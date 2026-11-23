Senior s Alzheimerovou chorobou prežil 11 dní sám v Amazonskom pralese. Jedol divoké ovocie a spal na palmových listoch
Sedemdesiatštyriročného muža našli záchranári približne desať kilometrov od miesta, kde sa stratil. Napriek hustej džungli a problémom s pamäťou dokázal prežiť vďaka znalostiam ...
Sedemdesiatštyriročného Brazílčana trpiaceho Alzheimerovou chorobou našli živého po jedenástich dňoch, ktoré strávil stratený v Amazonskom dažďovom pralese. Muž počas svojho pobytu v divočine jedol plody divo rastúcich paliem, pil vodu z prírodných zdrojov a na spanie si pripravoval provizórne lôžka z lístia. O jeho záchrane informovali miestne médiá a členovia pátracieho tímu.
Muža, ktorého médiá identifikovali ako Ferreiru dos Santosa, objavili záchranári v piatok približne desať kilometrov od miesta jeho zmiznutia. Fotografie zo záchrannej akcie zachytávajú seniora sediaceho iba v spodnej bielizni, pričom pôsobil dezorientovane. Na videu zverejnenom spravodajským portálom g1 vidno niekoľkých mužov, ako ho na improvizovaných nosidlách prenášajú hustým porastom.
Pátranie bolo mimoriadne náročné. V hustej amazonskej vegetácii môže byť viditeľnosť obmedzená len na niekoľko metrov, čo výrazne komplikuje hľadanie nezvestných osôb. Záchranári navyše objavili stopy naznačujúce, že senior sa pohyboval v kruhoch a opakovane prechádzal tými istými miestami.
Mužovi podľa miestnych médií pomohli prežiť predchádzajúce skúsenosti s pobytom v pralese. V minulosti sa živil neoficiálnou ťažbou nerastných surovín a amazonské prostredie dobre poznal. Počas jedenástich dní sa živil plodmi palmy buriti a vodu získaval z prírodných zdrojov.
Strážca prírodného parku Nerivan da Silva pre portál g1 uviedol, že pátracie tímy objavili aj miesta, kde si nezvestný muž pripravoval lôžka z listov palmy açaí. Nájdené stopy potvrdzovali, že sa senior v džungli pohyboval, hoci sa mu nedarilo nájsť cestu späť.
Do pátrania sa intenzívne zapojila aj rodina. Deväť dní po jeho zmiznutí zverejnila vnučka Sara Montesová na Instagrame emotívne video, v ktorom prosila hasičov, aby v hľadaní pokračovali. Podľa jej slov totiž existoval plán ukončiť pátraciu akciu v nedeľu 22. novembra. „Nezabudnite na nás. Nezabudnite na dedka,“ naliehala mladá žena vo videu.
Seniora sa napokon podarilo nájsť ešte pred plánovaným ukončením pátrania. Podľa informácií portálu g1 zostával v nedeľu ráno hospitalizovaný. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave ani o prípadných zraneniach miestne médiá bezprostredne neuviedli.
Prípad vyvolal pozornosť najmä preto, že muž napriek vysokému veku a Alzheimerovej chorobe dokázal v náročných podmienkach amazonskej džungle prežiť jedenásť dní bez pomoci. Rozhodujúcu úlohu pri tom podľa dostupných informácií mohli zohrať jeho skúsenosti s miestnym prostredím a schopnosť nájsť si potravu, vodu a pripraviť si miesto na spanie.
Zdroj: SITA.sk - Senior s Alzheimerovou chorobou prežil 11 dní sám v Amazonskom pralese. Jedol divoké ovocie a spal na palmových listoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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