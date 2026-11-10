Tínedžer Pališčák pred rokom hrával za B-tím Žiliny. Dnes je vo Weissovom výbere proti Faerským ostrovom
Matej Trusa a Tobiáš Pališčák čakajú na svoj prvý štart v A-tíme futbalistov Slovenska. Jeden je druhý najlepší strelec slovenskej Niké ligy, druhý ešte ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Matej Trusa a Tobiáš Pališčák čakajú na svoj prvý štart v A-tíme futbalistov Slovenska.
Jeden je druhý najlepší strelec slovenskej Niké ligy, druhý ešte vlani nastupoval za B-tím Žiliny a dnes pravidelne hráva za českú Viktoriu Plzeň.
Reč je o dvoch nováčikoch reprezentácie Slovenska vo futbale, ktorá sa vo Vysokých Tatrách a Poprade pripravuje na piatkový domáci súboj Ligy národov v Košiciach proti Faerským ostrovom.
Útočník Matej Trusa a obranca Tobiáš Pališčák pri súčasnej maródke v slovenskom národnom tíme nie sú bez šance, že si už čoskoro zahrajú.
"Reprezentácia je splnenie sna. Dvadsaťjednotkárov som poznal všetkých, čo sa týka našich ikon, tak len z televízie. Bolo fajn sa s nimi zoznámiť a uvedomiť si, že je to pekná realita. Chcem ich lepšie spoznať na ihrisku, ale aj mimo neho, a tiež realizačný tím. Teším sa na tréningy. Je tu veľká kvalita, ale aj ja mám tú svoju. Idem si to odpracovať a snáď chalanom pomôžem," uviedol Matej Trusa podľa webu Slovenského futbalového zväzu.
V 14 zápasoch aktuálnej sezóny strelil 25-ročný Trusa v drese Dunajskej Stredy 9 gólov, hoci v posledných troch neskóroval. Viac presných zásahov (10) má na konte iba jeho sýrsky kolega z Dunajskej Stredy Amar Ramadan.
"Štve ma, keď nedám gól. V každom zápase by som chcel skórovať. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Keď to však porovnám s mojou situáciou na začiatku prípravy na novú sezónu a teraz, nesťažujem sa," priznal Trusa.
K suverénne líderskej pozícii FK DAC v slovenskej najvyššej súťaži poznamenal: "Zatiaľ to ide správnym smerom. Treba postupovať krok po kroku. Teším sa z postavenia DAC v lige, ale dnes som už hlavou na reprezentačnom zraze, plne sa koncentrujem na naše mužstvo."
Tobiáš Pališčák len pred dvoma týždňami oslávil 19. narodeniny a je najmladší z aktuálneho kádra trénera Vladimíra Weissa.
"Bol som nadšený z nominácie. Každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu. Som veľmi rád, že ma tréner vybral do kádra a môžem tu byť. Je to pre mňa veľký skok byť pri hráčoch ako Dávid Hancko či Milan Škriniar,“ cituje Pališčáka web futbalsfz.sk.
Podľa vlastných slov bude robiť všetko, aby podával dobré výkony na reprezentačnej aj klubovej úrovni. "A keď dostanem šancu, aby som potvrdil, že tu mám právo byť. Všetko sa deje tak rýchlo, pred rokom som hrával za žilinské béčko, teraz som už v Plzni, v národnom tíme. Prežívam intenzívny rok. Zatiaľ to zvládam," dodal prešovský rodák.
SFZ už v pondelok večer informoval, že na zápas Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy (hrá sa 13. novembra od 20.45 h v Košiciach) je už predaných 10 200 vstupeniek z celkovej kapacity štadióna 12 555. Je teda pravdepodobné, že zápas v Košickej futbalovej aréne bude vypredaný.
Zdroj: SITA.sk - Tínedžer Pališčák pred rokom hrával za B-tím Žiliny. Dnes je vo Weissovom výbere proti Faerským ostrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden je druhý najlepší strelec slovenskej Niké ligy, druhý ešte vlani nastupoval za B-tím Žiliny a dnes pravidelne hráva za českú Viktoriu Plzeň.
Reč je o dvoch nováčikoch reprezentácie Slovenska vo futbale, ktorá sa vo Vysokých Tatrách a Poprade pripravuje na piatkový domáci súboj Ligy národov v Košiciach proti Faerským ostrovom.
Útočník Matej Trusa a obranca Tobiáš Pališčák pri súčasnej maródke v slovenskom národnom tíme nie sú bez šance, že si už čoskoro zahrajú.
Teší sa na všetkých
"Reprezentácia je splnenie sna. Dvadsaťjednotkárov som poznal všetkých, čo sa týka našich ikon, tak len z televízie. Bolo fajn sa s nimi zoznámiť a uvedomiť si, že je to pekná realita. Chcem ich lepšie spoznať na ihrisku, ale aj mimo neho, a tiež realizačný tím. Teším sa na tréningy. Je tu veľká kvalita, ale aj ja mám tú svoju. Idem si to odpracovať a snáď chalanom pomôžem," uviedol Matej Trusa podľa webu Slovenského futbalového zväzu.
14 zápasov = 9 gólov
V 14 zápasoch aktuálnej sezóny strelil 25-ročný Trusa v drese Dunajskej Stredy 9 gólov, hoci v posledných troch neskóroval. Viac presných zásahov (10) má na konte iba jeho sýrsky kolega z Dunajskej Stredy Amar Ramadan.
"Štve ma, keď nedám gól. V každom zápase by som chcel skórovať. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Keď to však porovnám s mojou situáciou na začiatku prípravy na novú sezónu a teraz, nesťažujem sa," priznal Trusa.
Ide krok po kroku
K suverénne líderskej pozícii FK DAC v slovenskej najvyššej súťaži poznamenal: "Zatiaľ to ide správnym smerom. Treba postupovať krok po kroku. Teším sa z postavenia DAC v lige, ale dnes som už hlavou na reprezentačnom zraze, plne sa koncentrujem na naše mužstvo."
Najmladší je nadšený
Tobiáš Pališčák len pred dvoma týždňami oslávil 19. narodeniny a je najmladší z aktuálneho kádra trénera Vladimíra Weissa.
"Bol som nadšený z nominácie. Každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu. Som veľmi rád, že ma tréner vybral do kádra a môžem tu byť. Je to pre mňa veľký skok byť pri hráčoch ako Dávid Hancko či Milan Škriniar,“ cituje Pališčáka web futbalsfz.sk.
Veľký skok do Plzne
Podľa vlastných slov bude robiť všetko, aby podával dobré výkony na reprezentačnej aj klubovej úrovni. "A keď dostanem šancu, aby som potvrdil, že tu mám právo byť. Všetko sa deje tak rýchlo, pred rokom som hrával za žilinské béčko, teraz som už v Plzni, v národnom tíme. Prežívam intenzívny rok. Zatiaľ to zvládam," dodal prešovský rodák.
Bude asi vypredané
SFZ už v pondelok večer informoval, že na zápas Ligy národov Slovensko – Faerské ostrovy (hrá sa 13. novembra od 20.45 h v Košiciach) je už predaných 10 200 vstupeniek z celkovej kapacity štadióna 12 555. Je teda pravdepodobné, že zápas v Košickej futbalovej aréne bude vypredaný.
Zdroj: SITA.sk - Tínedžer Pališčák pred rokom hrával za B-tím Žiliny. Dnes je vo Weissovom výbere proti Faerským ostrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
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