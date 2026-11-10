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Zelenskyj rokuje v Kodani so severskými lídrami o vojenskej pomoci a posilnení protivzdušnej obrany

Návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa v Abú Zabí začali priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkúvajú USA. Ukrajinský prezident

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10.11.2026 (SITA.sk) - Návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa v Abú Zabí začali priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkúvajú USA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok do Dánska na rokovania s predstaviteľmi severských krajín o ďalšej vojenskej pomoci, protivzdušnej obrane a ochrane energetickej infraštruktúry Ukrajiny.

Bojujú aj za slobodnú Európu


S hrdosťou vítam prezidenta Zelenského a lídrov severských krajín v Dánsku. Boj Ukrajincov za slobodnú Ukrajinu a slobodnú Európu pokračuje,“ uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová.

Severské štáty patria medzi najvýznamnejších podporovateľov Kyjeva od začiatku ruskej invázie. Návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa v Abú Zabí začali priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkúvajú USA.

Takmer päť rokov po začiatku rozsiahlej invázie pokračuje dážď bômb zameraných na civilistov, humanitárne centrá a zariadenia zabezpečujúce dodávky vody a tepla. Preto musíme zostať pevní,“ vyhlásila Frederiksenová.

Posilnená bezpečnosť


Dánske úrady v súvislosti s návštevou oznámili sprísnené bezpečnostné opatrenia. Kodanská polícia zvýši v najbližších dňoch prítomnosť v uliciach a do 12. novembra zaviedla zákaz používania dronov nad hlavným mestom.

Rokovania v Dánsku sa konajú v čase pokračujúcich ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a pred začiatkom zimnej sezóny, ktorá podľa Kyjeva predstavuje zvýšené riziko pre dodávky elektriny a tepla.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj rokuje v Kodani so severskými lídrami o vojenskej pomoci a posilnení protivzdušnej obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

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