Kde budú olympijské hry v roku 2036? Hlásia sa Mníchov či Budapešť, ale aj India a Južná Afrika – VIDEO
MOV uzavrel prihlášky uchádzačov o OH a PH 2036 so siedmimi žiadosťami. Sedem uchádzačov o olympijské a paralympijské hry v roku 2036 zostalo v platnosti aj po uzávierke podania žiadostí. Informoval o ...
3.11.2026 (SITA.sk) - MOV uzavrel prihlášky uchádzačov o OH a PH 2036 so siedmimi žiadosťami.
Sedem uchádzačov o olympijské a paralympijské hry v roku 2036 zostalo v platnosti aj po uzávierke podania žiadostí. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo svojom vyhlásení.
Z Európy sa o letné hry o desať rokov uchádzajú maďarská metropola Budapešť, nemecký Mníchov a tiež turecký Istanbul. Ich konkurentmi z Ázie sú Katar, India, Kórejská republika a z Afriky Juhoafrická republika.
"Silný záujem o usporiadanie olympijských hier v roku 2036 ukazuje, že krajiny na celom svete si uvedomujú trvalú sociálnu a ekonomickú hodnotu, ktorú môžu mať hry pre ich miestne komunity,“ povedala predsedníčka výberovej komisie MOV Kolinda Grabarová-Kitarovičová podľa webu ORF.
Indická kandidatúra sa sústreďuje na mesto Ahmadábád, ktoré bude v roku 2030 hostiť multišportové Hry Commonwealthu. Nachádza sa tam najväčší kriketový štadión na svete, pomenovaný po premiérovi Naréndrovi Módím.
Katar už hostil majstrovstvá sveta vo väčšine významných olympijských športov vrátane futbalových majstrovstiev sveta v roku 2022. Jeho kandidatúra by sa ešte mohla rozšíriť za hranice Dauhy, pričom niektoré podujatia by sa mohli konať u susedov v oblasti Perzského zálivu.
Juhokórejská kandidatúra by mala základňu v hlavnom meste Soule, ktorý hostil úspešné letné hry v roku 1988. Do hry by sa však dostali aj mestá po celej krajine.
Nemeckí olympijskí predstavitelia minulý mesiac vybrali Mníchov, ktorý bol dejiskom OH už v roku 1972. Už teraz je isté, že ak by neuspel kandidát z Európy, Mníchov by opäť súťažil o usporiadanie letných hier v roku 2040 alebo 2044.
Kandidatúra Južnej Afriky má celoštátny charakter so stredobodom v Kapskom Meste; v prípade úspechu by sa táto krajina stala prvým africkým hostiteľom letných hier od vzniku novodobých olympijských hier v roku 1896.
Očakáva sa, že MOV v marci budúceho roka rozhodne, ktorí z kandidátov postúpia do ďalšej fázy procesu, tzv. strategického dialógu. V decembri 2028 potom zastrešujúca organizácia vyberie jedného alebo viacerých preferovaných hostiteľov pre tzv. cielený dialóg predtým, ako bude hostiteľ na rok 2036 určený na valnom zhromaždení v polovici roka 2029.
Zdroj: SITA.sk - Kde budú olympijské hry v roku 2036? Hlásia sa Mníchov či Budapešť, ale aj India a Južná Afrika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedem uchádzačov o olympijské a paralympijské hry v roku 2036 zostalo v platnosti aj po uzávierke podania žiadostí. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo svojom vyhlásení.
Trvalé hodnoty
Z Európy sa o letné hry o desať rokov uchádzajú maďarská metropola Budapešť, nemecký Mníchov a tiež turecký Istanbul. Ich konkurentmi z Ázie sú Katar, India, Kórejská republika a z Afriky Juhoafrická republika.
"Silný záujem o usporiadanie olympijských hier v roku 2036 ukazuje, že krajiny na celom svete si uvedomujú trvalú sociálnu a ekonomickú hodnotu, ktorú môžu mať hry pre ich miestne komunity,“ povedala predsedníčka výberovej komisie MOV Kolinda Grabarová-Kitarovičová podľa webu ORF.
Čo ponúkajú India a Katar?
Indická kandidatúra sa sústreďuje na mesto Ahmadábád, ktoré bude v roku 2030 hostiť multišportové Hry Commonwealthu. Nachádza sa tam najväčší kriketový štadión na svete, pomenovaný po premiérovi Naréndrovi Módím.
Katar už hostil majstrovstvá sveta vo väčšine významných olympijských športov vrátane futbalových majstrovstiev sveta v roku 2022. Jeho kandidatúra by sa ešte mohla rozšíriť za hranice Dauhy, pričom niektoré podujatia by sa mohli konať u susedov v oblasti Perzského zálivu.
V Soule a Mníchove repete?
Juhokórejská kandidatúra by mala základňu v hlavnom meste Soule, ktorý hostil úspešné letné hry v roku 1988. Do hry by sa však dostali aj mestá po celej krajine.
Nemeckí olympijskí predstavitelia minulý mesiac vybrali Mníchov, ktorý bol dejiskom OH už v roku 1972. Už teraz je isté, že ak by neuspel kandidát z Európy, Mníchov by opäť súťažil o usporiadanie letných hier v roku 2040 alebo 2044.
Kapské Mesto ako centrum
Kandidatúra Južnej Afriky má celoštátny charakter so stredobodom v Kapskom Meste; v prípade úspechu by sa táto krajina stala prvým africkým hostiteľom letných hier od vzniku novodobých olympijských hier v roku 1896.
Očakáva sa, že MOV v marci budúceho roka rozhodne, ktorí z kandidátov postúpia do ďalšej fázy procesu, tzv. strategického dialógu. V decembri 2028 potom zastrešujúca organizácia vyberie jedného alebo viacerých preferovaných hostiteľov pre tzv. cielený dialóg predtým, ako bude hostiteľ na rok 2036 určený na valnom zhromaždení v polovici roka 2029.
Zdroj: SITA.sk - Kde budú olympijské hry v roku 2036? Hlásia sa Mníchov či Budapešť, ale aj India a Južná Afrika – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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