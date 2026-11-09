Ak sa máme baviť o bezpečnosti na kontinente, Moskva musí najskôr prestať útočiť, tvrdí Leyenová
Jej vyjadrenie prišlo potom, ako zať amerického prezidenta Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu medzi Moskvou a Kyjevom boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe. O ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Jej vyjadrenie prišlo potom, ako zať amerického prezidenta Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu medzi Moskvou a Kyjevom boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe.
O budúcom bezpečnostnom usporiadaní Európy bude možné rokovať až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine, vyhlásila v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Akékoľvek zmysluplné diskusie o bezpečnostnej architektúre Európy možno viesť až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine a musia sa uskutočniť v primeranom formáte, najmä za účasti spojencov z NATO a členských štátov EÚ,“ povedala šéfka Komisie počas návštevy Rumunska.
Jej vyjadrenie prišlo potom, ako osobitný vyslanec a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe. Tento návrh vyvolal obavy viacerých európskych spojencov, ktorí dlhodobo odmietajú požiadavky Kremľa na zásadnú prestavbu európskeho bezpečnostného systému.
„Napokon si dosiahnutie komplexného a trvalého urovnania vyžiada aj priame rokovania medzi Ruskom a našimi európskymi partnermi o širších bezpečnostných otázkach, ktoré sa ich týkajú,“ napísal na sociálnej sieti Kushner. Dodal, že dúfa, že rokovania v Abú Zabí vytvoria podmienky na začatie takéhoto dialógu v blízkej budúcnosti v rámci širšieho multilaterálneho procesu.
Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi sa začínajú tento týždeň v Spojených arabských emirátoch. Európska únia opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutia o budúcej bezpečnosti kontinentu musia vzniknúť za účasti európskych krajín a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Ak sa máme baviť o bezpečnosti na kontinente, Moskva musí najskôr prestať útočiť, tvrdí Leyenová © SITA Všetky práva vyhradené.
O budúcom bezpečnostnom usporiadaní Európy bude možné rokovať až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine, vyhlásila v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Akékoľvek zmysluplné diskusie o bezpečnostnej architektúre Európy možno viesť až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine a musia sa uskutočniť v primeranom formáte, najmä za účasti spojencov z NATO a členských štátov EÚ,“ povedala šéfka Komisie počas návštevy Rumunska.
Jej vyjadrenie prišlo potom, ako osobitný vyslanec a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe. Tento návrh vyvolal obavy viacerých európskych spojencov, ktorí dlhodobo odmietajú požiadavky Kremľa na zásadnú prestavbu európskeho bezpečnostného systému.
„Napokon si dosiahnutie komplexného a trvalého urovnania vyžiada aj priame rokovania medzi Ruskom a našimi európskymi partnermi o širších bezpečnostných otázkach, ktoré sa ich týkajú,“ napísal na sociálnej sieti Kushner. Dodal, že dúfa, že rokovania v Abú Zabí vytvoria podmienky na začatie takéhoto dialógu v blízkej budúcnosti v rámci širšieho multilaterálneho procesu.
Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi sa začínajú tento týždeň v Spojených arabských emirátoch. Európska únia opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutia o budúcej bezpečnosti kontinentu musia vzniknúť za účasti európskych krajín a NATO.
Zdroj: SITA.sk - Ak sa máme baviť o bezpečnosti na kontinente, Moskva musí najskôr prestať útočiť, tvrdí Leyenová © SITA Všetky práva vyhradené.
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