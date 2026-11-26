Ukrajinský dronový útok opäť zasiahol jednu z najväčších rafinérií na juhu krajiny
V areáli vypukli rozsiahle požiare a z poškodených zásobníkov unikla ropa, útok zmaril úsilie o obnovenie výroby. Rozsiahle požiare a vážne škody spôsobil štvrtkový ...
26.11.2026 (SITA.sk) - V areáli vypukli rozsiahle požiare a z poškodených zásobníkov unikla ropa, útok zmaril úsilie o obnovenie výroby.
Rafinéria v Slaviansku na Kubáni, ktorá patrí do skupiny Slaviansk EKO, je jednou z najväčších na juhu Ruska. Nachádza sa neďaleko Ruskom okupovaného Krymského polostrova a už viackrát bola terčom ukrajinských útokov.
Septembrový útok si vynútil zastavenie výroby a odvtedy v rafinérii prebiehali systematické práce na jej obnovení. „Najnovší útok zasiahol rafinériu počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác a spôsobil ďalšie škody na jej infraštruktúre,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
„Na poškodených miestach vypukli rozsiahle požiare. V dôsledku poškodenia zásobníkov ropy navyše došlo k jej úniku,“ dodala spoločnosť.
Ukrajina počas vojny opakovane útočí na ruskú energetickú infraštruktúru v odvete za ruské útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo a energetickú sieť.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 podniká útoky na Ukrajinu takmer denne. Ruská vojna na Ukrajine je najkrvavejším ozbrojeným konfliktom v Európe od skončenia druhej svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok opäť zasiahol jednu z najväčších rafinérií na juhu krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahle požiare a vážne škody spôsobil štvrtkový dronový útok na ropnú rafinériu na juhu Ruska, ktorá musela po predchádzajúcom útoku zastaviť výrobu. Informoval o tom prevádzkovateľ rafinérie.
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Drvivý útok
Septembrový útok si vynútil zastavenie výroby a odvtedy v rafinérii prebiehali systematické práce na jej obnovení. „Najnovší útok zasiahol rafinériu počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác a spôsobil ďalšie škody na jej infraštruktúre,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
„Na poškodených miestach vypukli rozsiahle požiare. V dôsledku poškodenia zásobníkov ropy navyše došlo k jej úniku,“ dodala spoločnosť.
Najdlhšia od druhej svetovej
Ukrajina počas vojny opakovane útočí na ruskú energetickú infraštruktúru v odvete za ruské útoky na ukrajinské civilné obyvateľstvo a energetickú sieť.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022 podniká útoky na Ukrajinu takmer denne. Ruská vojna na Ukrajine je najkrvavejším ozbrojeným konfliktom v Európe od skončenia druhej svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dronový útok opäť zasiahol jednu z najväčších rafinérií na juhu krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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