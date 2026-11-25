Banská Bystrica otáčala z 0:3, ale Faithov gól v nájazdoch stopli rozhodcovia. Šiel s pukom dozadu? – VIDEO
Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Michalovcami po neuznaní nájazdu Romanovi Faithovi. V zápase 22. kola Tipsport ligy sa v Banskej Bystrici ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Michalovcami po neuznaní nájazdu Romanovi Faithovi.
V zápase 22. kola Tipsport ligy sa v Banskej Bystrici stretli tímy, ktoré ťahali čierne série bez víťazstva. Nakoniec Banská Bystrica prehrala s Michalovcami 3:4 po samostatných nájazdoch a pridala piaty zápas bez výhry za sebou.
Naopak Michalovce po troch prehrách, z toho dvoch pod vedením nového trénera Martina Hrnčára, brali aspoň víťazstvo za 2 body. Hrnčárovi sa však dva body málili, lebo ešte dve minúty pred koncom tretej tretiny viedli jeho zverenci 3:1 a mali to rozohrané na víťazstvo v riadnom hracom čase.
"Stratili sme bod, ale hrali sme to, čo sme si povedali. Celý tím pracoval veľmi dobre, mali sme dobrý pohyb, obranu aj dobré kontry. Vydržalo nám to 57 minút a dva inkasované góly v závere nás mrzia," uviedol Martin Hrnčár v pozápasovomn rozhovore na sociálnych sieťach tímu HC ´05 TAM Banská Bystrica.
Banská Bystrica vyrovnala vďaka dvom gólom Dominika Jendeka v hre bez brankára a mohla vyhrať aj v nájazdoch. Avšak Romanovi Faithovi rozhodcovia neuznali gól na 2:2 po zhliadnutí videa, hoci pôvodne platil. Zrejme tam videli zastavenie pohybu s pukom počas nájazdu smerom k brankárovi súpera. Ako to videl strelec (ne)gólu?
"Netuším, prečo ho neuznali, lebo som nedostal vysvetlenie. Najprv rozhodca gól uznal a vzápätí neuznal. Ja som to videl ako gól," uviedol Faith. K zápasu ešte dodal: "Podali sme slabý výkon, nemôžeme doma prehrávať 0:3. Potom to doháňame. A keď sa zlepšíme a v nájazdoch to môžeme celé otočiť, tak sa štyria ľudia rozhodnú, že nie."
Asistent trénera Banskej Bystrice Vladimír Záborský povedal, že v prvých dvoch tretinách mužstvo akoby ani neexistovalo.
"Potom sme to premiešali, stiahli, chalani sa s vypätím síl vrátili do zápasu. Klobúk dolu. A nájazdy? Nebudem to komentovať, nech si to každý, najmä ten, čo hral hokej, zhodnotí sám. Prišli nám rozhodcovia povedať, že šiel s pukom dozadu. To sa deje takmer pri všetkých nájazdoch, nerozumiem tomu," povedal Záborský.
Michalovce zostali na desiatom mieste tabuľky a manko na deviatu Banskú Bystricu stiahli o jeden bod, čiže na sedem bodov. "Prvá výhra ma potešila ako trénera, ale pre mňa je tím na prvom mieste. Chceme sa posúvať mentálne aj herne a veríme, že prídu aj ďalšie víťazstvá," dodal tréner Michalovice M. Hrnčár.
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica otáčala z 0:3, ale Faithov gól v nájazdoch stopli rozhodcovia. Šiel s pukom dozadu? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V zápase 22. kola Tipsport ligy sa v Banskej Bystrici stretli tímy, ktoré ťahali čierne série bez víťazstva. Nakoniec Banská Bystrica prehrala s Michalovcami 3:4 po samostatných nájazdoch a pridala piaty zápas bez výhry za sebou.
Dva body sú málo
Naopak Michalovce po troch prehrách, z toho dvoch pod vedením nového trénera Martina Hrnčára, brali aspoň víťazstvo za 2 body. Hrnčárovi sa však dva body málili, lebo ešte dve minúty pred koncom tretej tretiny viedli jeho zverenci 3:1 a mali to rozohrané na víťazstvo v riadnom hracom čase.
"Stratili sme bod, ale hrali sme to, čo sme si povedali. Celý tím pracoval veľmi dobre, mali sme dobrý pohyb, obranu aj dobré kontry. Vydržalo nám to 57 minút a dva inkasované góly v závere nás mrzia," uviedol Martin Hrnčár v pozápasovomn rozhovore na sociálnych sieťach tímu HC ´05 TAM Banská Bystrica.
Štyria ľudia sa rozhodli...
Banská Bystrica vyrovnala vďaka dvom gólom Dominika Jendeka v hre bez brankára a mohla vyhrať aj v nájazdoch. Avšak Romanovi Faithovi rozhodcovia neuznali gól na 2:2 po zhliadnutí videa, hoci pôvodne platil. Zrejme tam videli zastavenie pohybu s pukom počas nájazdu smerom k brankárovi súpera. Ako to videl strelec (ne)gólu?
"Netuším, prečo ho neuznali, lebo som nedostal vysvetlenie. Najprv rozhodca gól uznal a vzápätí neuznal. Ja som to videl ako gól," uviedol Faith. K zápasu ešte dodal: "Podali sme slabý výkon, nemôžeme doma prehrávať 0:3. Potom to doháňame. A keď sa zlepšíme a v nájazdoch to môžeme celé otočiť, tak sa štyria ľudia rozhodnú, že nie."
Tréner nechcel komentovať
Asistent trénera Banskej Bystrice Vladimír Záborský povedal, že v prvých dvoch tretinách mužstvo akoby ani neexistovalo.
"Potom sme to premiešali, stiahli, chalani sa s vypätím síl vrátili do zápasu. Klobúk dolu. A nájazdy? Nebudem to komentovať, nech si to každý, najmä ten, čo hral hokej, zhodnotí sám. Prišli nám rozhodcovia povedať, že šiel s pukom dozadu. To sa deje takmer pri všetkých nájazdoch, nerozumiem tomu," povedal Záborský.
Chcú sa posúvať
Michalovce zostali na desiatom mieste tabuľky a manko na deviatu Banskú Bystricu stiahli o jeden bod, čiže na sedem bodov. "Prvá výhra ma potešila ako trénera, ale pre mňa je tím na prvom mieste. Chceme sa posúvať mentálne aj herne a veríme, že prídu aj ďalšie víťazstvá," dodal tréner Michalovice M. Hrnčár.
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica otáčala z 0:3, ale Faithov gól v nájazdoch stopli rozhodcovia. Šiel s pukom dozadu? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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