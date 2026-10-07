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07. októbra 2026
Bez úplných údajov z Ruska nie je možné posúdiť riziko po úmrtí laborantky, vyhlásila WHO
Tagy: Infekcia pľúcny mor Ruská vláda
Svetová zdravotnícka organizácia žiada Moskvu o úplné a včasné údaje o úmrtí pracovníčky protimorového laboratória.
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7.10.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia žiada Moskvu o úplné a včasné údaje o úmrtí pracovníčky protimorového laboratória.
„Stále nemáme úplný obraz o tejto udalosti a nie sme schopní vykonať úplné hodnotenie rizika,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO, Spojené štáty a Európska únia (EÚ) vyzvali Moskvu, aby poskytla viac údajov o prípade pracovníčky protimorového laboratória, ktorá zomrela po hospitalizácii s ťažkým zápalom pľúc.
Prvé mediálne správy naznačovali možný pľúcny mor po náhodnom vystavení v laboratóriu.
Tedros uviedol, že WHO vie o zasadnutí ruskej vlády z 2. októbra, ktoré sa týkalo podozrenia na nebezpečnú infekciu v Irkutskej oblasti.
Riaditeľka WHO pre riadenie epidémií a pandémií Maria Van Kerkhoveová uviedla, že organizácia stále nevie, „čím sa nakazila a po druhé, ako sa nakazila“.
WHO zároveň žiada vysvetlenie správ o „druhom zamestnancovi so zápalom pľúc neurčenej príčiny“. Požiadali sme Rusko, „aby na to reagovalo. Čakáme na odpoveď, pretože nijaké hlásenie nemôžeme ignorovať,“ povedal Ghebreyesus.
Zdroj: SITA.sk - Bez úplných údajov z Ruska nie je možné posúdiť riziko po úmrtí laborantky, vyhlásila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že zatiaľ nemôže vypracovať úplné hodnotenie rizika po smrti 28-ročnej laborantky v sibírskom Irkutsku, pretože od Ruska stále nemá všetky potrebné informácie.
„Stále nemáme úplný obraz o tejto udalosti a nie sme schopní vykonať úplné hodnotenie rizika,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Výzva pre Moskvu
WHO, Spojené štáty a Európska únia (EÚ) vyzvali Moskvu, aby poskytla viac údajov o prípade pracovníčky protimorového laboratória, ktorá zomrela po hospitalizácii s ťažkým zápalom pľúc.
Prvé mediálne správy naznačovali možný pľúcny mor po náhodnom vystavení v laboratóriu.
Tedros uviedol, že WHO vie o zasadnutí ruskej vlády z 2. októbra, ktoré sa týkalo podozrenia na nebezpečnú infekciu v Irkutskej oblasti.
Čím sa nakazila
Riaditeľka WHO pre riadenie epidémií a pandémií Maria Van Kerkhoveová uviedla, že organizácia stále nevie, „čím sa nakazila a po druhé, ako sa nakazila“.
WHO zároveň žiada vysvetlenie správ o „druhom zamestnancovi so zápalom pľúc neurčenej príčiny“. Požiadali sme Rusko, „aby na to reagovalo. Čakáme na odpoveď, pretože nijaké hlásenie nemôžeme ignorovať,“ povedal Ghebreyesus.
Zdroj: SITA.sk - Bez úplných údajov z Ruska nie je možné posúdiť riziko po úmrtí laborantky, vyhlásila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Infekcia pľúcny mor Ruská vláda
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