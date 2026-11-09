V centre Prešova postavili vianočný stromček, je ním zhruba 15 metrov vysoká jedla – VIDEO
Súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta bude aj alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Približne 15 metrov vysoká jedľa biela už ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta bude aj alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl.
Približne 15 metrov vysoká jedľa biela už stojí pred Konkatedrálou sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v Prešove. Tohtoročný vianočný stromček pochádza zo súkromnej záhrady na Slanskej ulici, má približne 30 rokov a jeho slávnostné rozsvietenie spolu s vianočnou výzdobou je naplánované na stredu 25. novembra, v deň otvorenia Prešovských vianočných trhov.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, stromček osadili pracovníci Technických služieb mesta Prešov v predstihu, aby ho stihli bezpečne upevniť a ozdobiť ešte pred montážou drevených stánkov a pódia. „Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má vianočný stromček stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi,“ vysvetlila Šitárová.
Súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta bude podľa nej aj alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov. Výzdoba centra mesta bude tradične ladená do zlatých farieb v kombinácii s briliantovou bielou.
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a následne od 26. do 31. decembra. Súčasťou programu budú koncerty viacerých interpretov, detské vystúpenia, Mikulášsky darček, Štefanská zábava aj silvestrovské oslavy. V centre mesta bude viac ako 70 stánkov, chýbať nebude ani tradičný drevený vyrezávaný betlehem.
Zdroj: SITA.sk - V centre Prešova postavili vianočný stromček, je ním zhruba 15 metrov vysoká jedla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 15 metrov vysoká jedľa biela už stojí pred Konkatedrálou sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v Prešove. Tohtoročný vianočný stromček pochádza zo súkromnej záhrady na Slanskej ulici, má približne 30 rokov a jeho slávnostné rozsvietenie spolu s vianočnou výzdobou je naplánované na stredu 25. novembra, v deň otvorenia Prešovských vianočných trhov.
Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, stromček osadili pracovníci Technických služieb mesta Prešov v predstihu, aby ho stihli bezpečne upevniť a ozdobiť ešte pred montážou drevených stánkov a pódia. „Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má vianočný stromček stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi,“ vysvetlila Šitárová.
Súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta bude podľa nej aj alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov. Výzdoba centra mesta bude tradične ladená do zlatých farieb v kombinácii s briliantovou bielou.
Prešovské vianočné trhy sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a následne od 26. do 31. decembra. Súčasťou programu budú koncerty viacerých interpretov, detské vystúpenia, Mikulášsky darček, Štefanská zábava aj silvestrovské oslavy. V centre mesta bude viac ako 70 stánkov, chýbať nebude ani tradičný drevený vyrezávaný betlehem.
Zdroj: SITA.sk - V centre Prešova postavili vianočný stromček, je ním zhruba 15 metrov vysoká jedla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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