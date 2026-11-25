Nové pravidlá spotrebiteľských úverov sa dotknú aj splátkového predaja. SBA Educa ponúka (nielen) predajcom certifikované odborné vzdelávanie online
Od 20. novembra sa rozširuje okruh spotrebiteľských úverov podliehajúcich regulácii. Od 20. novembra sa rozširuje okruh spotrebiteľských úverov podliehajúcich regulácii. Nové zákonné ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Od 20. novembra sa rozširuje okruh spotrebiteľských úverov podliehajúcich regulácii.
Od 20. novembra sa rozširuje okruh spotrebiteľských úverov podliehajúcich regulácii. Nové zákonné požiadavky na preškolenie sa môžu týkať aj predajcov elektroniky, mobilných operátorov či e-shopov. Slovenská banková asociácia prostredníctvom portálu SBA Educa ponúka potrebné certifikované odborné finančné vzdelávanie, ktoré možno absolvovať online.
Na Slovensku v piatok nadobudol účinnosť nový zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý prináša zmeny aj v oblasti splátkového predaja a odložených platieb. Jeho cieľom je posilniť ochranu spotrebiteľov a zabezpečiť, aby zákazníci pred prijatím finančného záväzku dostali jasné a zrozumiteľné informácie. Nová úprava môže rozšíriť aj okruh osôb, od ktorých sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť.
Povinné certifikované preškolenia a testy sa preto týkajú už nielen bánk a finančných sprostredkovateľov, ale aj mnohých telekomunikačných operátorov, obchodníkov s elektronikou, nábytkom či prevádzkovateľov internetových obchodov. Rozhodujúce sú konkrétny spôsob financovania predaja, postavenie obchodníka a činnosti jeho zamestnancov.
"Ak si zákazník kupuje napríklad spotrebný tovar na splátky, nemal by pozerať iba na ich mesačnú výšku. Potrebuje vedieť, koľko zaň celkovo zaplatí, aké ďalšie poplatky môžu vzniknúť a čo sa stane, ak nebude schopný splácať načas. Preto je dôležité, aby mu podmienky financovania dokázal kvalifikovane vysvetliť človek, ktorý mu produkt predáva," uvádza Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.
"Nové pravidlá iniciované Európskou úniou sa týkajú aj spoločností, ktoré nepôsobia priamo vo finančnom sektore a motivujú k certifikovanému prevereniu procesov a kvalifikácie zamestnancov. Prostredníctvom SBA Educa ponúkame certifikované odborné vzdelávanie dostupné online," dodáva Martin Gajdoš, zástupca výkonného riaditeľa SBA zodpovedný za finančné vzdelávanie v rámci platformy SBA Educa.
Slovenská banková asociácia dlhodobo zabezpečuje osobitné finančné vzdelávanie a odborné skúšky prostredníctvom portálu www.sbaeduca.sk. Služba je určená pracovníkom ponúkajúcim splátkový predaj, finančné služby aj jednotlivcom, ktorí si chcú rozšíriť odbornú kvalifikáciu.
Portál poskytuje osobitné finančné vzdelávanie vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Kurzy prebiehajú elektronicky, sú dostupné nepretržite a účastníci ich môžu absolvovať vlastným tempom. Obsahujú študijné materiály, videá, interaktívne úlohy a priebežné testovanie. Po splnení podmienok účastník získava osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania s ročnou platnosťou.
SBA zároveň organizuje odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a to aj dištančne podľa zverejnených termínov. Záujemcovia si môžu svoje vedomosti vopred bezplatne overiť prostredníctvom skúšobných testov.
SBA odporúča spoločnostiam, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú splátkový predaj a odložené platby, aby preverili, či sa na ich činnosť vzťahuje nová právna úprava a akú odbornú spôsobilosť musia zabezpečiť. Dôležité je rozlišovať medzi situáciou, keď úver poskytuje samotný obchodník, a prípadom, keď financovanie zabezpečuje iná finančná inštitúcia.
Viac informácií o ponuke odborného finančného vzdelávania, skúškach a možnostiach registrácie nájdu záujemcovia na www.sbaeduca.sk.
SBA Educa je vzdelávací portál Slovenskej bankovej asociácie určený na odborné finančné vzdelávanie a organizovanie skúšok. SBA je od roku 2018 registrovaným poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania v registri Národnej banky Slovenska. Prostredníctvom portálu poskytuje online kurzy pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti a organizuje odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň.
Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation - EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council - EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá spotrebiteľských úverov sa dotknú aj splátkového predaja. SBA Educa ponúka (nielen) predajcom certifikované odborné vzdelávanie online © SITA Všetky práva vyhradené.
Od 20. novembra sa rozširuje okruh spotrebiteľských úverov podliehajúcich regulácii. Nové zákonné požiadavky na preškolenie sa môžu týkať aj predajcov elektroniky, mobilných operátorov či e-shopov. Slovenská banková asociácia prostredníctvom portálu SBA Educa ponúka potrebné certifikované odborné finančné vzdelávanie, ktoré možno absolvovať online.
Na Slovensku v piatok nadobudol účinnosť nový zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý prináša zmeny aj v oblasti splátkového predaja a odložených platieb. Jeho cieľom je posilniť ochranu spotrebiteľov a zabezpečiť, aby zákazníci pred prijatím finančného záväzku dostali jasné a zrozumiteľné informácie. Nová úprava môže rozšíriť aj okruh osôb, od ktorých sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť.
Povinné certifikované preškolenia a testy sa preto týkajú už nielen bánk a finančných sprostredkovateľov, ale aj mnohých telekomunikačných operátorov, obchodníkov s elektronikou, nábytkom či prevádzkovateľov internetových obchodov. Rozhodujúce sú konkrétny spôsob financovania predaja, postavenie obchodníka a činnosti jeho zamestnancov.
"Ak si zákazník kupuje napríklad spotrebný tovar na splátky, nemal by pozerať iba na ich mesačnú výšku. Potrebuje vedieť, koľko zaň celkovo zaplatí, aké ďalšie poplatky môžu vzniknúť a čo sa stane, ak nebude schopný splácať načas. Preto je dôležité, aby mu podmienky financovania dokázal kvalifikovane vysvetliť človek, ktorý mu produkt predáva," uvádza Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.
SBA Educa umožňuje odborné vzdelávanie z domu aj popri práci
"Nové pravidlá iniciované Európskou úniou sa týkajú aj spoločností, ktoré nepôsobia priamo vo finančnom sektore a motivujú k certifikovanému prevereniu procesov a kvalifikácie zamestnancov. Prostredníctvom SBA Educa ponúkame certifikované odborné vzdelávanie dostupné online," dodáva Martin Gajdoš, zástupca výkonného riaditeľa SBA zodpovedný za finančné vzdelávanie v rámci platformy SBA Educa.
Slovenská banková asociácia dlhodobo zabezpečuje osobitné finančné vzdelávanie a odborné skúšky prostredníctvom portálu www.sbaeduca.sk. Služba je určená pracovníkom ponúkajúcim splátkový predaj, finančné služby aj jednotlivcom, ktorí si chcú rozšíriť odbornú kvalifikáciu.
Portál poskytuje osobitné finančné vzdelávanie vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Kurzy prebiehajú elektronicky, sú dostupné nepretržite a účastníci ich môžu absolvovať vlastným tempom. Obsahujú študijné materiály, videá, interaktívne úlohy a priebežné testovanie. Po splnení podmienok účastník získava osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania s ročnou platnosťou.
SBA zároveň organizuje odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a to aj dištančne podľa zverejnených termínov. Záujemcovia si môžu svoje vedomosti vopred bezplatne overiť prostredníctvom skúšobných testov.
Nové povinnosti treba posúdiť individuálne
SBA odporúča spoločnostiam, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú splátkový predaj a odložené platby, aby preverili, či sa na ich činnosť vzťahuje nová právna úprava a akú odbornú spôsobilosť musia zabezpečiť. Dôležité je rozlišovať medzi situáciou, keď úver poskytuje samotný obchodník, a prípadom, keď financovanie zabezpečuje iná finančná inštitúcia.
Viac informácií o ponuke odborného finančného vzdelávania, skúškach a možnostiach registrácie nájdu záujemcovia na www.sbaeduca.sk.
O SBA Educa
SBA Educa je vzdelávací portál Slovenskej bankovej asociácie určený na odborné finančné vzdelávanie a organizovanie skúšok. SBA je od roku 2018 registrovaným poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania v registri Národnej banky Slovenska. Prostredníctvom portálu poskytuje online kurzy pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti a organizuje odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň.
Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation - EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council - EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá spotrebiteľských úverov sa dotknú aj splátkového predaja. SBA Educa ponúka (nielen) predajcom certifikované odborné vzdelávanie online © SITA Všetky práva vyhradené.
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