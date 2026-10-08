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08. októbra 2026
Jemenskí Húsíovia tvrdia, že balistickou raketou zasiahli medzinárodné letisko v Rijáde
Húsíovia vyhlásili, že raketa narušila prevádzku letiska, a vyzvali zahraničné aerolínie, aby prestali využívať saudskoarabský vzdušný priestor. Jemenskí
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8.10.2026 (SITA.sk) - Húsíovia vyhlásili, že raketa narušila prevádzku letiska, a vyzvali zahraničné aerolínie, aby prestali využívať saudskoarabský vzdušný priestor.
„Naše ozbrojené sily úspešne zasiahli Medzinárodné letisko kráľa Chálida v Rijáde balistickou raketou, ktorá presne zasiahla svoj cieľ a narušila prevádzku letiska,“ uviedol vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí.
Hnutie zároveň opäť varovalo zahraničné letecké spoločnosti pred využívaním saudskoarabského vzdušného priestoru.
„Opakujeme našu výzvu a varovanie – tentoraz poslednýkrát – všetkým medzinárodným aerolíniám, aby prestali prevádzkovať lety cez saudský vzdušný priestor,“ povedal Sarí.
Húsíovia deň predtým oznámili sériu útokov v Saudskej Arábii, pri ktorých podľa nich zahynuli traja ľudia.
Útoky prichádzajú v čase prudkého zhoršenia situácie v Jemene. Húsíovia, ktorí kontrolujú väčšinu severozápadu krajiny, od júla opäť zvádzajú intenzívne boje s medzinárodne uznávanou vládou.
Vláda podporovaná Rijádom tento týždeň oznámila rozsiahlu protiofenzívu a tvrdí, že vytlačila Húsíov zo strategických oblastí pri Červenom mori a z okolia prístavného mesta Mochá.
Obnovené boje už podľa OSN prinútili viac ako 200-tisíc ľudí opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia tvrdia, že balistickou raketou zasiahli medzinárodné letisko v Rijáde © SITA Všetky práva vyhradené.
Jemenskí Húsíovia vo štvrtok oznámili, že balistickou raketou zasiahli Medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudskoarabskej metropole Rijád. Ide už o tretí útok na toto letisko, ku ktorému sa Iránom podporované hnutie prihlásilo tento týždeň.
„Naše ozbrojené sily úspešne zasiahli Medzinárodné letisko kráľa Chálida v Rijáde balistickou raketou, ktorá presne zasiahla svoj cieľ a narušila prevádzku letiska,“ uviedol vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí.
Nebezpečný vzdušný priestor
Hnutie zároveň opäť varovalo zahraničné letecké spoločnosti pred využívaním saudskoarabského vzdušného priestoru.
„Opakujeme našu výzvu a varovanie – tentoraz poslednýkrát – všetkým medzinárodným aerolíniám, aby prestali prevádzkovať lety cez saudský vzdušný priestor,“ povedal Sarí.
Húsíovia deň predtým oznámili sériu útokov v Saudskej Arábii, pri ktorých podľa nich zahynuli traja ľudia.
Situácia sa zhoršuje
Útoky prichádzajú v čase prudkého zhoršenia situácie v Jemene. Húsíovia, ktorí kontrolujú väčšinu severozápadu krajiny, od júla opäť zvádzajú intenzívne boje s medzinárodne uznávanou vládou.
Vláda podporovaná Rijádom tento týždeň oznámila rozsiahlu protiofenzívu a tvrdí, že vytlačila Húsíov zo strategických oblastí pri Červenom mori a z okolia prístavného mesta Mochá.
Obnovené boje už podľa OSN prinútili viac ako 200-tisíc ľudí opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia tvrdia, že balistickou raketou zasiahli medzinárodné letisko v Rijáde © SITA Všetky práva vyhradené.
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