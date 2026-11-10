Riaditeľ Tipsportu Martin Tabák: Najúčinnejším liekom je prevencia
Hazard nemá byť tabu. Otvorená komunikácia, včasné rozpoznanie rizík a odborná edukácia sú dôležitými nástrojmi prevencie problémového hrania. Aj na tieto témy sa zameriava tohtoročný ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Hazard nemá byť tabu.
Otvorená komunikácia, včasné rozpoznanie rizík a odborná edukácia sú dôležitými nástrojmi prevencie problémového hrania. Aj na tieto témy sa zameriava tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania (9. – 15. novembra), ktorý sa nesie v duchu hesla "Prevencia začína vzdelávaním".
Tradičná iniciatíva povzbudzuje verejnosť k zodpovednému hraniu hazardných hier. Jedným z jej hlavných podporovateľov je stávková spoločnosť Tipsport.
"Zodpovedné hranie pre nás nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj presvedčením. Včasné rozpoznanie rizík pomáha chrániť hráčov a zároveň posilňuje dôveryhodnosť celého segmentu. Spolupráca konkurenčných spoločností ukazuje, že ochrana hráčov má prednosť pred súperením," hovorí riaditeľ Tipsportu Martin Tabák.
Záštitu nad podujatím opäť prevzal Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH). Aktuálny ročník sa okrem budovania povedomia o princípoch zodpovedného hrania zameriava aj na pedagógov. Cieľom je podporiť prevenciu rizikového správania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl.
Martin Tabák v tejto súvislosti upozornil, že aktívne zapojenie sa do hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti.
"Oceňujem, že členské spoločnosti IPRHH, ktoré patria medzi legálnych prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku, dôsledne dodržiavajú pravidlá overovania veku a totožnosti hráčov. V Tipsporte ponúkame pri online registrácii aj biometrické overenie tváre. Ide o dodatočný bezpečnostný prvok nad rámec zákonných požiadaviek, ktorý pomáha znižovať riziko zneužitia identity," uviedol M. Tabák a doplnil: "Neustále prízvukujeme, že tipovanie má byť predovšetkým zábavou. V Tipsporte nechceme zarábať na zraniteľných skupinách – na mladistvých a ľuďoch s problémovým hraním. Tieto skupiny sa snažíme chrániť."
Tohtoročná kampaň nadväzuje na národný preventívny program a prostredníctvom vzdelávacích aktivít pripravuje pedagógov na rozhovory s mladými ľuďmi o rizikách hazardu. Súčasťou iniciatívy je aj spolupráca so školskými psychológmi, adiktológmi a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie.
IPRHH spolupracuje aj s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore. Ten prevádzkuje bezplatnú nonstop Linku pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000.
"Riziko nie je diagnóza. Naším cieľom je včas rozpoznať varovné signály a ponúknuť ľuďom potrebnú pomoc. Som presvedčený, že otvorená komunikácia má väčší účinok než strašenie. Pomáha aj mladým ľuďom uvedomiť si, že tí, ktorí majú problémy s hraním, v tom nie sú sami, a že riešenia existujú," uzavrel Martin Tabák.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Tipsportu Martin Tabák: Najúčinnejším liekom je prevencia © SITA Všetky práva vyhradené.
Otvorená komunikácia, včasné rozpoznanie rizík a odborná edukácia sú dôležitými nástrojmi prevencie problémového hrania. Aj na tieto témy sa zameriava tohtoročný Týždeň zodpovedného hrania (9. – 15. novembra), ktorý sa nesie v duchu hesla "Prevencia začína vzdelávaním".
Tradičná iniciatíva povzbudzuje verejnosť k zodpovednému hraniu hazardných hier. Jedným z jej hlavných podporovateľov je stávková spoločnosť Tipsport.
"Zodpovedné hranie pre nás nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj presvedčením. Včasné rozpoznanie rizík pomáha chrániť hráčov a zároveň posilňuje dôveryhodnosť celého segmentu. Spolupráca konkurenčných spoločností ukazuje, že ochrana hráčov má prednosť pred súperením," hovorí riaditeľ Tipsportu Martin Tabák.
Záštitu nad podujatím opäť prevzal Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH). Aktuálny ročník sa okrem budovania povedomia o princípoch zodpovedného hrania zameriava aj na pedagógov. Cieľom je podporiť prevenciu rizikového správania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl.
Tipovanie má byť o zábave
Martin Tabák v tejto súvislosti upozornil, že aktívne zapojenie sa do hazardných hier pred 18. rokom života vedie k násobnému riziku problémového hrania v dospelosti.
"Oceňujem, že členské spoločnosti IPRHH, ktoré patria medzi legálnych prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku, dôsledne dodržiavajú pravidlá overovania veku a totožnosti hráčov. V Tipsporte ponúkame pri online registrácii aj biometrické overenie tváre. Ide o dodatočný bezpečnostný prvok nad rámec zákonných požiadaviek, ktorý pomáha znižovať riziko zneužitia identity," uviedol M. Tabák a doplnil: "Neustále prízvukujeme, že tipovanie má byť predovšetkým zábavou. V Tipsporte nechceme zarábať na zraniteľných skupinách – na mladistvých a ľuďoch s problémovým hraním. Tieto skupiny sa snažíme chrániť."
Tohtoročná kampaň nadväzuje na národný preventívny program a prostredníctvom vzdelávacích aktivít pripravuje pedagógov na rozhovory s mladými ľuďmi o rizikách hazardu. Súčasťou iniciatívy je aj spolupráca so školskými psychológmi, adiktológmi a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie.
Komunikácia namiesto strašenia
IPRHH spolupracuje aj s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore. Ten prevádzkuje bezplatnú nonstop Linku pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000.
"Riziko nie je diagnóza. Naším cieľom je včas rozpoznať varovné signály a ponúknuť ľuďom potrebnú pomoc. Som presvedčený, že otvorená komunikácia má väčší účinok než strašenie. Pomáha aj mladým ľuďom uvedomiť si, že tí, ktorí majú problémy s hraním, v tom nie sú sami, a že riešenia existujú," uzavrel Martin Tabák.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Tipsportu Martin Tabák: Najúčinnejším liekom je prevencia © SITA Všetky práva vyhradené.
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