok predstavujú konkrétne kroky na podporu policajtov a hasičov,“ uviedol rezort.
Výzva KDH na predstavenie stabilizačných opatrení pre jednotlivé zložky rezortu prehliada podľa rezortu kroky, ktoré ministerstvo v tejto oblasti už realizuje. „Ministerstvo vnútra je zároveň pripravené pokračovať v rokovaniach so zástupcami jednotlivých zložiek o ďalších možnostiach zlepšovania ich podmienok. Politické vyhlásenia však nenahradia konkrétne opatrenia, ktoré rezort postupne zavádza do praxe,“ dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje odmeňovanie policajtov, ministerstvo vnútra upozorňuje na pripravované zvýšenie platov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby ešte pred Vianocami pripravili spravodlivý systém odmeňovania pre všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ako KDH zdôraznilo, policajti dostali vianočnú odmenu 70 eur v hrubom, teda asi 50 eur v čistom. Nástupný plat policajta je pritom 1 000 eur. Podľa KDH štát zaobchádza s policajtmi, hasičmi a záchranármi ako so zložkou druhej kategórie.
Spoločný systém platov
Poslanec a záchranár František Majerský tvrdí, že mu v tejto súvislosti písalo veľmi veľa policajtov. „Hanbia sa, cítia sa ponížení a mnohí zvažujú odchod. Za 50 eur si dnes nespravíte ani malý nákup. Policajt si pritom nesmie privyrobiť a s nástupným platom 1 000 eur rodinu neuživí. Takýmto prístupom minister Šutaj Eštok políciu destabilizuje,“ vyhlásil Majerský. Jeho kolegyňa Andrea Turčanová upozornila, že nástupný plat policajta bude od januára len o 28,50 eura vyšší ako minimálna mzda a hasič nastupuje s platom 837,50 eura. Z odpovede na jej interpeláciu vyplýva, že policajti chýbajú na všetkých 226 oddeleniach.
„Na Štedrý večer budú policajti, hasiči a záchranári v službe, kým my budeme sedieť pri stole. Majú nízke platy a nadčasy 40 až 60 hodín mesačne. Ministerstvo pritom našlo 20 miliónov na košele z kávových zŕn a viac ako 13 miliónov na nové čierne uniformy. Na policajta ostalo 50 eur. Takto sa štát správa k zamestnancom druhej kategórie,“ uviedla Turčanová. Doplnila, že riešením je, aby všetky zložky integrovaného záchranného systému mali jeden spoločný systém platov, sociálnych istôt a výhod.
Majerský sa k tejto výzve pridal aj za záchranárov. Pripomenul pritom, že výhody, ktoré dnes majú vojaci, si zaslúžia aj policajti, hasiči a záchranári. „Zložky integrovaného záchranného systému nesmieme rozdeľovať, musíme ich spájať. Nepotrebujú prázdne slová, potrebujú skutky. Vyzývame oboch ministrov, aby sa neskrývali a povedali, ako chcú policajný, hasičský aj záchranný zbor stabilizovať,“ uzavrel Majerský.
Podľa Ministerstva vnútra SR tvrdenia KDH nezohľadňujú všetky prijaté a pripravované opatrenia na zlepšenie finančného ohodnotenia, stabilizáciu personálu a pracovných podmienok policajtov a hasičov, a vytvárajú tak neúplný obraz o ich príjmoch. „Výška odmien pre príslušníkov Policajného zboru sa bude určovať v rámci rozpočtových možností Ministerstva vnútra SR, keďže ide o nenárokovateľnú zložku platu,“ zdôraznil rezort s tým, že odmena bude určite vyššia ako 100 eur.
„Popri odmenách rezort pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia pravidelné príjmy policajtov. Od januára 2027 sa každému policajtovi zvýši rizikový príplatok o 150 eur mesačne. Od júla 2027 sa zároveň očakáva valorizácia platov o 8,4 percenta, ktorá sa bude týkať nielen policajtov, ale aj príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby,“ informovalo ministerstvo. Súbehom oboch opatrení sa tak podľa rezortu služobný príjem policajtov od druhej polovice roka 2027 zvýši v priemere približne o 350 eur mesačne pred zrážkami. „Nie je preto korektné hovoriť iba o jednej sume a zamlčiavať ďalšie pripravované zvýšenie príjmov," skonštatovalo ministerstvo
Náborový príspevok
Rezort tiež pripomenul, že policajtom boli za rok 2024 vyplatené odmeny vo výške 51,9 milióna eur, za rok 2025 ďalších 34,5 milióna eur a za január až august 2026 celkovo 5,1 milióna eur. Spolu teda ide o približne 91,5 milióna eur. „Tieto údaje jasne ukazujú, že podpora policajtov sa neobmedzuje na jednu avizovanú sumu. Rezort vnútra vynakladá finančné prostriedky aj na odmeňovanie príslušníkov za ich službu a plnenie náročných úloh,“ uviedlo ministerstvo.
Ministerstvo tiež poukázalo na to, že zaviedlo náborový príspevok 5 000 eur pre nových policajtov a stabilizačný príspevok 5 000 eur pre skúsených policajtov s viac ako dvadsaťročnou službou. Súčasťou prijatých opatrení sú aj príspevky na bývanie, zabezpečovanie ubytovania a obnova pracovísk. „Od začiatku roka 2024 do 1. októbra 2026 bolo do služobného pomeru prijatých 3 092 policajtov. Personálne problémy jednotlivých útvarov tým nepovažujeme za vyriešené. Nábor a stabilizácia personálu musia pokračovať,“ zdôraznil rezort.
Ani tvrdenia o nulovej podpore hasičov nezodpovedajú podľa ministerstva prijatým opatreniam. „Od 1. júla 2025 sa zvýšili náhrady za služobnú pohotovosť z 15 na 50 percent v pracovných dňoch a z 30 na 100 percent v dňoch služobného pokoja. Hasičom sme od októbra 2023 do septembra 2026 vyplatili na odmenách celkovo 20 688 034 eur, teda viac ako 20,6 milióna eur. Z toho 3 887 989 eur pripadalo na obdobie od októbra do decembra 2023, v roku 2024 sme vyplatili 9 285 781 eur, v roku 2025 ďalších 6 637 084 eur a za obdobie od januára do septembra 2026 sumu 877 180 eur," ozrejmil rezort.
Platové tarify policajtov
Ministerstvo zároveň nepovažuje za korektné prezentovať najnižšie základné platové tarify policajtov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru ako ich nástupný plat. „Skutočný nástupný príjem policajta či hasiča je aj pri zaradení do najnižšej platovej triedy o stovky eur vyšší, než uvádzali predstavitelia KDH. Plat príslušníkov sa totiž neskladá iba z tarifného alebo funkčného platu, ale aj z ďalších zložiek služobného príjmu, ktorých výška sa v rámci stabilizačných opatrení v poslednom období zvýšila. Stabilizácia personálu zostáva jednou z priorít rezortu vnútra. Vyplatené odmeny, náborové a stabilizačné príspevky, podpora bývania, lepšie podmienky služobnej pohotovosti, pripravované zvýšenie príjmov aj zlepšovanie pracovných podmienok predstavujú konkrétne kroky na podporu policajtov a hasičov,“ uviedol rezort.
Výzva KDH na predstavenie stabilizačných opatrení pre jednotlivé zložky rezortu prehliada podľa rezortu kroky, ktoré ministerstvo v tejto oblasti už realizuje. „Ministerstvo vnútra je zároveň pripravené pokračovať v rokovaniach so zástupcami jednotlivých zložiek o ďalších možnostiach zlepšovania ich podmienok. Politické vyhlásenia však nenahradia konkrétne opatrenia, ktoré rezort postupne zavádza do praxe,“ dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - KDH kritizuje odmeňovanie policajtov, ministerstvo vnútra upozorňuje na pripravované zvýšenie platov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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