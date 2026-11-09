Pondelok 9. novembra 2026, meniny má Teodor

Bratislava 5 °C

Pondelok 9. 11. 2026 Meniny má Teodor

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Ak sa máme baviť o bezpečnosti na kontinente, Moskva musí najskôr prestať útočiť, tvrdí Leyenová

Jej vyjadrenie prišlo potom, ako zať amerického prezidenta Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu medzi Moskvou a Kyjevom boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe. O ...

Zdieľať

romania_eu_politics_28_12 676x451
9.11.2026 (SITA.sk) - Jej vyjadrenie prišlo potom, ako zať amerického prezidenta Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu medzi Moskvou a Kyjevom boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe.

O budúcom bezpečnostnom usporiadaní Európy bude možné rokovať až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine, vyhlásila v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Akékoľvek zmysluplné diskusie o bezpečnostnej architektúre Európy možno viesť až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine a musia sa uskutočniť v primeranom formáte, najmä za účasti spojencov z NATO a členských štátov EÚ,“ povedala šéfka Komisie počas návštevy Rumunska.

Jej vyjadrenie prišlo potom, ako osobitný vyslanec a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner navrhol, aby súčasťou mierového procesu boli aj rokovania o širšom bezpečnostnom usporiadaní v Európe. Tento návrh vyvolal obavy viacerých európskych spojencov, ktorí dlhodobo odmietajú požiadavky Kremľa na zásadnú prestavbu európskeho bezpečnostného systému.

Napokon si dosiahnutie komplexného a trvalého urovnania vyžiada aj priame rokovania medzi Ruskom a našimi európskymi partnermi o širších bezpečnostných otázkach, ktoré sa ich týkajú,“ napísal na sociálnej sieti Kushner. Dodal, že dúfa, že rokovania v Abú Zabí vytvoria podmienky na začatie takéhoto dialógu v blízkej budúcnosti v rámci širšieho multilaterálneho procesu.

Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi sa začínajú tento týždeň v Spojených arabských emirátoch. Európska únia opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutia o budúcej bezpečnosti kontinentu musia vzniknúť za účasti európskych krajín a NATO.



Zdroj: SITA.sk - Ak sa máme baviť o bezpečnosti na kontinente, Moskva musí najskôr prestať útočiť, tvrdí Leyenová © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež