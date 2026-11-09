Svet si pripomína Krištáľovú noc z roku 1938, Blanár zdôrazňuje nevyhnutnosť boja proti nenávisti a antisemitizmu
Dôsledky totalitných ideológií zasiahli aj Slovensko, čo podľa Blanára ukladá krajine zodpovednosť aktívne vystupovať proti prejavom nenávisti. Minister zahraničných vecí a európskych ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Dôsledky totalitných ideológií zasiahli aj Slovensko, čo podľa Blanára ukladá krajine zodpovednosť aktívne vystupovať proti prejavom nenávisti.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu vyjadril jasný postoj voči nenávisti, antisemitizmu a diskriminácii. Ako informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie, minister zdôraznil, že tieto javy v minulosti viedli k tragédiám, ako bola aj Krištáľová noc z roku 1938. „Nenávisť, antisemitizmus a diskriminácia v minulosti viedli k tragédiám, ktoré nám dodnes pripomínajú, aké dôležité je chrániť dôstojnosť, slobodu a základné práva každého človeka,“ vyhlásil minister.
Dôsledky totalitných ideológií zasiahli aj Slovensko, čo podľa Blanára ukladá krajine zodpovednosť aktívne vystupovať proti prejavom nenávisti. „Naša historická pamäť nesmie zostať iba pripomienkou udalostí, ktoré sa už stali, ale musí byť záväzkom konať aj v súčasnosti. Nenávisť voči ľuďom pre ich pôvod či vierovyznanie nemá v demokratickej spoločnosti miesto a našou povinnosťou je chrániť ľudskú slobodu a dôstojnosť. Slovenská republika sa k týmto hodnotám hlási nielen doma, ale rovnako v rámci svojho pôsobenia na medzinárodnej úrovni,“ zdôraznil.
Minister priblížil aj zapojenie Slovenska do medzinárodných aktivít v boji proti antisemitizmu. Slovenská republika je od roku 2005 členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA), ktorá združuje 35 štátov a venuje sa boju proti antisemitizmu, popieraniu a skresľovaniu holokaustu. Slovenskí zástupcovia v IHRA zastávali viaceré predsednícke funkcie a Národná rada SR v roku 2018 prijala pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú touto alianciou. Od roku 2021 sa Slovensko spolu s Českom a Rakúskom angažuje v boji proti antisemitizmu na pôde Rady OSN pre ľudské práva v rámci Slavkovského formátu.
Krištáľová noc, ktorá sa odohrala z 9. na 10. novembra 1938, predstavuje tragickú udalosť z nacistického Nemecka a anektovaných území, počas ktorej boli organizované násilné útoky na židovské obyvateľstvo: vypaľovanie synagóg, ničenie obchodov a domácností, vraždy a násilnosti. Asi 30-tisíc židovských mužov bolo zatknutých a odvlečených do koncentračných táborov. Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu pripomína túto tragediu a slúži ako varovanie pred nebezpečenstvom nenávisti, rasizmu, xenofóbie a intolerancie.
Zdroj: SITA.sk - Svet si pripomína Krištáľovú noc z roku 1938, Blanár zdôrazňuje nevyhnutnosť boja proti nenávisti a antisemitizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu vyjadril jasný postoj voči nenávisti, antisemitizmu a diskriminácii. Ako informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie, minister zdôraznil, že tieto javy v minulosti viedli k tragédiám, ako bola aj Krištáľová noc z roku 1938. „Nenávisť, antisemitizmus a diskriminácia v minulosti viedli k tragédiám, ktoré nám dodnes pripomínajú, aké dôležité je chrániť dôstojnosť, slobodu a základné práva každého človeka,“ vyhlásil minister.
Dôsledky totalitných ideológií zasiahli aj Slovensko, čo podľa Blanára ukladá krajine zodpovednosť aktívne vystupovať proti prejavom nenávisti. „Naša historická pamäť nesmie zostať iba pripomienkou udalostí, ktoré sa už stali, ale musí byť záväzkom konať aj v súčasnosti. Nenávisť voči ľuďom pre ich pôvod či vierovyznanie nemá v demokratickej spoločnosti miesto a našou povinnosťou je chrániť ľudskú slobodu a dôstojnosť. Slovenská republika sa k týmto hodnotám hlási nielen doma, ale rovnako v rámci svojho pôsobenia na medzinárodnej úrovni,“ zdôraznil.
Minister priblížil aj zapojenie Slovenska do medzinárodných aktivít v boji proti antisemitizmu. Slovenská republika je od roku 2005 členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA), ktorá združuje 35 štátov a venuje sa boju proti antisemitizmu, popieraniu a skresľovaniu holokaustu. Slovenskí zástupcovia v IHRA zastávali viaceré predsednícke funkcie a Národná rada SR v roku 2018 prijala pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú touto alianciou. Od roku 2021 sa Slovensko spolu s Českom a Rakúskom angažuje v boji proti antisemitizmu na pôde Rady OSN pre ľudské práva v rámci Slavkovského formátu.
Krištáľová noc, ktorá sa odohrala z 9. na 10. novembra 1938, predstavuje tragickú udalosť z nacistického Nemecka a anektovaných území, počas ktorej boli organizované násilné útoky na židovské obyvateľstvo: vypaľovanie synagóg, ničenie obchodov a domácností, vraždy a násilnosti. Asi 30-tisíc židovských mužov bolo zatknutých a odvlečených do koncentračných táborov. Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu pripomína túto tragediu a slúži ako varovanie pred nebezpečenstvom nenávisti, rasizmu, xenofóbie a intolerancie.
Zdroj: SITA.sk - Svet si pripomína Krištáľovú noc z roku 1938, Blanár zdôrazňuje nevyhnutnosť boja proti nenávisti a antisemitizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
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