Ministerstvo kultúry vymenovalo nových riaditeľov SNM a Štátnej vedeckej knižnice
Výberové konanie na miesto generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) bolo podľa slov ministerstva kultúry úspešné. Výberové konanie na miesto ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Výberové konanie na miesto generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) bolo podľa slov ministerstva kultúry úspešné.
Výberové konanie na miesto generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) bolo podľa slov ministerstva kultúry úspešné. Voľný post 25. novembra obsadila Vieroslava Bernátová, ktorá bola dočasne poverená riadením SNM. Zároveň 18. novembra prebehlo aj výberové konanie na miesto riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Do funkcie riaditeľa bol 25. novembra menovaný Radoslav Maček.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry vymenovalo nových riaditeľov SNM a Štátnej vedeckej knižnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Výberové konanie na miesto generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) bolo podľa slov ministerstva kultúry úspešné. Voľný post 25. novembra obsadila Vieroslava Bernátová, ktorá bola dočasne poverená riadením SNM. Zároveň 18. novembra prebehlo aj výberové konanie na miesto riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Do funkcie riaditeľa bol 25. novembra menovaný Radoslav Maček.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry vymenovalo nových riaditeľov SNM a Štátnej vedeckej knižnice © SITA Všetky práva vyhradené.
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