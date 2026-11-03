Antonelli pil rovnako rýchlo, ako jazdí. Mladíka majú všetci radi, pretekanie miluje a nejde mu o peniaze – VIDEO
Ceduľu od Medzinárodnej automobilovej federácie, kde písalo, že je majster sveta, Andrea Kimi Antonelli nevrátil a nechal si ju na párty. Taliansky jazdec Formuly 1
3.11.2026 (SITA.sk) - Ceduľu od Medzinárodnej automobilovej federácie, kde písalo, že je majster sveta, Andrea Kimi Antonelli nevrátil a nechal si ju na párty.
Taliansky jazdec Formuly 1 Andrea Kimi Antonelli sa stal v 20 rokoch prvýkrát majstrom sveta v "kráľovnej motošportu" a patrične to aj oslávil.
Bol pritom aj Čech Jiří Křenek, ktorý od roku 2010 fotí stajňu Mercedes. Za ten čas sa pohyboval v blízkosti Michaela Schumachera, Lewisa Hamiltona a teraz aj Antonelliho. Pre F1 však pracuje už takmer tri dekády.
Po pretekoch v Mexiku bol aj v reštaurácii, kde Talian oslavoval. Každý však spal len krátko, keďže sa všetci presúvali na ďalšie podujatie v Brazílii.
"Spolupráca s ním je od začiatku výborná, pretože patrí k mladej generácii, ktorá sa rada fotografuje aj rada pózuje. Na pretekoch má ešte svojho osobného fotografa, ktorý mu robí fotky na sociálne sieti, točí vtipné videá. Je s ním jednoducho sranda. Neberie sa vážne, ale vyhráva. Pritom sa čakalo, že tento rok bude vyhrávať niekto iný, ale George Russell to neuniesol," prezradil Křenek.
Po zisku titulu ukazovali zábery z Antonelliho detstva, kde držal volant, keď mal ešte cumlík. Jeho otec Marco vlastní závodný tím.
Ako oddychuje mladá vychádzajúca hviezda? Doma si v pokoji zapne také hry, kde tiež môže jazdiť. "Skrátka, stále trénuje na ďalšie preteky, pretože je to jeho život. Po letnej pauze prišiel do garáže, sadol do kokpitu a hneď začal krútiť volantom. Smial sa od ucha k uchu, ako dieťa pri vianočnom stromčeku. Akoby mal päť rokov. Jednoducho to nerobí pre peniaze ako niektorí iní," pokračoval fotograf pre web sport.cz.
Je veľký rozdiel medzi Hamiltonom a Antonellim. Zatiaľ čo si mladší z dvojice vie zo seba vystreliť, skúsenejší Brit by "neprežil, aby si robil zo seba srandu".
V minulej sezóne randil Talian s Češkou Eliškou Bábíčkovou. Neskôr sa rozišli a trochu to ovplyvnilo jeho psychiku. "Nebol z toho rozchodu šťastný, ale tí jazdci vôbec nemajú čas."
Podľa Křeneka ide o neskutočný talent. "V Monaku Nico Rosberg rozprával, že keď vyhrá tu, bude majstrom sveta. V Mexiku som ho stretol, tak som mu to pripomenul. Kýval hlavou, usmieval sa. Kimi za Nicov tím jazdil v motokárach a on ho opisuje ako kombináciu Hamiltona a Maxa Verstappena. Max bol však spočiatku veľmi agresívny, šiel cez mŕtvoly a búral, to Kimi nerobí," pokračoval.
Obaja piloti ho majú radi, na stupňoch víťazov v Mexiku ho zobrali na ramená. "Verstappen sa dobre pozná s jeho otcom z pretekov GT. V zákulisí často vidíte, ako sa Marco Antonelli objíma s Maxom. S Hamiltonom mu pomáhajú, čo je veľmi pekné, že mu najväčší konkurenti dávajú rady. Kimi mal skvelú sezónu, nebol naňho tlak, a keď začal vyhrávať, v parádnej jazde pokračoval," opisoval český fotograf F1.
Ako vyzerala oslava? Bola veľká a Antonelli "vyčíňal ako utrhnutý z reťaze". Ceduľu od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), kde písalo, že je majster sveta, nevrátil a nechal si ju na párty.
"Dorazil okolo polnoci a hneď rozbehol vláčik, ktorý u nás robíme na ´Jede, jede mašinka´. Pripojil som sa za jeho otca, ktorý robil DJ, panáky lietali. Ja som hovoril kolegom, že Kimi pije tak rýchlo, ako jazdí vo formule," dodal na záver vtipnú historku Křenek.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli pil rovnako rýchlo, ako jazdí. Mladíka majú všetci radi, pretekanie miluje a nejde mu o peniaze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky jazdec Formuly 1 Andrea Kimi Antonelli sa stal v 20 rokoch prvýkrát majstrom sveta v "kráľovnej motošportu" a patrične to aj oslávil.
Bol pritom aj Čech Jiří Křenek, ktorý od roku 2010 fotí stajňu Mercedes. Za ten čas sa pohyboval v blízkosti Michaela Schumachera, Lewisa Hamiltona a teraz aj Antonelliho. Pre F1 však pracuje už takmer tri dekády.
Po pretekoch v Mexiku bol aj v reštaurácii, kde Talian oslavoval. Každý však spal len krátko, keďže sa všetci presúvali na ďalšie podujatie v Brazílii.
Usmieval sa od ucha k uchu
"Spolupráca s ním je od začiatku výborná, pretože patrí k mladej generácii, ktorá sa rada fotografuje aj rada pózuje. Na pretekoch má ešte svojho osobného fotografa, ktorý mu robí fotky na sociálne sieti, točí vtipné videá. Je s ním jednoducho sranda. Neberie sa vážne, ale vyhráva. Pritom sa čakalo, že tento rok bude vyhrávať niekto iný, ale George Russell to neuniesol," prezradil Křenek.
Po zisku titulu ukazovali zábery z Antonelliho detstva, kde držal volant, keď mal ešte cumlík. Jeho otec Marco vlastní závodný tím.
Ako oddychuje mladá vychádzajúca hviezda? Doma si v pokoji zapne také hry, kde tiež môže jazdiť. "Skrátka, stále trénuje na ďalšie preteky, pretože je to jeho život. Po letnej pauze prišiel do garáže, sadol do kokpitu a hneď začal krútiť volantom. Smial sa od ucha k uchu, ako dieťa pri vianočnom stromčeku. Akoby mal päť rokov. Jednoducho to nerobí pre peniaze ako niektorí iní," pokračoval fotograf pre web sport.cz.
Kombinácia Hamiltona a Verstappena
Je veľký rozdiel medzi Hamiltonom a Antonellim. Zatiaľ čo si mladší z dvojice vie zo seba vystreliť, skúsenejší Brit by "neprežil, aby si robil zo seba srandu".
V minulej sezóne randil Talian s Češkou Eliškou Bábíčkovou. Neskôr sa rozišli a trochu to ovplyvnilo jeho psychiku. "Nebol z toho rozchodu šťastný, ale tí jazdci vôbec nemajú čas."
Podľa Křeneka ide o neskutočný talent. "V Monaku Nico Rosberg rozprával, že keď vyhrá tu, bude majstrom sveta. V Mexiku som ho stretol, tak som mu to pripomenul. Kýval hlavou, usmieval sa. Kimi za Nicov tím jazdil v motokárach a on ho opisuje ako kombináciu Hamiltona a Maxa Verstappena. Max bol však spočiatku veľmi agresívny, šiel cez mŕtvoly a búral, to Kimi nerobí," pokračoval.
Oslavu si nesmierne užil
Obaja piloti ho majú radi, na stupňoch víťazov v Mexiku ho zobrali na ramená. "Verstappen sa dobre pozná s jeho otcom z pretekov GT. V zákulisí často vidíte, ako sa Marco Antonelli objíma s Maxom. S Hamiltonom mu pomáhajú, čo je veľmi pekné, že mu najväčší konkurenti dávajú rady. Kimi mal skvelú sezónu, nebol naňho tlak, a keď začal vyhrávať, v parádnej jazde pokračoval," opisoval český fotograf F1.
Ako vyzerala oslava? Bola veľká a Antonelli "vyčíňal ako utrhnutý z reťaze". Ceduľu od Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), kde písalo, že je majster sveta, nevrátil a nechal si ju na párty.
"Dorazil okolo polnoci a hneď rozbehol vláčik, ktorý u nás robíme na ´Jede, jede mašinka´. Pripojil som sa za jeho otca, ktorý robil DJ, panáky lietali. Ja som hovoril kolegom, že Kimi pije tak rýchlo, ako jazdí vo formule," dodal na záver vtipnú historku Křenek.
Zdroj: SITA.sk - Antonelli pil rovnako rýchlo, ako jazdí. Mladíka majú všetci radi, pretekanie miluje a nejde mu o peniaze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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