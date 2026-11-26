Bratislava je už pokrytá snehom. Depaul Slovensko vyzýva verejnosť, aby si v tomto období všímala ľudí bez domova
V Bratislave je počas zimného obdobia k dispozícii aj nočná pohotovostná preprava. Bratislavu vo štvrtok prvýkrát v tejto zimnej sezóne pokryl sneh. Nezisková organizácia
26.11.2026 (SITA.sk) - V Bratislave je počas zimného obdobia k dispozícii aj nočná pohotovostná preprava.
Bratislavu vo štvrtok prvýkrát v tejto zimnej sezóne pokryl sneh. Nezisková organizácia Depaul Slovensko upozorňuje, že pre ľudí bez domova sneženie a mrazy predstavujú mimoriadnu výzvu. „Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám, zhoršeniu zdravotného stavu a ohrozeniu života," uviedla hovorkyňa organizácie Dominika Uhlárová.
Organizácia vyzýva verejnosť, aby si ľudí na ulici viac všímala. „Pre človeka, ktorý žije na ulici, je sneženie a mrazivé počasie mimoriadne nebezpečné. Podchladenie a omrzliny vznikajú veľmi rýchlo, najmä ak je človek v mokrom oblečení, oslabený alebo chorý,“ konštatuje riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Pomoc sa podľa Uhlárovej môže začať otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje.
„Môžete mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku alebo spací vak a nasmerovať ho do nocľahárne či denného centra," odporúča. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je podľa nej dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
„Prosíme ľudí, aby nezostávali ľahostajní, keď uvidia človeka vonku v chlade. Nemusia vedieť vyriešiť jeho situáciu. Môžu sa však pristaviť, opýtať sa, či potrebuje pomoc, alebo privolať niekoho, kto mu ju dokáže poskytnúť. Dôležité je aj to, aby sme ľudí bez domova nevyháňali z verejných priestorov, kde sa môžu aspoň na chvíľu zohriať,“ dodáva Uhlárová.
V Bratislave je počas zimného obdobia k dispozícii aj nočná pohotovostná preprava. „Ak večer alebo v noci uvidíte človeka ohrozeného chladom, ktorý potrebuje pomoc s presunom do bezpečia, môžete kontaktovať mestskú políciu na čísle 159," doplnila hovorkyňa. Služba funguje denne od 19:00 do 3:00 a zabezpečuje prevoz do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá patrí Depaul Slovensko a funguje už 20 rokov.
„Teplo a bezpečie vyhľadá v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul každý večer približne 220 ľudí. Čakáreň je otvorená o 17:00. Klientov počas mrazov prijímajú aj po 22:00," poznamenala Uhlárová. Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety v centre Bratislavy poskytujú ľuďom bez domova základné ošetrenie, možnosť osobnej hygieny a neobmedzený prístup k teplým nápojom. K dispozícii majú aj spacie vaky, deky, teplé oblečenie a obuv.
V teréne pôsobí Depaul v mestských častiach Bratislava IV – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. Terénni pracovníci pomáhajú ľuďom, ktorí žijú priamo vonku. „V prípade potreby môžete v týchto mestských častiach zavolať počas pracovných dní od 6:30 do 15:00 na čísla 0910 842 170 a 0910 852 384," dodáva hovorkyňa. Verejnosť môže pomoc Depaul podporiť aj prostredníctvom kampane Adoptuj si posteľ na stránke www.adoptujsipostel.sk.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava je už pokrytá snehom. Depaul Slovensko vyzýva verejnosť, aby si v tomto období všímala ľudí bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavu vo štvrtok prvýkrát v tejto zimnej sezóne pokryl sneh. Nezisková organizácia Depaul Slovensko upozorňuje, že pre ľudí bez domova sneženie a mrazy predstavujú mimoriadnu výzvu. „Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám, zhoršeniu zdravotného stavu a ohrozeniu života," uviedla hovorkyňa organizácie Dominika Uhlárová.
Všímanie si ľudí na ulici
Organizácia vyzýva verejnosť, aby si ľudí na ulici viac všímala. „Pre človeka, ktorý žije na ulici, je sneženie a mrazivé počasie mimoriadne nebezpečné. Podchladenie a omrzliny vznikajú veľmi rýchlo, najmä ak je človek v mokrom oblečení, oslabený alebo chorý,“ konštatuje riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Pomoc sa podľa Uhlárovej môže začať otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje.
„Môžete mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku alebo spací vak a nasmerovať ho do nocľahárne či denného centra," odporúča. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je podľa nej dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
„Prosíme ľudí, aby nezostávali ľahostajní, keď uvidia človeka vonku v chlade. Nemusia vedieť vyriešiť jeho situáciu. Môžu sa však pristaviť, opýtať sa, či potrebuje pomoc, alebo privolať niekoho, kto mu ju dokáže poskytnúť. Dôležité je aj to, aby sme ľudí bez domova nevyháňali z verejných priestorov, kde sa môžu aspoň na chvíľu zohriať,“ dodáva Uhlárová.
Nočná pohotovostná preprava
V Bratislave je počas zimného obdobia k dispozícii aj nočná pohotovostná preprava. „Ak večer alebo v noci uvidíte človeka ohrozeného chladom, ktorý potrebuje pomoc s presunom do bezpečia, môžete kontaktovať mestskú políciu na čísle 159," doplnila hovorkyňa. Služba funguje denne od 19:00 do 3:00 a zabezpečuje prevoz do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá patrí Depaul Slovensko a funguje už 20 rokov.
„Teplo a bezpečie vyhľadá v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul každý večer približne 220 ľudí. Čakáreň je otvorená o 17:00. Klientov počas mrazov prijímajú aj po 22:00," poznamenala Uhlárová. Nízkoprahové denné centrum a Ošetrovňa sv. Alžbety v centre Bratislavy poskytujú ľuďom bez domova základné ošetrenie, možnosť osobnej hygieny a neobmedzený prístup k teplým nápojom. K dispozícii majú aj spacie vaky, deky, teplé oblečenie a obuv.
V teréne pôsobí Depaul v mestských častiach Bratislava IV – Karlova Ves, Dúbravka, Lamač a Devínska Nová Ves. Terénni pracovníci pomáhajú ľuďom, ktorí žijú priamo vonku. „V prípade potreby môžete v týchto mestských častiach zavolať počas pracovných dní od 6:30 do 15:00 na čísla 0910 842 170 a 0910 852 384," dodáva hovorkyňa. Verejnosť môže pomoc Depaul podporiť aj prostredníctvom kampane Adoptuj si posteľ na stránke www.adoptujsipostel.sk.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava je už pokrytá snehom. Depaul Slovensko vyzýva verejnosť, aby si v tomto období všímala ľudí bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Trump vyzval Putina, aby ukončil „vojenskú agresiu“ v Európe
- Radičová: Umelá inteligencia môže prehĺbiť sociálne nerovnosti
- Prečo je elektrina v Európe drahá a ako z toho von. Hrozba deindustrializácie a Green Deal 2.0 – ROZHOVOR
- Ukrajinský dronový útok opäť zasiahol jednu z najväčších rafinérií na juhu krajiny
- Štáty V4 spolu s Rakúskom podpísali deklaráciu o bezpečnosti, Šutaj Eštok inicioval stretnutie v Košiciach – VIDEO