Najstarší zlatý šperk nájdený v Trnave sa už nachádza v stálej expozícii, našli ho v mestskej časti Kopánka – FOTO
Vo vrstve so šperkom boli nájdené keramické črepy z hranených nádob s vyhladeným povrchom a geometriou typickou pre obdobie kultúr popolnicových polí mladšej až neskorej bronzovej doby. Najstarším ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Vo vrstve so šperkom boli nájdené keramické črepy z hranených nádob s vyhladeným povrchom a geometriou typickou pre obdobie kultúr popolnicových polí mladšej až neskorej bronzovej doby.
Najstarším šperkom z drahých kovov nájdeným na území Trnavy je zlatý artefakt zo stočeného drôtu zdobeného na jednom konci vrúbkovaním, nájdený na jeseň v mestskej štvrti Kopánka. Podľa laboratórnej analýzy obsahuje 75 – 78 % zlata, 17 – 21 % striebra a ďalšie stopové prvky ako meď, cín a olovo.
Našiel ho člen Občianskeho združenia Hradiská pomocou detektora kovov počas archeologického výskumu, ktorý zabezpečovala spoločnosť AA AVALA. Nájdený elektrónový šperk sa stal súčasťou stálej expozície Najstaršie dejiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktorá bola otvorená v októbri.
V septembri 2026 si archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava (KPÚ) Matúš Sládok všimol výkopové práce na stavbe oporného múru na archeologickom nálezisku v Trnave v mestskej štvrti Kopánka, o ktorých úrad nemal vedomosť a ani sa k ním nevyjadroval. Následne úrad vydal k nálezu rozhodnutie a stavebník zabezpečil vykonanie záchranného archeologického výskumu.
„Celkovo bolo preskúmaných desať archeologických objektov, prípadne ich zvyškov. Objekty boli určené ako zásobné jamy (zásobnice) a bližšie neurčené sídliskové jamy. Časť objektov vytvárala plošne veľké zoskupenie, ktorého súčasťou boli aj tri jamy voči pôvodnej úrovni terénu o viac ako dva metre hlboké. Objekty v zoskupení boli keramickými črepmi datované do bronzovej doby (cca 2 200 – 800 p. n. l.) a mladšej železnej (laténskej) doby (cca 450 p. n. l. – 0),“ informoval Matúš Sládok.
Tesne pod povrchom zoskupenia objektov našiel člen Občianskeho združenia Hradiská pomocou detektora kovov vlasový šperk zo stočeného drôtu s vysokým obsahom zlata. Vo vrstve so šperkom boli nájdené keramické črepy z hranených nádob s vyhladeným povrchom a geometriou typickou pre obdobie kultúr popolnicových polí mladšej až neskorej bronzovej doby (cca 1 350 – 800 p. n. l.). Črepy teda do tohto obdobia rámcovo zaraďujú aj šperk.
„Uvedený výskum je ukážkou prospešného zapojenia záujemcov o archeológiu vrátane majiteľov detektorov kovov do archeologických výskumov. Šperk a ďalšie malé a drobné kovové nálezy by bez dôsledného prehľadávania výplne objektov detektormi kovov s vysokou pravdepodobnosťou unikli pozornosti výskumníkov,“ vysvetľuje Matúš Sládok.
K ďalším zaujímavým nálezom z tohto územia patria drobné kvapky bronzu, ktoré naznačujú, že v lokalite prebiehalo aj spracovanie tejto zliatiny medi a cínu, napr. odlievanie predmetov do tzv. stratených foriem. Bronz dal názov celej epoche a široko sa v nej uplatnil vo výrobe šperkov, súčastí odevu, remeselných a osobných nástrojov, poľnohospodárskych nástrojov a ďalších predmetov.
Zdroj: SITA.sk - Najstarší zlatý šperk nájdený v Trnave sa už nachádza v stálej expozícii, našli ho v mestskej časti Kopánka – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najstarším šperkom z drahých kovov nájdeným na území Trnavy je zlatý artefakt zo stočeného drôtu zdobeného na jednom konci vrúbkovaním, nájdený na jeseň v mestskej štvrti Kopánka. Podľa laboratórnej analýzy obsahuje 75 – 78 % zlata, 17 – 21 % striebra a ďalšie stopové prvky ako meď, cín a olovo.
Šperk sa stal súčasťou expozície
Našiel ho člen Občianskeho združenia Hradiská pomocou detektora kovov počas archeologického výskumu, ktorý zabezpečovala spoločnosť AA AVALA. Nájdený elektrónový šperk sa stal súčasťou stálej expozície Najstaršie dejiny v Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktorá bola otvorená v októbri.
V septembri 2026 si archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava (KPÚ) Matúš Sládok všimol výkopové práce na stavbe oporného múru na archeologickom nálezisku v Trnave v mestskej štvrti Kopánka, o ktorých úrad nemal vedomosť a ani sa k ním nevyjadroval. Následne úrad vydal k nálezu rozhodnutie a stavebník zabezpečil vykonanie záchranného archeologického výskumu.
„Celkovo bolo preskúmaných desať archeologických objektov, prípadne ich zvyškov. Objekty boli určené ako zásobné jamy (zásobnice) a bližšie neurčené sídliskové jamy. Časť objektov vytvárala plošne veľké zoskupenie, ktorého súčasťou boli aj tri jamy voči pôvodnej úrovni terénu o viac ako dva metre hlboké. Objekty v zoskupení boli keramickými črepmi datované do bronzovej doby (cca 2 200 – 800 p. n. l.) a mladšej železnej (laténskej) doby (cca 450 p. n. l. – 0),“ informoval Matúš Sládok.
Našli aj keramické črepy
Tesne pod povrchom zoskupenia objektov našiel člen Občianskeho združenia Hradiská pomocou detektora kovov vlasový šperk zo stočeného drôtu s vysokým obsahom zlata. Vo vrstve so šperkom boli nájdené keramické črepy z hranených nádob s vyhladeným povrchom a geometriou typickou pre obdobie kultúr popolnicových polí mladšej až neskorej bronzovej doby (cca 1 350 – 800 p. n. l.). Črepy teda do tohto obdobia rámcovo zaraďujú aj šperk.
„Uvedený výskum je ukážkou prospešného zapojenia záujemcov o archeológiu vrátane majiteľov detektorov kovov do archeologických výskumov. Šperk a ďalšie malé a drobné kovové nálezy by bez dôsledného prehľadávania výplne objektov detektormi kovov s vysokou pravdepodobnosťou unikli pozornosti výskumníkov,“ vysvetľuje Matúš Sládok.
K ďalším zaujímavým nálezom z tohto územia patria drobné kvapky bronzu, ktoré naznačujú, že v lokalite prebiehalo aj spracovanie tejto zliatiny medi a cínu, napr. odlievanie predmetov do tzv. stratených foriem. Bronz dal názov celej epoche a široko sa v nej uplatnil vo výrobe šperkov, súčastí odevu, remeselných a osobných nástrojov, poľnohospodárskych nástrojov a ďalších predmetov.
Zdroj: SITA.sk - Najstarší zlatý šperk nájdený v Trnave sa už nachádza v stálej expozícii, našli ho v mestskej časti Kopánka – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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