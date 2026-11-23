Bratislava privíta konferenciu so svetovými osobnosťami
Svetové mená, ktoré formujú pohľad na riziko a posúvajú hranice uvažovania o budúcnosti biznisu, prichádzajú do Bratislavy. Medzi osobnosťami konferencie bude Nassim Nicholas Taleb, jeden z ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Svetové mená, ktoré formujú pohľad na riziko a posúvajú hranice uvažovania o budúcnosti biznisu, prichádzajú do Bratislavy.
Medzi osobnosťami konferencie bude Nassim Nicholas Taleb, jeden z najvplyvnejších svetových mysliteľov v oblasti rizika a neistoty.
Po štyroch úspešných ročníkoch v Prahe organizuje české ekonomické médium e15 investično-biznisovú konferenciu SHIFTS26 v Bratislave. Aj vďaka podpore Tatra banky sa na Slovensku po prvýkrát uskutoční konferencia, ktorá prináša medzinárodne uznávané osobnosti a nové perspektívy na témy formujúce budúcnosť biznisu.
Svet podnikania a investícií dnes ovplyvňujú nielen ekonomické ukazovatele, ale čoraz viac aj geopolitické zmeny, technologický vývoj či schopnosť ľudí a organizácií reagovať na neistotu. Práve tieto súvislosti chce SHIFTS dostať do jednej diskusie. Program je určený predovšetkým podnikateľom, investorom, vrcholovým manažérom a vlastníkom firiem, ktorí rozhodujú o dlhodobom smerovaní svojho biznisu a majetku.
"Ako líder v korporátnom a privátnom bankovníctve dlhodobo vnímame, aké dôležité je vytvárať priestor pre nové perspektívy a prepájanie výnimočných osobností biznisu. Aj preto sme sa rozhodli podporiť konferenciu SHIFTS, ktorá na Slovensko prináša silné mená, medzinárodnú inšpiráciu a spája výrazné osobnosti slovenského biznisového prostredia. Veríme, že práve takéto podujatie dokáže účastníkom priniesť nové impulzy, odvahu meniť zaužívané prístupy a pozerať sa na budúcnosť biznisu v širších súvislostiach," hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov.
SHIFTS stavia na osobnostiach, ktoré svojimi myšlienkami presahujú hranice vlastných odborov a ovplyvňujú verejnú aj biznisovú diskusiu ďaleko za nimi.
Do Bratislavy príde Nassim Nicholas Taleb, autor bestsellerov Čierna labuť a Antifragilita a jeden z najvplyvnejších svetových mysliteľov v oblasti rizika, neistoty a odolnosti. Jeho myšlienky zásadne ovplyvnili spôsob, akým investori, podnikatelia aj lídri uvažujú o nepredvídateľných udalostiach a rozhodovaní vo svete, ktorý sa nedá spoľahlivo naplánovať.
Geopolitický pohľad prinesie Ivan Krastev, uznávaný európsky politológ a komentátor, ktorý sa dlhodobo venuje budúcnosti Európy, demokracie a meniacemu sa svetovému poriadku. Doplní ich švajčiarsky neurovedec a technologický podnikateľ Benjamin Bargetzi, ktorý sa venuje prepojeniu umelej inteligencie a ľudského mozgu, či Adolfo Laurenti, hlavný európsky ekonóm spoločnosti Visa alebo Hannah Wallis zo spoločnosti BlackRock, kde vedie produktovú stratégiu alternatívnych investícií pre Európu, Blízky východ a Afriku.
Medzinárodné mená doplnia aj výrazné osobnosti slovenského biznisu a investovania, ktoré spoluvytvárajú podobu domácej ekonomiky. Otvoria témy, ktoré čoraz výraznejšie ovplyvňujú rozhodovanie firiem a investorov, od geopolitickej neistoty a odolnosti európskej ekonomiky cez nástup umelej inteligencie až po schopnosť lídrov robiť rozhodnutia v čase rýchlych zmien.
Konferencia nadväzuje na pražské ročníky, ktoré do strednej Európy priniesli osobnosti ako investor Howard Marks, odborník na oceňovanie firiem Aswath Damodaran či autor Morgan Housel.
"Konferencia SHIFTS vznikla z presvedčenia, že zásadné zmeny nemožno sledovať oddelene. Technológie menia fungovanie firiem, demografia pracovný trh aj investičné rozhodnutia, geopolitika nanovo definuje vzťahy medzi štátmi a kapitálom. To všetko sa deje súčasne. Preto chceme vytvárať priestor, kde sa stretnú rôzne skúsenosti a pohľady. Nie preto, aby sme ponúkali hotové odpovede, ale aby sme si kládli presnejšie otázky," hovorí Nikita Poljakov, šéfredaktor e15. "Prvým ročníkom konferencie SHIFTS v Bratislave chceme otvoriť diskusiu o tom, ako sa pripraviť na svet, v ktorom je jedinou istotou zmena," dodáva.
Slovenský SHIFTS26 sa uskutoční 1. decembra 2026 v DoubleTree by Hilton v Bratislave. Aktuálny program a profily rečníkov sú dostupné na SHIFTS Bratislava.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta konferenciu so svetovými osobnosťami © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi osobnosťami konferencie bude Nassim Nicholas Taleb, jeden z najvplyvnejších svetových mysliteľov v oblasti rizika a neistoty.
Po štyroch úspešných ročníkoch v Prahe organizuje české ekonomické médium e15 investično-biznisovú konferenciu SHIFTS26 v Bratislave. Aj vďaka podpore Tatra banky sa na Slovensku po prvýkrát uskutoční konferencia, ktorá prináša medzinárodne uznávané osobnosti a nové perspektívy na témy formujúce budúcnosť biznisu.
Svet podnikania a investícií dnes ovplyvňujú nielen ekonomické ukazovatele, ale čoraz viac aj geopolitické zmeny, technologický vývoj či schopnosť ľudí a organizácií reagovať na neistotu. Práve tieto súvislosti chce SHIFTS dostať do jednej diskusie. Program je určený predovšetkým podnikateľom, investorom, vrcholovým manažérom a vlastníkom firiem, ktorí rozhodujú o dlhodobom smerovaní svojho biznisu a majetku.
"Ako líder v korporátnom a privátnom bankovníctve dlhodobo vnímame, aké dôležité je vytvárať priestor pre nové perspektívy a prepájanie výnimočných osobností biznisu. Aj preto sme sa rozhodli podporiť konferenciu SHIFTS, ktorá na Slovensko prináša silné mená, medzinárodnú inšpiráciu a spája výrazné osobnosti slovenského biznisového prostredia. Veríme, že práve takéto podujatie dokáže účastníkom priniesť nové impulzy, odvahu meniť zaužívané prístupy a pozerať sa na budúcnosť biznisu v širších súvislostiach," hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov.
Svetové mená a témy, ktoré menia biznis
SHIFTS stavia na osobnostiach, ktoré svojimi myšlienkami presahujú hranice vlastných odborov a ovplyvňujú verejnú aj biznisovú diskusiu ďaleko za nimi.
Do Bratislavy príde Nassim Nicholas Taleb, autor bestsellerov Čierna labuť a Antifragilita a jeden z najvplyvnejších svetových mysliteľov v oblasti rizika, neistoty a odolnosti. Jeho myšlienky zásadne ovplyvnili spôsob, akým investori, podnikatelia aj lídri uvažujú o nepredvídateľných udalostiach a rozhodovaní vo svete, ktorý sa nedá spoľahlivo naplánovať.
Geopolitický pohľad prinesie Ivan Krastev, uznávaný európsky politológ a komentátor, ktorý sa dlhodobo venuje budúcnosti Európy, demokracie a meniacemu sa svetovému poriadku. Doplní ich švajčiarsky neurovedec a technologický podnikateľ Benjamin Bargetzi, ktorý sa venuje prepojeniu umelej inteligencie a ľudského mozgu, či Adolfo Laurenti, hlavný európsky ekonóm spoločnosti Visa alebo Hannah Wallis zo spoločnosti BlackRock, kde vedie produktovú stratégiu alternatívnych investícií pre Európu, Blízky východ a Afriku.
Medzinárodné mená doplnia aj výrazné osobnosti slovenského biznisu a investovania, ktoré spoluvytvárajú podobu domácej ekonomiky. Otvoria témy, ktoré čoraz výraznejšie ovplyvňujú rozhodovanie firiem a investorov, od geopolitickej neistoty a odolnosti európskej ekonomiky cez nástup umelej inteligencie až po schopnosť lídrov robiť rozhodnutia v čase rýchlych zmien.
Konferencia zásadných myšlienok a medzinárodného renomé
Konferencia nadväzuje na pražské ročníky, ktoré do strednej Európy priniesli osobnosti ako investor Howard Marks, odborník na oceňovanie firiem Aswath Damodaran či autor Morgan Housel.
"Konferencia SHIFTS vznikla z presvedčenia, že zásadné zmeny nemožno sledovať oddelene. Technológie menia fungovanie firiem, demografia pracovný trh aj investičné rozhodnutia, geopolitika nanovo definuje vzťahy medzi štátmi a kapitálom. To všetko sa deje súčasne. Preto chceme vytvárať priestor, kde sa stretnú rôzne skúsenosti a pohľady. Nie preto, aby sme ponúkali hotové odpovede, ale aby sme si kládli presnejšie otázky," hovorí Nikita Poljakov, šéfredaktor e15. "Prvým ročníkom konferencie SHIFTS v Bratislave chceme otvoriť diskusiu o tom, ako sa pripraviť na svet, v ktorom je jedinou istotou zmena," dodáva.
Slovenský SHIFTS26 sa uskutoční 1. decembra 2026 v DoubleTree by Hilton v Bratislave. Aktuálny program a profily rečníkov sú dostupné na SHIFTS Bratislava.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta konferenciu so svetovými osobnosťami © SITA Všetky práva vyhradené.
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