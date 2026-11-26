Štáty V4 spolu s Rakúskom podpísali deklaráciu o bezpečnosti, Šutaj Eštok inicioval stretnutie v Košiciach – VIDEO
Štvrtkové stretnutie podľa slov Šutaja Eštoka potvrdzuje životaschopnosť V4 a venovalo sa témam, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť každej krajiny. Štáty Vyšehradskej ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Štvrtkové stretnutie podľa slov Šutaja Eštoka potvrdzuje životaschopnosť V4 a venovalo sa témam, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť každej krajiny.
Štáty Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúsko podpísali v metropole východu spoločnú deklaráciu. Na spoločnej tlačovej besede ministrov a zástupcov rezortov vnútra štátov V4 a Rakúska v Košiciach to uviedol slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Priblížil, že deklarácia sa týka hlavných tém, ktoré boli aj predmetom rokovania ministrov, a to ochrany škôl, nemocníc a ďalších verejne prístupných miest, taktiež boja proti drogovej kriminalite a účinnej ochrany hraníc.
Stretnutie sa konalo na pozvanie slovenského ministra vnútra Šutaja Eštoka, v rámci slovenského predsedníctva vo V4. Štvrtkové stretnutie podľa slov Šutaja Eštoka potvrdzuje životaschopnosť V4 a venovalo sa témam, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť každej krajiny.
Pripomenul i dopoludňajšiu preventívno-bezpečnostnú akciu na štátnej hranici s Ukrajinou, kde hostia absolvovali prehliadku zabezpečenia schengenskej hranice. Akcia podľa Šutaja Eštoka ukázala pripravenosť Slovenska chrániť hranicu Schengenu a reagovať na výzvy vývoja v nasledujúcich mesiacoch, kedy podľa jeho slov Slovensko môže čeliť náporu nelegálnej migrácie či utečencov „Kriminalita nemá hranice a v rámci toho je nevyhnutný vzájomný dialóg,” zdôraznil šéf slovenského rezortu vnútra.
Slovenský minister vnútra priblížil, že následné rokovanie v Košiciach sa venovalo trom hlavným blokom o témach, ktoré bezprostredne ovplyvňujú bezpečnosť krajín V4. Prvou z nich bola ochrana mäkkých cieľov, reagovali na situáciu v jednotlivých štátoch. V tomto smere spomenul napríklad tragédiu v Krakove. S ostatnými ministrami diskutovali napríklad o ochrane škôl či nemocníc. Zhodli sa na potrebe prijatia spoločných postupov, včasnej identifikácii rizík, zabezpečení objektov aj praktických nácvikov krízových situácií.
Druhou témou bol boj proti drogám a syntetickým látkam. „Vítam postoj partnerov, ktorí sú v tejto téme rovnako nekompromisní, ako ja,” povedal. Šutaj Eštok uviedol, že sa zhodli aj na potrebe legislatívnej regulácie a spoločného rámca. Diskutovali aj o spoločných akciách v boji proti drogám, chcú v nich aj pokračovať. Treťou témou, ktorej sa rokovanie venovalo, bol boj proti nelegálnej migrácii. Postoj krajín V4 je podľa Šutaja Eštoka stále rovnaký, a teda že je potrebné chrániť najmä vonkajšie hranice Schengenu.
Rovnako sa zhodli na politike návratov, v tomto smere Šutaj Eštok poukázal na kroky Rakúska. „Európa musí chrániť svoje hranice. Napriek tomu sme a budeme solidárni,” zdôraznil. S ostatnými ministrami diskutovali aj o azylovej politike a poskytovaní dočasného útočiska, najmä pre ľudí z Ukrajiny.
Na rokovaní sa zúčastnili ministri vnútra V4, okrem Šutaja Eštoka aj český minister vnútra Lubomír Metnar a minister vnútra Maďarska Gábor Pósfai, Poľsko zastupoval štátny podtajomník ministerstva vnútra a administratívy Maciej Duszczyk. Za Rakúsko sa zúčastnil spolkový minister vnútra Gerhard Karner.
„Dokázali sme sa dohodnúť na spoločných postupoch a v kľúčových bezpečnostných otázkach nájsť zhodu aj s naším rakúskym partnerom,“ skonštatoval minister Šutaj Eštok po rokovaní a podpise deklarácie. Oblastiam pomenovaným v deklarácii sa budú ďalej venovať odborné tímy, partneri chcú spoločne napĺňať dohodnuté návrhy a výsledky priebežne vyhodnocovať.
V súvislosti s ochranou mäkkých cieľov zástupca Poľska Maciej Duszczyk zdôraznil potrebu investovať do odolnosti inštitúcií pri útokoch tohto typu. „Učitelia či lekári by mali byť vytrénovaní na tieto situácie do momentu, kým na miesto incidentu nedorazia bezpečnostné zložky,“ povedal. Český minister vnútra Lubomír Metnar zdôraznil, že odpoveďou na takéto útoky nemôže byť zatvorenie a zneprístupnenie verejného priestoru, ktorý musí zostať bezpečný pre ľudí.
„Zásadná je prevencia, včasné zachytenie signálov, pripravenosť občanov a zdieľanie informácií,“ prízvukoval. V oblasti boja proti drogovej kriminalite, slovenský minister Šutaj Eštok partnerov informoval aj o príprave legislatívy o nových psychoaktívnych látkach, ktorou chce Slovensko reagovať na rýchlo sa meniace formy drog a riziká pre deti a mladých.
Na diskusiu v tejto oblasti by mali nadviazať aj dve odborné stretnutia v Bratislave v prvej polovici roka 2027. Venované budú bezpečnosti riečnej dopravy i boju proti nelegálnemu trhu s peptidmi a anabolikami. V súvislosti s prepravnými trasami tiež partneri pripomenuli osobitný význam Dunajského koridoru pre región. „Je nutné zlepšiť výmenu informácií a koordináciu na vnútrozemských vodných cestách,“ myslí si maďarský minister vnútra Gábor Pósfai.
V súvislosti s diskusiou o ochrane vonkajších hraníc, zneužívaní vízových a pobytových oprávnení či účinnej návratovej politike ministri vyzdvihli prelomovú spoluprácu Rakúska a africkej Rwandy. „Rozhodli sme sa prestať diskutovať a začať konať a čoskoro podpíšeme dohody s Rwandou, že migrantov možno vrátiť do tejto krajiny,“ vraví rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.
Vyzdvihol aj úsilie, ktoré Slovensko venovalo zabezpečeniu vonkajšej hranice s Ukrajinou. „Je to veľký prínos pre bezpečnú Európu,“ vyjadril sa. Podľa českého ministra Metnara situácia v Ceute pred časom ukázala nedostatočnosť súčasného nastavenia ochrany európskych hraníc. „Preto podporujeme iniciatívy vedúce k okamžitým návratom a pripojíme sa k iniciatíve Rakúska na zriaďovanie návratových centier,“ dodal.
Šutaj Eštok označil za základný predpoklad zvládnutia nelegálnej migrácie dôslednú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, potrebný je podľa neho koordinovaný európsky postup. „Slovensko rovnako podporuje iniciatívy k reálnemu odchodu osôb, ktoré nemajú právo zostať na území EÚ,“ dodal. I maďarský minister vyjadril podporu účinnej návratovej politike.
Diskusia sa venovala aj ďalšiemu postupu vo vzťahu k odídencom z Ukrajiny, dotkla sa koordinácie prechodu na štandardné pobytové režimy či dobrovoľným návratom s cieľom predchádzať nežiaducim presunom medzi susednými štátmi. „Rusko sa bude usilovať o destabilizáciu našich štátov, vystrašiť nás pre dosiahnutie svojich cieľov. Podpora Ukrajiny je nevyhnutná pre dosiahnutie bezpečnosti celej Európy,“ povedal štátny podtajomník poľského ministerstva Maciej Duszczyk.
Upozornil tiež na nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorého majú štáty EÚ právo chrániť svoje hranice v situáciách, kedy sú migranti používaní ako zbraň na destabilizáciu krajiny. Poľsko takejto situácii pravidelne čelí na hranici s Bieloruskom. „Súd rozhodol, že štáty majú právo chrániť svoje hranice tak, ako to pokladajú za potrebné. Tento rozsudok bude mať veľký vplyv na európske právo,“ dodal Duszczyk.
Šutaj Eštok napokon pripomenul migračný tlak z rokov 2022 a 2023, i náklady a zodpovednosť spojené s ochranou ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. „Slovensko očakáva podporu pri posilňovaní svojej bezpečnosti, nie tlak na ďalšie priame platby alebo finančné trestanie,“ uzavrel s tým, že tento postoj bude naďalej aktívne obhajovať aj na pôde Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Štáty V4 spolu s Rakúskom podpísali deklaráciu o bezpečnosti, Šutaj Eštok inicioval stretnutie v Košiciach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štáty Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúsko podpísali v metropole východu spoločnú deklaráciu. Na spoločnej tlačovej besede ministrov a zástupcov rezortov vnútra štátov V4 a Rakúska v Košiciach to uviedol slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Priblížil, že deklarácia sa týka hlavných tém, ktoré boli aj predmetom rokovania ministrov, a to ochrany škôl, nemocníc a ďalších verejne prístupných miest, taktiež boja proti drogovej kriminalite a účinnej ochrany hraníc.
Venovali sa téme bezpečnosti
Stretnutie sa konalo na pozvanie slovenského ministra vnútra Šutaja Eštoka, v rámci slovenského predsedníctva vo V4. Štvrtkové stretnutie podľa slov Šutaja Eštoka potvrdzuje životaschopnosť V4 a venovalo sa témam, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť každej krajiny.
Pripomenul i dopoludňajšiu preventívno-bezpečnostnú akciu na štátnej hranici s Ukrajinou, kde hostia absolvovali prehliadku zabezpečenia schengenskej hranice. Akcia podľa Šutaja Eštoka ukázala pripravenosť Slovenska chrániť hranicu Schengenu a reagovať na výzvy vývoja v nasledujúcich mesiacoch, kedy podľa jeho slov Slovensko môže čeliť náporu nelegálnej migrácie či utečencov „Kriminalita nemá hranice a v rámci toho je nevyhnutný vzájomný dialóg,” zdôraznil šéf slovenského rezortu vnútra.
Slovenský minister vnútra priblížil, že následné rokovanie v Košiciach sa venovalo trom hlavným blokom o témach, ktoré bezprostredne ovplyvňujú bezpečnosť krajín V4. Prvou z nich bola ochrana mäkkých cieľov, reagovali na situáciu v jednotlivých štátoch. V tomto smere spomenul napríklad tragédiu v Krakove. S ostatnými ministrami diskutovali napríklad o ochrane škôl či nemocníc. Zhodli sa na potrebe prijatia spoločných postupov, včasnej identifikácii rizík, zabezpečení objektov aj praktických nácvikov krízových situácií.
Druhou témou bol boj proti drogám a syntetickým látkam. „Vítam postoj partnerov, ktorí sú v tejto téme rovnako nekompromisní, ako ja,” povedal. Šutaj Eštok uviedol, že sa zhodli aj na potrebe legislatívnej regulácie a spoločného rámca. Diskutovali aj o spoločných akciách v boji proti drogám, chcú v nich aj pokračovať. Treťou témou, ktorej sa rokovanie venovalo, bol boj proti nelegálnej migrácii. Postoj krajín V4 je podľa Šutaja Eštoka stále rovnaký, a teda že je potrebné chrániť najmä vonkajšie hranice Schengenu.
Politika návratov
Rovnako sa zhodli na politike návratov, v tomto smere Šutaj Eštok poukázal na kroky Rakúska. „Európa musí chrániť svoje hranice. Napriek tomu sme a budeme solidárni,” zdôraznil. S ostatnými ministrami diskutovali aj o azylovej politike a poskytovaní dočasného útočiska, najmä pre ľudí z Ukrajiny.
Na rokovaní sa zúčastnili ministri vnútra V4, okrem Šutaja Eštoka aj český minister vnútra Lubomír Metnar a minister vnútra Maďarska Gábor Pósfai, Poľsko zastupoval štátny podtajomník ministerstva vnútra a administratívy Maciej Duszczyk. Za Rakúsko sa zúčastnil spolkový minister vnútra Gerhard Karner.
„Dokázali sme sa dohodnúť na spoločných postupoch a v kľúčových bezpečnostných otázkach nájsť zhodu aj s naším rakúskym partnerom,“ skonštatoval minister Šutaj Eštok po rokovaní a podpise deklarácie. Oblastiam pomenovaným v deklarácii sa budú ďalej venovať odborné tímy, partneri chcú spoločne napĺňať dohodnuté návrhy a výsledky priebežne vyhodnocovať.
V súvislosti s ochranou mäkkých cieľov zástupca Poľska Maciej Duszczyk zdôraznil potrebu investovať do odolnosti inštitúcií pri útokoch tohto typu. „Učitelia či lekári by mali byť vytrénovaní na tieto situácie do momentu, kým na miesto incidentu nedorazia bezpečnostné zložky,“ povedal. Český minister vnútra Lubomír Metnar zdôraznil, že odpoveďou na takéto útoky nemôže byť zatvorenie a zneprístupnenie verejného priestoru, ktorý musí zostať bezpečný pre ľudí.
Boj proti drogovej kriminalite
„Zásadná je prevencia, včasné zachytenie signálov, pripravenosť občanov a zdieľanie informácií,“ prízvukoval. V oblasti boja proti drogovej kriminalite, slovenský minister Šutaj Eštok partnerov informoval aj o príprave legislatívy o nových psychoaktívnych látkach, ktorou chce Slovensko reagovať na rýchlo sa meniace formy drog a riziká pre deti a mladých.
Na diskusiu v tejto oblasti by mali nadviazať aj dve odborné stretnutia v Bratislave v prvej polovici roka 2027. Venované budú bezpečnosti riečnej dopravy i boju proti nelegálnemu trhu s peptidmi a anabolikami. V súvislosti s prepravnými trasami tiež partneri pripomenuli osobitný význam Dunajského koridoru pre región. „Je nutné zlepšiť výmenu informácií a koordináciu na vnútrozemských vodných cestách,“ myslí si maďarský minister vnútra Gábor Pósfai.
V súvislosti s diskusiou o ochrane vonkajších hraníc, zneužívaní vízových a pobytových oprávnení či účinnej návratovej politike ministri vyzdvihli prelomovú spoluprácu Rakúska a africkej Rwandy. „Rozhodli sme sa prestať diskutovať a začať konať a čoskoro podpíšeme dohody s Rwandou, že migrantov možno vrátiť do tejto krajiny,“ vraví rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.
Vyzdvihol aj úsilie, ktoré Slovensko venovalo zabezpečeniu vonkajšej hranice s Ukrajinou. „Je to veľký prínos pre bezpečnú Európu,“ vyjadril sa. Podľa českého ministra Metnara situácia v Ceute pred časom ukázala nedostatočnosť súčasného nastavenia ochrany európskych hraníc. „Preto podporujeme iniciatívy vedúce k okamžitým návratom a pripojíme sa k iniciatíve Rakúska na zriaďovanie návratových centier,“ dodal.
Ochrana vonkajších hraníc Únie
Šutaj Eštok označil za základný predpoklad zvládnutia nelegálnej migrácie dôslednú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, potrebný je podľa neho koordinovaný európsky postup. „Slovensko rovnako podporuje iniciatívy k reálnemu odchodu osôb, ktoré nemajú právo zostať na území EÚ,“ dodal. I maďarský minister vyjadril podporu účinnej návratovej politike.
Diskusia sa venovala aj ďalšiemu postupu vo vzťahu k odídencom z Ukrajiny, dotkla sa koordinácie prechodu na štandardné pobytové režimy či dobrovoľným návratom s cieľom predchádzať nežiaducim presunom medzi susednými štátmi. „Rusko sa bude usilovať o destabilizáciu našich štátov, vystrašiť nás pre dosiahnutie svojich cieľov. Podpora Ukrajiny je nevyhnutná pre dosiahnutie bezpečnosti celej Európy,“ povedal štátny podtajomník poľského ministerstva Maciej Duszczyk.
Upozornil tiež na nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorého majú štáty EÚ právo chrániť svoje hranice v situáciách, kedy sú migranti používaní ako zbraň na destabilizáciu krajiny. Poľsko takejto situácii pravidelne čelí na hranici s Bieloruskom. „Súd rozhodol, že štáty majú právo chrániť svoje hranice tak, ako to pokladajú za potrebné. Tento rozsudok bude mať veľký vplyv na európske právo,“ dodal Duszczyk.
Šutaj Eštok napokon pripomenul migračný tlak z rokov 2022 a 2023, i náklady a zodpovednosť spojené s ochranou ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. „Slovensko očakáva podporu pri posilňovaní svojej bezpečnosti, nie tlak na ďalšie priame platby alebo finančné trestanie,“ uzavrel s tým, že tento postoj bude naďalej aktívne obhajovať aj na pôde Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Štáty V4 spolu s Rakúskom podpísali deklaráciu o bezpečnosti, Šutaj Eštok inicioval stretnutie v Košiciach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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