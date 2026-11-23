Zaslúžený trest! Zákrok na hlavu Pospíšila priniesol Kaiserovi stop na tri zápasy bez nároku na plat – VIDEO
Martin Pospíšil predčasne skončil v zápase Calgary - Chicago po zákroku Wyatta Kaisera. Tvrdý zákrok Wyatta Kaisera na Martina Pospíšila nezostal nepovšimnutý vedením zámorskej NHL. Obranca tímu ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Martin Pospíšil predčasne skončil v zápase Calgary - Chicago po zákroku Wyatta Kaisera.
Tvrdý zákrok Wyatta Kaisera na Martina Pospíšila nezostal nepovšimnutý vedením zámorskej NHL. Obranca tímu Chicago Blackhawks dostal dištanc na tri zápasy bez nároku na plat. Oznámilo to Oddelenie pre bezpečnosť hráčov NHL.
K nedovolenému zákroku na hlavu slovenského útočníka Calgary Flames došlo v sobotu 21. novembra počas zápasu v Calgary, ktorý sa skončil víťazstvom Chicaga 4:3 po predĺžení.
Incident sa udial v čase 17:28 min počas druhej tretiny. Kaiser zaň dostal trest do konca zápasu. V súlade s podmienkami Kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu príde Kaiser o 26 288,67 USD. Tieto finančné prostriedky poputujú do Fondu núdzovej pomoci pre hráčov.
"Diskusie o úmysle sú v tomto prípade bezpredmetné – každý hráč nesie zodpovednosť za svoje činy. Mladý obranca Chicaga Blackhawks zasiahol ramenom nič netušiaceho Martina Pospíšila, ktorý mal v tom momente sklonenú hlavu a sledoval puk pri mantineli.
Keď Pospíšil vo vysokej rýchlosti dorazil k vlastnej modrej čiare a pokúsil sa o kľučku, Kaiser k nemu zboku priskočil a zasiahol ho do hlavy – zákrok, po ktorom mohol Pospíšil pokojne upadnúť do bezvedomia," napísal kanadský Sportsnet.
"Bol to škaredý zákrok. Myslím si, že takéto zákroky by sa v hre nemali stávať,“ povedal Šimon Nemec, Pospíšilov krajan aj spoluhráč z Calgary Flames. "Bol to hrozný zákrok. Neviem, čo viac k tomu povedať," potvrdil tréner Flames Ryan Huska.
Pospíšil, ktorý v minulosti otvorene hovoril o tom, že počas svojej kariéry utrpel päť otrasov mozgu, do tretej tretiny už nezasiahol. Jeho klub počas zápasu informoval, že sa do hry nevráti pre zranenie v hornej časti tela. Po stretnutí však neposkytli žiadne oficiálne vyjadrenie. Spoluhráči iba naznačili, že podľa nich je na tom Pospíšil celkom dobre.
Zdroj: SITA.sk - Zaslúžený trest! Zákrok na hlavu Pospíšila priniesol Kaiserovi stop na tri zápasy bez nároku na plat – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tvrdý zákrok Wyatta Kaisera na Martina Pospíšila nezostal nepovšimnutý vedením zámorskej NHL. Obranca tímu Chicago Blackhawks dostal dištanc na tri zápasy bez nároku na plat. Oznámilo to Oddelenie pre bezpečnosť hráčov NHL.
Príde o časť platu
K nedovolenému zákroku na hlavu slovenského útočníka Calgary Flames došlo v sobotu 21. novembra počas zápasu v Calgary, ktorý sa skončil víťazstvom Chicaga 4:3 po predĺžení.
Incident sa udial v čase 17:28 min počas druhej tretiny. Kaiser zaň dostal trest do konca zápasu. V súlade s podmienkami Kolektívnej zmluvy a na základe jeho priemerného ročného platu príde Kaiser o 26 288,67 USD. Tieto finančné prostriedky poputujú do Fondu núdzovej pomoci pre hráčov.
Diskusie sú bezpredmetné
"Diskusie o úmysle sú v tomto prípade bezpredmetné – každý hráč nesie zodpovednosť za svoje činy. Mladý obranca Chicaga Blackhawks zasiahol ramenom nič netušiaceho Martina Pospíšila, ktorý mal v tom momente sklonenú hlavu a sledoval puk pri mantineli.
Keď Pospíšil vo vysokej rýchlosti dorazil k vlastnej modrej čiare a pokúsil sa o kľučku, Kaiser k nemu zboku priskočil a zasiahol ho do hlavy – zákrok, po ktorom mohol Pospíšil pokojne upadnúť do bezvedomia," napísal kanadský Sportsnet.
Škaredý aj hrozný zákrok
"Bol to škaredý zákrok. Myslím si, že takéto zákroky by sa v hre nemali stávať,“ povedal Šimon Nemec, Pospíšilov krajan aj spoluhráč z Calgary Flames. "Bol to hrozný zákrok. Neviem, čo viac k tomu povedať," potvrdil tréner Flames Ryan Huska.
Mal päť otrasov mozgu
Pospíšil, ktorý v minulosti otvorene hovoril o tom, že počas svojej kariéry utrpel päť otrasov mozgu, do tretej tretiny už nezasiahol. Jeho klub počas zápasu informoval, že sa do hry nevráti pre zranenie v hornej časti tela. Po stretnutí však neposkytli žiadne oficiálne vyjadrenie. Spoluhráči iba naznačili, že podľa nich je na tom Pospíšil celkom dobre.
Zdroj: SITA.sk - Zaslúžený trest! Zákrok na hlavu Pospíšila priniesol Kaiserovi stop na tri zápasy bez nároku na plat – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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