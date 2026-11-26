Kyjev prevzal od Moskvy 250 tiel padlých, Rusku odovzdal pozostatky 22 osôb
Výmeny vojnových zajatcov a tiel padlých vojakov patria k ojedinelým konkrétnym výsledkom rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. Ukrajina prevzala ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Výmeny vojnových zajatcov a tiel padlých vojakov patria k ojedinelým konkrétnym výsledkom rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou.
„V rámci repatriačných operácií sa na Ukrajinu vrátili telá 250 zosnulých, o ktorých ruská strana tvrdí, že ide o ukrajinských vojakov,“ uviedol ukrajinský Koordinačný štáb pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami na platforme Telegram.
Vyšetrovatelia a forenzní experti teraz podniknú všetky potrebné kroky na identifikáciu zosnulých. Kyjev už v minulosti obvinil Moskvu, že mu odovzdala telá ruských vojakov, ktoré vydávala za pozostatky Ukrajincov padlých na fronte.
Ruský poslanec Šamsail Saralijev, ktorý sa podieľa na výmenách, podľa ruských médií potvrdil prevzatie pozostatkov 22 osôb, pravdepodobne ruských vojakov.
Podobné výmeny sa uskutočňujú pravidelne. Pri predchádzajúcej výmene v októbri prevzala Ukrajina 252 tiel a Rusko 25.
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v októbri uviedol, že Ukrajina prostredníctvom výmenných operácií získala už viac ako 26-tisíc tiel a ľudských pozostatkov. Väčšinu z nich dosiaľ neidentifikovali.
Výmeny vojnových zajatcov a pozostatkov padlých patria k málopočetným výsledkom rokovaní medzi znepriatelenými stranami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev prevzal od Moskvy 250 tiel padlých, Rusku odovzdal pozostatky 22 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina prevzala vo štvrtok od Ruska 250 tiel, ktoré podľa Moskvy patria padlým ukrajinským vojakom. Ruská strana výmenou dostala pozostatky 22 osôb.
Smutná práca
Vyšetrovatelia a forenzní experti teraz podniknú všetky potrebné kroky na identifikáciu zosnulých. Kyjev už v minulosti obvinil Moskvu, že mu odovzdala telá ruských vojakov, ktoré vydávala za pozostatky Ukrajincov padlých na fronte.
Ruský poslanec Šamsail Saralijev, ktorý sa podieľa na výmenách, podľa ruských médií potvrdil prevzatie pozostatkov 22 osôb, pravdepodobne ruských vojakov.
Podobné výmeny sa uskutočňujú pravidelne. Pri predchádzajúcej výmene v októbri prevzala Ukrajina 252 tiel a Rusko 25.
Väčšinu tiel neidentifikovali
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v októbri uviedol, že Ukrajina prostredníctvom výmenných operácií získala už viac ako 26-tisíc tiel a ľudských pozostatkov. Väčšinu z nich dosiaľ neidentifikovali.
Výmeny vojnových zajatcov a pozostatkov padlých patria k málopočetným výsledkom rokovaní medzi znepriatelenými stranami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev prevzal od Moskvy 250 tiel padlých, Rusku odovzdal pozostatky 22 osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
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