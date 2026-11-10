Blanár spochybňuje tvrdenia Jurík o Slovensku ako vstupnej bráne Rusov do EÚ, odvoláva sa na štatistiky vydaných víz
Naratívy PS sa podľa ministra rozplynuli ako ranná rosa na púšti. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (
10.11.2026 (SITA.sk) - Naratívy PS sa podľa ministra rozplynuli ako ranná rosa na púšti.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) zareagoval na vyjadrenia poslankyne Beáty Jurík (PS) o tom, že Slovensko je z pohľadu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vstupným bodom ruských občanov do EÚ. Poukázala pritom na to, že kým v roku 2024 občanom ruskej federácie vydalo Slovensko 513 schengenských víz, v roku 2025 ich počet stúpol na 1 732 a tento rok len do 30. septembra bol ich celkový počet 2 018, čo je sedemkrát viac ako v Českej republike a jedenásťkrát viac ako v Poľsku.
Blanár sa voči vyjadreniam poslankyne ohradil s tým, že naozaj šokujúcim zistením by bolo, ak by SR bola jedinou krajinou EÚ, ktorá tak činí, alebo jedinou krajinou s vysokými číslami. Tieto čísla však podľa ministra v skutočnosti nie sú vysoké.
Blanár zároveň zazlieva médiám, že poslankyni na tlačovej besede zo 4. novembra nepoložili jednoduché otázky, a to, z akého celkového počtu vychádzala a koľko takýchto víz vydala celá EÚ. Jurík totiž podľa neho cielene neuvádzala čísla väčších štátov alebo len bezprostredných susedov SR.
„Dokonca označila Slovensko, že z pohľadu V4 je vstupným bodom ruských občanov do EÚ... Fakt to myslí vážne? Nuž, podľa jej výrazu áno, a keďže nedostala žiadnu protiotázku či ani len nesmelý dopyt, tak už nemusela reagovať na číslo 13 393. Toľko totiž ruským občanom vydalo víza v tomto roku Maďarsko. Zatiaľ. Viac ako šesťnásobne oproti Slovensku,“ dodal Blanár.
Zároveň podľa neho progresívcom sedí do naratívu to, že Péter Magyar sa stal premiérom až v máji. Môžu tak podľa neho hovoriť, že za to všetko môže Viktor Orbán. „Ale čo Fínsko s 2 977? Aj to je viac ako víza zo SR. A Rakúsko s 4 021? Holandsko so 6 453, Nemecko s 13 440? O Španieloch s 84-tisíc, Francúzoch s 94-tisíc a Talianoch s 96-tisíc už naozaj radšej pomlčím, lebo pri týchto číslach sa progresívne naratívy Beáty Jurík rozplynuli ako ranná rosa na púšti,“ povedal minister.
Na vysvetlenie podľa neho napokon aj tak stačí iba jedno číslo, a to je 382 800, čo je číslo vydaných víz členskými krajinami EÚ. Zároveň upozornil, že rok sa ešte stále neskončil, takže toto číslo bude vyššie. „Zvažoval som, či vôbec reagovať na tieto nezmysly, ale keď mi naši odborníci ukázali tieto reálne čísla a najmä dali ich do celoeurópskeho kontextu, tak som mlčať nemohol,“ uzavrel Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Blanár spochybňuje tvrdenia Jurík o Slovensku ako vstupnej bráne Rusov do EÚ, odvoláva sa na štatistiky vydaných víz © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) zareagoval na vyjadrenia poslankyne Beáty Jurík (PS) o tom, že Slovensko je z pohľadu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vstupným bodom ruských občanov do EÚ. Poukázala pritom na to, že kým v roku 2024 občanom ruskej federácie vydalo Slovensko 513 schengenských víz, v roku 2025 ich počet stúpol na 1 732 a tento rok len do 30. septembra bol ich celkový počet 2 018, čo je sedemkrát viac ako v Českej republike a jedenásťkrát viac ako v Poľsku.
Čísla väčších štátov
Blanár sa voči vyjadreniam poslankyne ohradil s tým, že naozaj šokujúcim zistením by bolo, ak by SR bola jedinou krajinou EÚ, ktorá tak činí, alebo jedinou krajinou s vysokými číslami. Tieto čísla však podľa ministra v skutočnosti nie sú vysoké.
Blanár zároveň zazlieva médiám, že poslankyni na tlačovej besede zo 4. novembra nepoložili jednoduché otázky, a to, z akého celkového počtu vychádzala a koľko takýchto víz vydala celá EÚ. Jurík totiž podľa neho cielene neuvádzala čísla väčších štátov alebo len bezprostredných susedov SR.
„Dokonca označila Slovensko, že z pohľadu V4 je vstupným bodom ruských občanov do EÚ... Fakt to myslí vážne? Nuž, podľa jej výrazu áno, a keďže nedostala žiadnu protiotázku či ani len nesmelý dopyt, tak už nemusela reagovať na číslo 13 393. Toľko totiž ruským občanom vydalo víza v tomto roku Maďarsko. Zatiaľ. Viac ako šesťnásobne oproti Slovensku,“ dodal Blanár.
Počty sa budú navyšovať
Zároveň podľa neho progresívcom sedí do naratívu to, že Péter Magyar sa stal premiérom až v máji. Môžu tak podľa neho hovoriť, že za to všetko môže Viktor Orbán. „Ale čo Fínsko s 2 977? Aj to je viac ako víza zo SR. A Rakúsko s 4 021? Holandsko so 6 453, Nemecko s 13 440? O Španieloch s 84-tisíc, Francúzoch s 94-tisíc a Talianoch s 96-tisíc už naozaj radšej pomlčím, lebo pri týchto číslach sa progresívne naratívy Beáty Jurík rozplynuli ako ranná rosa na púšti,“ povedal minister.
Na vysvetlenie podľa neho napokon aj tak stačí iba jedno číslo, a to je 382 800, čo je číslo vydaných víz členskými krajinami EÚ. Zároveň upozornil, že rok sa ešte stále neskončil, takže toto číslo bude vyššie. „Zvažoval som, či vôbec reagovať na tieto nezmysly, ale keď mi naši odborníci ukázali tieto reálne čísla a najmä dali ich do celoeurópskeho kontextu, tak som mlčať nemohol,“ uzavrel Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Blanár spochybňuje tvrdenia Jurík o Slovensku ako vstupnej bráne Rusov do EÚ, odvoláva sa na štatistiky vydaných víz © SITA Všetky práva vyhradené.
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