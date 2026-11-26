Štokholm si predvolal ruského veľvyslanca pre incidenty v Poľsku a Dánsku
Švédska diplomacia odsúdila narušenie poľského vzdušného priestoru aj údajné ruské plány na zavraždenie rapera v Dánsku.
26.11.2026 (SITA.sk) - Švédska diplomacia odsúdila narušenie poľského vzdušného priestoru aj údajné ruské plány na zavraždenie rapera v Dánsku.
Minulý piatok dopadli na juhovýchode Poľska tri ruské strely s plochou dráhou letu, pričom dopad jednej z nich sprevádzal výbuch a požiar. Incident si nevyžiadal zranených.
Dánska bezpečnostná a spravodajská služba (PET) v ten istý deň obvinila Rusko z prípravy vraždy amerického rapera ukrajinského pôvodu počas koncertu na predmestí Kodane.
Moskva podľa nej plánovala atentát uskutočniť s pomocou dánskeho zločineckého gangu, ktorý je od roku 2021 zakázaný. Dánsko následne oznámilo vyhostenie ruského vojenského pridelenca.
„Švédsko vyjadruje plnú podporu našim spojencom Poľsku a Dánsku. Pokusy Ruska rozdeliť Európu a oslabiť podporu Ukrajiny nebudú úspešné,“ uviedla vo vyhlásení švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová.
Šéfka švédskej diplomacie zároveň zdôraznila, že podpora Ukrajiny zostáva najvyššou zahraničnopolitickou prioritou jej krajiny. Predvolaním ruského veľvyslanca Štokholm vyjadril nesúhlas s konaním Moskvy voči obom spojeneckým krajinám.
Zdroj: SITA.sk - Štokholm si predvolal ruského veľvyslanca pre incidenty v Poľsku a Dánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Švédsko si vo štvrtok predvolalo ruského veľvyslanca na protest proti minulotýždňovému narušeniu poľského vzdušného priestoru a údajným plánom Moskvy zavraždiť amerického občana ukrajinského pôvodu na území Dánska.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Minulý piatok dopadli na juhovýchode Poľska tri ruské strely s plochou dráhou letu, pričom dopad jednej z nich sprevádzal výbuch a požiar. Incident si nevyžiadal zranených.
Príprava vraždy rapera
Dánska bezpečnostná a spravodajská služba (PET) v ten istý deň obvinila Rusko z prípravy vraždy amerického rapera ukrajinského pôvodu počas koncertu na predmestí Kodane.
Moskva podľa nej plánovala atentát uskutočniť s pomocou dánskeho zločineckého gangu, ktorý je od roku 2021 zakázaný. Dánsko následne oznámilo vyhostenie ruského vojenského pridelenca.
Podpora Ukrajiny je prioritou
„Švédsko vyjadruje plnú podporu našim spojencom Poľsku a Dánsku. Pokusy Ruska rozdeliť Európu a oslabiť podporu Ukrajiny nebudú úspešné,“ uviedla vo vyhlásení švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová.
Šéfka švédskej diplomacie zároveň zdôraznila, že podpora Ukrajiny zostáva najvyššou zahraničnopolitickou prioritou jej krajiny. Predvolaním ruského veľvyslanca Štokholm vyjadril nesúhlas s konaním Moskvy voči obom spojeneckým krajinám.
Zdroj: SITA.sk - Štokholm si predvolal ruského veľvyslanca pre incidenty v Poľsku a Dánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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