West Ham odvolal skúseného portugalského trénera, ktorý ho v minulej sezóne nezachránil v Premier League
Nuno Espírito Santo pôsobil u "kladivárov" od septembra 2025 a odchádza po prehrách so Southamptonom aj West Bromwichom Albion. Trénerom anglického futbalového klubu West Ham United už ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Nuno Espírito Santo pôsobil u "kladivárov" od septembra 2025 a odchádza po prehrách so Southamptonom aj West Bromwichom Albion.
Trénerom anglického futbalového klubu West Ham United už nie je portugalský odborník Nuno Espírito Santo. Dôvodom je neuspokojivý vstup do sezóne 2025/2026 v súťaži The Championship, druhej lige v anglickej hierarchii.
Päťdesiatdvaročný kouč prišiel ku "kladivárom" v septembri 2025 a ani on nezabránil tomu, aby West Ham v predchádzajúcom ročníku vypadol z Premier League, zostal však pri kormidle A-tímu. Jeden z favoritov na návrat do Premier League je však po doterajších trinástich ligových dueloch až na 8. priečke s mankom šiestich bodov na vedúci FC Middlesbrough.
"West Ham United môže potvrdiť, že hlavný tréner mužov Nuno Espírito Santo opustil svoj post s okamžitou platnosťou. Po dôkladnom prehodnotení začiatku sezóny v Championship vedenie klubu dospelo k záveru, že v tomto momente je nevyhnutná zmena, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov a očakávaní klubu," uviedol klub vo svojom vyhlásení.
West Ham tiež oznámil, že klub opúšťajú aj asistent trénera Rui Pedro Silva a tréner brankárov Rui Barbosa. Proces hľadania nového hlavného kormidelníka je už v plnom prúde.
Nuno Espírito Santo v minulosti viedol v Anglicku aj Wolverhampton, Tottenham Hotspur a Nottingham Forest. Okrem toho pracoval aj Al-Ittihad v Saudskej Arábii, FC Valencia v Španielsku a vo vlasti pre FC Porto a Rio Ave.
West Ham sa po rozpačitom úvode sezóny dostal do formy a mal sériu ôsmich zápasov bez prehry, v ostatných dvoch meraniach síl však prehral so Southamptonom aj West Bromwichom Albion.
Zdroj: SITA.sk - West Ham odvolal skúseného portugalského trénera, ktorý ho v minulej sezóne nezachránil v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Trénerom anglického futbalového klubu West Ham United už nie je portugalský odborník Nuno Espírito Santo. Dôvodom je neuspokojivý vstup do sezóne 2025/2026 v súťaži The Championship, druhej lige v anglickej hierarchii.
Päťdesiatdvaročný kouč prišiel ku "kladivárom" v septembri 2025 a ani on nezabránil tomu, aby West Ham v predchádzajúcom ročníku vypadol z Premier League, zostal však pri kormidle A-tímu. Jeden z favoritov na návrat do Premier League je však po doterajších trinástich ligových dueloch až na 8. priečke s mankom šiestich bodov na vedúci FC Middlesbrough.
"West Ham United môže potvrdiť, že hlavný tréner mužov Nuno Espírito Santo opustil svoj post s okamžitou platnosťou. Po dôkladnom prehodnotení začiatku sezóny v Championship vedenie klubu dospelo k záveru, že v tomto momente je nevyhnutná zmena, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov a očakávaní klubu," uviedol klub vo svojom vyhlásení.
West Ham tiež oznámil, že klub opúšťajú aj asistent trénera Rui Pedro Silva a tréner brankárov Rui Barbosa. Proces hľadania nového hlavného kormidelníka je už v plnom prúde.
Nuno Espírito Santo v minulosti viedol v Anglicku aj Wolverhampton, Tottenham Hotspur a Nottingham Forest. Okrem toho pracoval aj Al-Ittihad v Saudskej Arábii, FC Valencia v Španielsku a vo vlasti pre FC Porto a Rio Ave.
West Ham sa po rozpačitom úvode sezóny dostal do formy a mal sériu ôsmich zápasov bez prehry, v ostatných dvoch meraniach síl však prehral so Southamptonom aj West Bromwichom Albion.
Zdroj: SITA.sk - West Ham odvolal skúseného portugalského trénera, ktorý ho v minulej sezóne nezachránil v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
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