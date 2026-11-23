Demokrati získali najväčšiu väčšinu v Snemovni reprezentantov za 34 rokov, Trump utrpel debakel
Po prepočítaní hlasov v Severnej Karolíne majú najmenej 258 kresiel. Ovládnu obe komory Kongresu a získajú možnosť blokovať prezidentove plány aj vyšetrovať jeho administratívu.
23.11.2026 (SITA.sk) - Po prepočítaní hlasov v Severnej Karolíne majú najmenej 258 kresiel. Ovládnu obe komory Kongresu a získajú možnosť blokovať prezidentove plány aj vyšetrovať jeho administratívu.
Podľa volebných prognóz televízií CBS News a NBC News Hubbardovým víťazstvom demokrati získali už najmenej 258 kresiel v 435-člennej Snemovni reprezentantov.
Takúto väčšinu naposledy dosiahli v roku 1992, keď bol za prezidenta zvolený Bill Clinton. V roku 2008 získali 257 mandátov.
„Demokrati v Snemovni reprezentantov práve získali najväčšiu väčšinu, akú mala ktorákoľvek strana v Kongrese v tomto storočí. BOOM!“ napísal na sociálnej sieti X líder demokratov v Snemovni Hakeem Jeffries.
Výsledok v Severnej Karolíne potvrdili až po prepočítaní hlasov, o ktorý požiadala Foxxová. Dlhoročná republikánska politička následne uznala porážku a svojmu súperovi zablahoželala.
„Dovoľte mi, aby som ako prvý poďakoval kongresmanke Foxxovej za jej desaťročia služby a nespočetné osobné obete,“ uviedol Hubbard, ktorý potvrdil, že so svojou súperkou telefonoval.
Demokrati v novembrových voľbách získali desiatky mandátov na úkor republikánov a zároveň ovládli Senát.
Od januára tak budú mať kontrolu nad celým Kongresom, čo im umožní blokovať Trumpovu legislatívnu agendu, preverovať postup jeho administratívy a začať rozsiahle parlamentné vyšetrovania podozrení z korupcie a zneužívania moci.
Výsledky volieb odrážajú rastúcu nespokojnosť Američanov s vysokými životnými nákladmi, obchodnými clami a vojnou proti Iránu, ktorá prudko zvýšila ceny pohonných látok.
Volebný debakel výrazne oslabil politické postavenie Trumpa, ktorému zostávajú ešte dva roky v Bielom dome.
Demokrati tak vstúpia do druhej polovice jeho funkčného obdobia s mimoriadne silnou pozíciou v zákonodarnom zbore a možnosťou zásadne ovplyvňovať ďalšie smerovanie americkej politiky.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati získali najväčšiu väčšinu v Snemovni reprezentantov za 34 rokov, Trump utrpel debakel © SITA Všetky práva vyhradené.
Americkí demokrati získali v Snemovni reprezentantov najväčšiu väčšinu za viac ako tri desaťročia. Rozhodlo o tom nedeľné potvrdenie víťazstva demokratického kandidáta Chucka Hubbarda nad dlhoročnou republikánskou kongresmankou Virginiou Foxxovou v Severnej Karolíne.
Demokratická strana tak po drvivom víťazstve v novembrových voľbách ovládne obe komory Kongresu, čo predstavuje vážnu porážku prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánov.
Najviac od Clintona
Podľa volebných prognóz televízií CBS News a NBC News Hubbardovým víťazstvom demokrati získali už najmenej 258 kresiel v 435-člennej Snemovni reprezentantov.
Takúto väčšinu naposledy dosiahli v roku 1992, keď bol za prezidenta zvolený Bill Clinton. V roku 2008 získali 257 mandátov.
„Demokrati v Snemovni reprezentantov práve získali najväčšiu väčšinu, akú mala ktorákoľvek strana v Kongrese v tomto storočí. BOOM!“ napísal na sociálnej sieti X líder demokratov v Snemovni Hakeem Jeffries.
Výsledok v Severnej Karolíne potvrdili až po prepočítaní hlasov, o ktorý požiadala Foxxová. Dlhoročná republikánska politička následne uznala porážku a svojmu súperovi zablahoželala.
„Dovoľte mi, aby som ako prvý poďakoval kongresmanke Foxxovej za jej desaťročia služby a nespočetné osobné obete,“ uviedol Hubbard, ktorý potvrdil, že so svojou súperkou telefonoval.
Obe komory Kongresu
Demokrati v novembrových voľbách získali desiatky mandátov na úkor republikánov a zároveň ovládli Senát.
Od januára tak budú mať kontrolu nad celým Kongresom, čo im umožní blokovať Trumpovu legislatívnu agendu, preverovať postup jeho administratívy a začať rozsiahle parlamentné vyšetrovania podozrení z korupcie a zneužívania moci.
Výsledky volieb odrážajú rastúcu nespokojnosť Američanov s vysokými životnými nákladmi, obchodnými clami a vojnou proti Iránu, ktorá prudko zvýšila ceny pohonných látok.
Oslabený Trump
Volebný debakel výrazne oslabil politické postavenie Trumpa, ktorému zostávajú ešte dva roky v Bielom dome.
Demokrati tak vstúpia do druhej polovice jeho funkčného obdobia s mimoriadne silnou pozíciou v zákonodarnom zbore a možnosťou zásadne ovplyvňovať ďalšie smerovanie americkej politiky.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati získali najväčšiu väčšinu v Snemovni reprezentantov za 34 rokov, Trump utrpel debakel © SITA Všetky práva vyhradené.
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