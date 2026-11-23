Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v Manchestri po úniku neznámej látky
Na nedeľňajšom večernom koncerte amerického rapera Dona Tolivera v aréne Co-op Live sa zúčastnilo približne 12-tisíc ľudí. Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v najväčšej krytej aréne vo Veľkej ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Na nedeľňajšom večernom koncerte amerického rapera Dona Tolivera v aréne Co-op Live sa zúčastnilo približne 12-tisíc ľudí.
Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v najväčšej krytej aréne vo Veľkej Británii po tom, ako sa tam uvoľnila „neznáma látka“ a viacerí návštevníci hlásili zdravotné ťažkosti. Informovala o tom v pondelok polícia. Na nedeľňajšom večernom koncerte amerického rapera Dona Tolivera v aréne Co-op Live v Manchestri sa zúčastnilo približne 12-tisíc ľudí.
Záchranné zložky privolali po tom, ako sa objavili „hlásenia o ľuďoch v publiku, ktorí pociťovali účinky neznámej látky“. Manchesterská polícia vyhlásila na mieste mimoriadnu udalosť závažného rozsahu.
„Viacerým ľuďom poskytli ošetrenie na mieste a jednu osobu previezli do nemocnice,“ uviedla Steph Parkerová z polície Veľkého Manchestru. Dodala, že polícia sa snaží „zistiť, o akú látku ide“.
Regionálna záchranná služba oznámila, že na mieste vyšetrila viac ako 50 ľudí vrátane osôb, ktoré hlásili „ťažkosti s očami a dýchaním“.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v Manchestri po úniku neznámej látky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v najväčšej krytej aréne vo Veľkej Británii po tom, ako sa tam uvoľnila „neznáma látka“ a viacerí návštevníci hlásili zdravotné ťažkosti. Informovala o tom v pondelok polícia. Na nedeľňajšom večernom koncerte amerického rapera Dona Tolivera v aréne Co-op Live v Manchestri sa zúčastnilo približne 12-tisíc ľudí.
Záchranné zložky privolali po tom, ako sa objavili „hlásenia o ľuďoch v publiku, ktorí pociťovali účinky neznámej látky“. Manchesterská polícia vyhlásila na mieste mimoriadnu udalosť závažného rozsahu.
„Viacerým ľuďom poskytli ošetrenie na mieste a jednu osobu previezli do nemocnice,“ uviedla Steph Parkerová z polície Veľkého Manchestru. Dodala, že polícia sa snaží „zistiť, o akú látku ide“.
Regionálna záchranná služba oznámila, že na mieste vyšetrila viac ako 50 ľudí vrátane osôb, ktoré hlásili „ťažkosti s očami a dýchaním“.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí evakuovali z koncertu v Manchestri po úniku neznámej látky © SITA Všetky práva vyhradené.
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