Trump vyzval Putina, aby ukončil „vojenskú agresiu“ v Európe
Americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO zmenil tón voči šéfovi Kremľa, ktorého ešte pred týždňom nazval priateľom. Americký prezident
26.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO zmenil tón voči šéfovi Kremľa, ktorého ešte pred týždňom nazval priateľom.
„Počas rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne som veľa času venoval tomu, že by som chcel, aby prezident Putin ukončil všetku vojenskú agresiu voči územiam v celej Európe, v nádeji, že sa podarí rýchlo dosiahnuť dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Skutočne verím, že je to veľmi reálne,“ dodal americký prezident.
Trump nespresnil, ktoré územia mal na mysli, a výslovne nespomenul ani Ukrajinu. V európskych krajinách však narastajú obavy z ruských provokácií vrátane incidentu z minulého týždňa, keď na poľské územie dopadli tri ruské strely s plochou dráhou letu.
Trumpovo vyjadrenie predstavuje výraznú zmenu rétoriky oproti minulotýždňovému stretnutiu s Putinom v čínskom Šen-čene, kde šéfa Kremľa označil za svojho priateľa, čím opäť vyvolal znepokojenie v Kyjeve a európskych metropolách.
Po stredajšom stretnutí na Floride Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že je dôležité, aby sa Rusko „vyvarovalo akýchkoľvek krokov, ktoré by úmyselne alebo neúmyselne rozšírili vojnu“.
Na rozdiel od predchádzajúcich vyjadrení, v ktorých Trump kritizoval ukrajinské útoky hlboko na ruskom území, tentoraz americký prezident neadresoval Kyjevu podobnú výzvu na zdržanlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyzval Putina, aby ukončil „vojenskú agresiu“ v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil všetku vojenskú agresiu voči Európe. Podľa šéfa Bieleho domu by to mohlo prispieť k rýchlemu dosiahnutiu dohody o ukončení ruskej vojny na Ukrajine.
Nevedno, ktoré územia mal na mysli
Trump nespresnil, ktoré územia mal na mysli, a výslovne nespomenul ani Ukrajinu. V európskych krajinách však narastajú obavy z ruských provokácií vrátane incidentu z minulého týždňa, keď na poľské územie dopadli tri ruské strely s plochou dráhou letu.
Trumpovo vyjadrenie predstavuje výraznú zmenu rétoriky oproti minulotýždňovému stretnutiu s Putinom v čínskom Šen-čene, kde šéfa Kremľa označil za svojho priateľa, čím opäť vyvolal znepokojenie v Kyjeve a európskych metropolách.
Kyjev tentoraz nekritizoval
Po stredajšom stretnutí na Floride Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že je dôležité, aby sa Rusko „vyvarovalo akýchkoľvek krokov, ktoré by úmyselne alebo neúmyselne rozšírili vojnu“.
Na rozdiel od predchádzajúcich vyjadrení, v ktorých Trump kritizoval ukrajinské útoky hlboko na ruskom území, tentoraz americký prezident neadresoval Kyjevu podobnú výzvu na zdržanlivosť.
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Zdroj: SITA.sk - Trump vyzval Putina, aby ukončil „vojenskú agresiu“ v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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