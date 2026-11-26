Prečo je elektrina v Európe drahá a ako z toho von. Hrozba deindustrializácie a Green Deal 2.0 – ROZHOVOR
Rozhovor s Ivanom Lovíškom, energetickým expertom. Prečo je Slovensko a Európa vystavená vysokým cenám elektriny energií? Môže za to séria globálnych kríz, ...
Prečo je Slovensko a Európa vystavená vysokým cenám elektriny energií? Môže za to séria globálnych kríz, Green Deal, geografia? Všetko dohromady, alebo niečo iné? A dá sa s tým niečo robiť? Odpovede na tieto otázky hľadá v Štúdiu SITA Igor Grošaft a jeho hosť - energetický expert Ivan Lovíšek.
Zatiaľ čo pred vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2002 panovali obavy, že domáca výroba elektriny z dovozových palív bude pridrahá a pred zahraničnou konkurenciou neobstojí, o vyše dve desaťročia neskôr je situácia celkom opačná. Slovensko vyrába elektrickú energiu relatívne lacno (najmä z jadra a vody), no spotrebitelia, osobitne priemysel, napriek tomu čelia vysokým trhovým cenám generovaným na burze.
Ivan Lovíšek v rozhovore pripomína, že Slovensko nie je v energetike žiadny solitér. Sme pevne integrovaní do celoeurópskeho denného trhu, kde o cenách nekompromisne rozhoduje ekonomický princíp celoeurópskej ponuky a dopytu.
Na burzovom trhu funguje mechanizmus tzv. Merit Order – výrobné zdroje sa zoradia od najlacnejších až po tie najdrahšie, pričom práve cena najdrahšieho (záverného) zdroja potrebného na pokrytie dopytu určí konečnú cenu pre všetky zúčastnené elektrárne.
Podstatným špecifikom Slovenska je pritom jeho nešťastná geografická poloha v systéme. Slovensko leží na tranzitnej trase medzi energeticky dobre zásobovanou strednou Európou a po elektrine „hladným“ Balkánom. Keď na juhu Európy vznikne v dôsledku sucha, požiarov či výpadkov vodných a jadrových elektrární akútny nedostatok energie, vysoké ceny z Balkánu sa cez hraničné prepojenia prelievajú priamo k nám.
Východiskom je posilnenie vlastných výrobných kapacít balkánskych krajín. Druhou možnosťou je výrazné posilnenie prenosových kapacít. Podľa Lovíška táto druhá možnosť naráža aj na neochotu západných krajín vybudovať nové prenosové trasy smerom na juh, pretože obdobne by sa cenová vlna preniesla na ich vlastné trhy, čo by povedzme nemecký spotrebiteľ neocenil.
„Čiže vítajte na jednotnom trhu, ktorý si dôsledne chráni národné záujmy,“ komentuje situáciu Igor Goršaft. „Jednotný trh nie je jeden trh. Jednotný trh je jednotný trh preto, lebo má isté pravidlá,“ reaguje Lovíšek s odkazom na francúzskeho ekonóma Jeana Pisani-Ferryho.
Štátne energopomoci vs. deindustrializácia priemyslu
Dopady vysokých cien energií na domácnosti, vrátane elektriny, rieši slovenská vlády pretrvávajúcou plošnou energopomocou. Igor Grošaft pripomína že od krízových rokov táto podpora stála štátny rozpočet už približne 4 miliardy eur, pričom drvivá väčšina tejto sumy smerovala práve na dotovanie energií pre domácnosti.
Podľa neho je tento prístup dlhodobo neudržateľný: „Neviem, ako dlho si ešte Slovensko môže dovoliť poskytovať dotácie vo forme energopomoci pre domácnosti. Vieme, kde je rozpočet a viac-menej si na to požičiavame. Čo je teda úplne šialenstvo.“
Lovíšek zdôrazňuje, že takto nastavené dotácie úplne deformujú trh a utišuje dôležitý trhový signál. „Trh v tomto prípade mlčí, pretože neoslovuje spotrebiteľa rečou cien,“ vysvetľuje Lovíšek. Ľudia vďaka zastropovaným faktúram nie sú motivovaní ani šetriť, ani investovať do vlastnej, lokálne spotrebúvanej, výroby elektriny - do fotovoltiky a batériových úložísk.
Namiesto toho, aby štát cez dáta Sociálnej poisťovne adresne pomáhal iba nízkopríjmovým a ohrozeným skupinám, dotuje zvýšenú spotrebu všetkým, vrátane majiteľov vyhrievaných bazénov.
Zatiaľ čo nákupné ceny slovenských domácností sú umelo stlačené, slovenský ale aj celý európsky priemysel čelí likvidačným nákladom. Ceny plynu v Európe boli v porovnaní s USA štvornásobne vyššie a v porovnaní s Čínou dvojnásobné, pričom európske podniky platia aj neporovnateľne vyššie emisné povolenky (okolo 83 eur v EÚ oproti 12–13 eurám v Číne či nulovým federálnym poplatkom v USA).
V dôsledku toho hrozí masívny odliv investícií a deindustrializácia Európy. Lovíšek zhrnul dôsledky jednostrannej politiky: „Keď mám cieľ znížiť emisie, výsledkom môže byť zrušenie priemyslu.“
Od klimatického idealizmu k pragmatizmu
Európska únia sa v rámci Green Dealu 1.0 od roku 2020 zamerala takmer výhradne na dekarbonizáciu a redukciu emisií ako jediné kritérium. Tento idealizmus však narazil na tvrdú ekonomickú realitu. Biliónové investície síce masívne prúdili do obnoviteľných zdrojov (OZE), no rozvoj prenosových sietí zásadne zaostával.
Na dosiahnutie rovnováhy malo na 1 euro investované do OZE pripadať 90 centov investovaných do sietí. V skutočnosti však do OZE smeroval až trojnásobný objem prostriedkov. Výsledkom sú dnešné absurdné situácie, kedy musíme solárne a veterné elektrárne pri prebytkoch vypínať, prípadne mariť vyrobenú energiu, pretože ju rozvodné siete nedokážu preniesť do miest, kde chýba.
Aj preto dnes Európska komisia prechádza od klimatického idealizmu ku „klimatickému pragmatizmu“ predstavovanému novým rámcom Clean Industrial Deal (tzv. Green Deal 2.0).
„Idea je, že prvým krokom by mala byť investícia do tej energetickej infraštruktúry, do tých sietí, v rozsahu asi 2,5 bilióna eur. Tým by dala celému Green Dealu ekonomická logika,“ konštatuje Lovíšek. Európska únia by sa cez dobudovaný a kvalitný prenosový systém mohla zbaviť závislosti na fosílnych palivách. A tým aj politickej závislosti.
„Jednoducho by nám teoreticky nám mohli stačiť zdroje z vetra, zo slnka, z jadra. Pri dobrom prepojení a integrácii medzi tými 27 krajinami, by sme fosílne palivá nemuseli dovážať v takom rozsahu a používali by sa iba na nevýhnutné regulačné účely,“ dodáva.
„Alfa a omega je dosiahnutie stavu, kedy je Európska únia schopná zabezpečiť dodávku lacnej elektrickej energie pre samu seba. To nám umožní byť konkurencieschopnými a to dá ekonomický zmysel celému Green Dealu,“ uzatvára Ivan Lovíšek.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Prečo nie je energia vyroberná na Slovensku slovenská, ale európska.
- Ako funguje mechanizmus, ktorým sa ceny elektriny na Slovensku odvíjajú od prebytkov a nedostatkov na Balkáne.
- Prečo finálnu cenu elektriny na určuje práve najdrahší záverný zdroj.
- Prečo štátna energopomoc pokrivila trh.
- Ktorá časť ekonomiky profituje z vysokých cien elektriny.
- Aké sú predpokladané celkové náklady na dosiahnutie cieľov Green Dealu.
- Ako sa európsky spoločný trh mení z „klimatického idealizmu“ na „klimatický pragmatizmus“ prostredníctvom rámca Clean Industrial Deal.
- Prečo musí do posilnenia energetickej siete investovať sama Európsky únia a nie jednotlivé členské štáty.
- Prečo vývoj smeruje k federalizácii Európy.
Zdroj: SITA.sk - Prečo je elektrina v Európe drahá a ako z toho von. Hrozba deindustrializácie a Green Deal 2.0 – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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