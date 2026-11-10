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Koniec Hegsetha na čele Pentagonu? Republikánsky kongresman predložil návrh na jeho odvolanie pre vojnu v Iráne

Snemovňa reprezentantov, v ktorej zatiaľ majú väčšinu republikáni, by mohla o návrhu hlasovať už v stredu. Republikánsky kongresman Thomas Massie v pondelok predložil návrh na podanie ústavnej ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Snemovňa reprezentantov, v ktorej zatiaľ majú väčšinu republikáni, by mohla o návrhu hlasovať už v stredu.

Republikánsky kongresman Thomas Massie v pondelok predložil návrh na podanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na amerického ministra obrany Peta Hegsetha pre vojnu v Iráne, čím otvoril cestu k potenciálnemu hlasovaniu v Kongrese.

Osem bodov ústavnej žaloby


Massie predložil osem bodov ústavnej žaloby, v ktorých Hegsetha obviňuje napríklad z nezákonného vedenia vojny bez súhlasu Kongresu a zo zneužívania právomocí na čele Pentagonu. Snemovňa reprezentantov, v ktorej zatiaľ majú väčšinu republikáni, by mohla o návrhu hlasovať už v stredu.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril Hegsethovi podporu a vyhlásil, že odviedol „dobrú prácu“ a „vyhral“ vojny vo Venezuele a v Iráne. Narážal tým na vojenskú operáciu, počas ktorej v januári zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura, a na osem mesiacov trvajúci konflikt s Teheránom, ktorý sa dosiaľ neskončil.


Na odvolanie Hegsetha treba podporu republikánov


Impeachment by bol pre Trumpovu administratívu ponižujúcou ranou, neznamenal by však automatické odvolanie Hegsetha z funkcie. Na odvolanie Hegsetha z funkcie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov v Senáte, ktorú bude náročné dosiahnuť aj po tom, ako sa 3. januára ujme funkcie nový Kongres. Iniciatíva nabrala na sile po minulotýždňových voľbách do Kongresu, v ktorých demokrati získali väčšinu v oboch komorách. Republikáni by sa mohli na hlasovaní nezúčastniť, čo by uľahčilo schválenie ústavnej žaloby.

Massie v ústavnej žalobe obviňuje Hegsetha z porušenia rezolúcie o vojnových právomociach z roku 1973, ako aj z pochybení súvisiacich s civilnými obeťami a operáciami v Jemene a vo Venezuele. Americká ústava umožňuje Snemovni reprezentantov schváliť ústavnú žalobu jednoduchou väčšinou hlasov.

Následne sa proces presúva do Senátu, kde sú na uznanie viny a odvolanie predstaviteľa z funkcie potrebné hlasy dvoch tretín prítomných senátorov. Demokrati by aj po získaní väčšiny v Senáte potrebovali výraznú podporu republikánov. V dejinách USA čelili ústavnej žalobe iba dvaja ministri, pričom Senát ani jedného z nich z funkcie neodvolal.

Republikánsky kongresman Don Bacon spochybnil Massieho argumentáciu. Tvrdí však, že Hegseth si zaslúži ústavnú žalobu za zadržiavanie pomoci Ukrajine, ako aj za to, že približne 80 vysokopostavených vojenských dôstojníkov prinútil odísť z funkcie alebo im zablokoval povýšenie.



Zdroj: SITA.sk - Koniec Hegsetha na čele Pentagonu? Republikánsky kongresman predložil návrh na jeho odvolanie pre vojnu v Iráne © SITA Všetky práva vyhradené.

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