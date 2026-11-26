Radičová: Umelá inteligencia môže prehĺbiť sociálne nerovnosti
Za jednu z hlavných výziev považuje aj schopnosť spoločnosti zachovať si medziľudskú komunikáciu a dôveru.
Bratislava 26. novembra - Umelá inteligencia (AI) môže okrem technologického pokroku priniesť aj nové sociálne nerovnosti, prehĺbiť konflikty o energetické zdroje a prispieť ku koncentrácii moci. Uviedla to vo štvrtok sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Za jednu z hlavných výziev považuje aj schopnosť spoločnosti zachovať si medziľudskú komunikáciu a dôveru.
Každý nový objav podľa nej prináša možnosti pozitívneho využitia, ale aj riziká. Záleží na ľuďoch, do akej miery dovolia, aby sa technológie využívali deštruktívne. Ako príklad uviedla štiepenie atómu, ktoré prinieslo významný pokrok, ale umožnilo aj vývoj jadrových zbraní.
Upozornila tiež na rastúcu energetickú náročnosť umelej inteligencie. Podľa nej sa často prehliada, koľko energie si vyžaduje jej využívanie, od jednotlivých požiadaviek až po prevádzku veľkých dátových centier. Poukázala pritom na takzvaný Jevonsov paradox, podľa ktorého technologické zefektívnenie nemusí viesť k nižšej celkovej spotrebe zdrojov, ak sa daná technológia začne využívať vo väčšom rozsahu.
„Slovensko bude potrebovať o dve tretiny viac elektrickej energie ako doposiaľ,“ uviedla Radičová. Za dôležitú otázku označila, odkiaľ budú krajiny získavať potrebné energetické zdroje. Podľa nej môže rastúci dopyt po energii vyvolávať nové konflikty a zápasy o zdroje.
Ďalším rizikom je podľa nej vznik nových sociálnych nerovností. Niektoré skupiny ľudí môžu v dôsledku automatizácie a využívania AI stratiť svoje pracovné uplatnenie. Technológie môžu nahradiť celé profesie alebo sa stať súčasťou existujúcich pracovných pozícií. Radičová upozornila, že strata zamestnania môže u ľudí vyvolať pocit nepotrebnosti a nezáujmu zo strany spoločnosti.
Za vážne riziko označila aj koncentráciu moci a fragmentáciu spoločnosti. Politické subjekty podľa nej čoraz viac využívajú digitálne platformy na komunikáciu s vlastnými voličmi, čím sa verejná diskusia uzatvára do menších skupín. Namiesto dialógu podľa nej prevládajú politické monológy bez priestoru na spätnú väzbu a konfrontáciu názorov.
Umelú inteligenciu pritom označila za autokratickú technológiu, ktorá podľa nej neposkytuje dostatočný priestor na pochybnosti či priznanie neistoty a na otázky často ponúka jednoznačné odpovede. Svet však podľa nej nemá pri väčšine otázok jednoznačné riešenia.
Radičová zároveň upozornila na riziko, že ľudia môžu postupne obmedzovať osobné kontakty a nahrádzať medziľudskú komunikáciu interakciou s umelou inteligenciou. Takéto prípady sa podľa nej už vyskytujú a môžu si vyžadovať aj odbornú pomoc. Dlhodobý pobyt vo virtuálnom prostredí môže podľa nej viesť k strate základných ľudských schopností a skúseností.
„Škrtáme si jednu zásadnú a najdôležitejšiu časť života, a to je reálny, skutočný život. Ja si myslím, že by sme si ho nemali škrtať,“ uzavrela.
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