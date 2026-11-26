Seriál F1 smeruje na Blízky východ, Verstappen by rád dosiahol štvrtý katarský triumf bez prerušenia
Holandský pilot Max Verstappen je pripravený potvrdiť svoju dominanciu v závere aktuálnej sezóny F1. Holanďan Max Verstappen sa počas najbližšieho víkendu ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Holandský pilot Max Verstappen je pripravený potvrdiť svoju dominanciu v závere aktuálnej sezóny F1.
Holanďan Max Verstappen sa počas najbližšieho víkendu pokúsi o štvrtý triumf bez prerušenia na Veľkej cene Kataru, čím by podčiarkol svoju dominanciu v seriáli MS monopostov F1 v ostatnom období. Sezónu 2026 uzavrú počas najbližších dvoch víkendov preteky v Katare a Spojených arabských emirátoch. Na Blízkom východe sa bude jazdiť napriek napätiu v regióne.
Po štyroch dňoch a 12 875 kilometroch cesty z Veľkej ceny Las Vegas v USA, ktorú ovládol štvornásobný majster sveta z tímu Red Bull, má tento 29-ročný Holanďan ideálnu príležitosť potvrdiť, že v budúcej sezóne bude favorit na svoj piaty jazdecký titul.
"Dauha je veľmi odlišná trať. Má komplexné zákruty, ktoré vyhovujú autám s dobrou výbavou na rýchle zákruty a množstvom plynulých úsekov," vyhlásil Verstappen.
V aktuálnom ročníku ovládol štyri z ostatných šiestich pretekov a zvýšil svoj kariérny počet víťazstiev na 75. V priebehu ostatných pretekov sa znovu objavil spor s Georgom Russellom, ktorý dodal tejto časti sezóny ďalšiu zaujímavú zápletku, dopĺňajúcu už tak výrazné napätie v tíme Ferrari.
"Tím odviedol úžasnú prácu v tejto sezóne - a náš cieľ je skončiť na treťom mieste v Pohári konštruktérov," dodal Verstappen. Vzájomné slovné útoky Russella s Verstappenom by sa mohli opäť vyostriť, ak sa na trati v Lusaile viac priblížia k sebe.
Ferrari sa chce vyhnúť ďalším vnútorným problémom v snahe udržať si druhú pozíciu v Pohári konštruktérov pred Red Bullom, pričom náskok tímu je 49 bodov a do konca sezóny sú už iba dva preteky.
Sezóna vyvrcholí budúci týždeň v Abú Zabí, kde má Verstappen príjemné spomienky po piatich víťazstvách z ostatných šiestich rokov. Iba neželané zhoršenie regionálnych konfliktov by mu mohlo stáť v ceste za ďalším triumfom. Vedenie F1 však ubezpečilo tímy, že spomenutá situácia nepredstavuje hrozbu.
Zdroj: SITA.sk - Seriál F1 smeruje na Blízky východ, Verstappen by rád dosiahol štvrtý katarský triumf bez prerušenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Holanďan Max Verstappen sa počas najbližšieho víkendu pokúsi o štvrtý triumf bez prerušenia na Veľkej cene Kataru, čím by podčiarkol svoju dominanciu v seriáli MS monopostov F1 v ostatnom období. Sezónu 2026 uzavrú počas najbližších dvoch víkendov preteky v Katare a Spojených arabských emirátoch. Na Blízkom východe sa bude jazdiť napriek napätiu v regióne.
Po štyroch dňoch a 12 875 kilometroch cesty z Veľkej ceny Las Vegas v USA, ktorú ovládol štvornásobný majster sveta z tímu Red Bull, má tento 29-ročný Holanďan ideálnu príležitosť potvrdiť, že v budúcej sezóne bude favorit na svoj piaty jazdecký titul.
Špecifická trať
"Dauha je veľmi odlišná trať. Má komplexné zákruty, ktoré vyhovujú autám s dobrou výbavou na rýchle zákruty a množstvom plynulých úsekov," vyhlásil Verstappen.
V aktuálnom ročníku ovládol štyri z ostatných šiestich pretekov a zvýšil svoj kariérny počet víťazstiev na 75. V priebehu ostatných pretekov sa znovu objavil spor s Georgom Russellom, ktorý dodal tejto časti sezóny ďalšiu zaujímavú zápletku, dopĺňajúcu už tak výrazné napätie v tíme Ferrari.
"Tím odviedol úžasnú prácu v tejto sezóne - a náš cieľ je skončiť na treťom mieste v Pohári konštruktérov," dodal Verstappen. Vzájomné slovné útoky Russella s Verstappenom by sa mohli opäť vyostriť, ak sa na trati v Lusaile viac priblížia k sebe.
Udržať sa v tímovej súťaži
Ferrari sa chce vyhnúť ďalším vnútorným problémom v snahe udržať si druhú pozíciu v Pohári konštruktérov pred Red Bullom, pričom náskok tímu je 49 bodov a do konca sezóny sú už iba dva preteky.
Sezóna vyvrcholí budúci týždeň v Abú Zabí, kde má Verstappen príjemné spomienky po piatich víťazstvách z ostatných šiestich rokov. Iba neželané zhoršenie regionálnych konfliktov by mu mohlo stáť v ceste za ďalším triumfom. Vedenie F1 však ubezpečilo tímy, že spomenutá situácia nepredstavuje hrozbu.
Zdroj: SITA.sk - Seriál F1 smeruje na Blízky východ, Verstappen by rád dosiahol štvrtý katarský triumf bez prerušenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zákulisie Formuly 1, veľké víťazstvá aj osobné konflikty
- TV JOJ prinesie súboj najlepších z najlepších. Riskuj! Špeciál šampiónov odštartuje už čoskoro
- 23. ročník súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2026
- V Košiciach začalo snežiť, sypače už sú v teréne a hrozí aj tvorba snehových jazykov
- KDH kritizuje odmeňovanie policajtov, ministerstvo vnútra upozorňuje na pripravované zvýšenie platov – VIDEO