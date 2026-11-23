Slafkovský bude mať hviezdneho spoluhráča. Fanúšikovia sa v Montreale dočkali Larkina
Dylan Larkin bude hrať za Montreal Canadiens, dohoda je spečatená. Keď 10. októbra 2026 tím Detroit Red Wings zavítal na ľad
23.11.2026 (SITA.sk) - Dylan Larkin bude hrať za Montreal Canadiens, dohoda je spečatená.
Keď 10. októbra 2026 tím Detroit Red Wings zavítal na ľad Montrealu Canadiens, fanúšikovia v hale Bell Centre hlasným skandovaním výrazne prejavili záujem o útočníka Dylana Larkina. Po mesiaci a pol sa ho naozaj dočkali a už nie ako súpera.
Larkin súhlasil s odchodom z Detroitu do Montrealu a Red Wings ho v nedeľu vymenili k svojmu rivalovi z Atlantickej divízie.
Detroit získal za neho voľbu v druhom kole draftu 2028 aj voľbu v treťom kole draftu 2027 plus nasledujúce aktíva: dvadsaťjednotku draftu 2024 a najproduktívnejšieho hráča NCAA Michaela Hageho, ďalšieho útočníka Kirbyho Dacha, brankára Sama Montembeaulta, podmienečnú voľbu v prvom kole draftu NHL 2027, podmienečnú voľbu v prvom kole draftu NHL 2029, voľbu v druhom kole draftu 2027 a voľbu v štvrtom kole draftu NHL 2028.
Pre Montreal je to krok zameraný na prítomnosť. Canadiens majú teraz v Larkinovi a Nickovi Suzukim dvoch elitných stredných útočníkov a Juraj Slafkovský ďalšieho spoluhráča so statusom hviezdy NHL.
Tridsaťročný Američan dosiaľ v NHL odohral 818 zápasov s bilanciou 649 bodov za 278 gólov a 371 asistencií. V play-off však odohral iba päť zápasov, lebo jeho dosiaľ jediný gól Detroit tam v posledných desiatich rokoch chýbal.
"Nikdy by mi nenapadlo, že niečo také v tejto hale počas svojej kariéry zažijem. Ale sú to vášniví fanúšikovia. Je to jedna z najlepších a podľa mňa dokonca tá úplne najlepšia atmosféra v hokeji. Navyše hokeju rozumejú a svoj tím milujú," povedal Larkin na adresu fanúšikov Canadiens podľa webu NHL.
Larkin požiadal vedenie Red Wings o výmenu už po skončení minulej sezóny, pričom využil klauzulu o zákaze výmeny (tzv. „no-trade clause“), čím obmedzil možnosti klubu. Dôvody svojho odchodu ani zoznam tímov, do ktorých bol ochotný prestúpiť, nešpecifikoval. Predpokladá sa však, že túžil po väčšej šanci na zisk trofeje a chcel zostať v Spojených štátoch.
Fanúšikovia Montrealu prejavili dobrý prehľad. Vedeli, že Larkin už nie je kapitán Red Wings a že si v domácom prostredí vyslúžil piskot práve pre svoju žiadosť o výmenu.
Pred svojím odchodom z tímu 29. októbra stihol v tejto sezóne za Detroit odohrať 10 zápasov. Vedenie Red Wings ho následne suspendovalo bez nároku na plat. Po tom, čo prišiel o približne milión dolárov na plate, teraz mieri do Montrealu. Bude mať väčšiu šancu na víťazstvo v Stanleyho pohári, hoci v Montreale bude pod oveľa väčším drobnohľadom verejnosti.
Tím Canadiens sa v minulej sezóne prebojoval až do finále Východnej konferencie a v súčasnosti sa v Atlantickej divízii delí o druhé miesto s mužstvom Tampa Bay Lightning - oba tímy majú na konte 32 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský bude mať hviezdneho spoluhráča. Fanúšikovia sa v Montreale dočkali Larkina © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď 10. októbra 2026 tím Detroit Red Wings zavítal na ľad Montrealu Canadiens, fanúšikovia v hale Bell Centre hlasným skandovaním výrazne prejavili záujem o útočníka Dylana Larkina. Po mesiaci a pol sa ho naozaj dočkali a už nie ako súpera.
Larkin súhlasil s odchodom z Detroitu do Montrealu a Red Wings ho v nedeľu vymenili k svojmu rivalovi z Atlantickej divízie.
Veľká protihodnota
Detroit získal za neho voľbu v druhom kole draftu 2028 aj voľbu v treťom kole draftu 2027 plus nasledujúce aktíva: dvadsaťjednotku draftu 2024 a najproduktívnejšieho hráča NCAA Michaela Hageho, ďalšieho útočníka Kirbyho Dacha, brankára Sama Montembeaulta, podmienečnú voľbu v prvom kole draftu NHL 2027, podmienečnú voľbu v prvom kole draftu NHL 2029, voľbu v druhom kole draftu 2027 a voľbu v štvrtom kole draftu NHL 2028.
Pre Montreal je to krok zameraný na prítomnosť. Canadiens majú teraz v Larkinovi a Nickovi Suzukim dvoch elitných stredných útočníkov a Juraj Slafkovský ďalšieho spoluhráča so statusom hviezdy NHL.
818 zápasov = 649 bodov
Tridsaťročný Američan dosiaľ v NHL odohral 818 zápasov s bilanciou 649 bodov za 278 gólov a 371 asistencií. V play-off však odohral iba päť zápasov, lebo jeho dosiaľ jediný gól Detroit tam v posledných desiatich rokoch chýbal.
Vášniví fanúšikovia
"Nikdy by mi nenapadlo, že niečo také v tejto hale počas svojej kariéry zažijem. Ale sú to vášniví fanúšikovia. Je to jedna z najlepších a podľa mňa dokonca tá úplne najlepšia atmosféra v hokeji. Navyše hokeju rozumejú a svoj tím milujú," povedal Larkin na adresu fanúšikov Canadiens podľa webu NHL.
Larkin požiadal vedenie Red Wings o výmenu už po skončení minulej sezóny, pričom využil klauzulu o zákaze výmeny (tzv. „no-trade clause“), čím obmedzil možnosti klubu. Dôvody svojho odchodu ani zoznam tímov, do ktorých bol ochotný prestúpiť, nešpecifikoval. Predpokladá sa však, že túžil po väčšej šanci na zisk trofeje a chcel zostať v Spojených štátoch.
Väčšia šanca na Stanley Cup
Fanúšikovia Montrealu prejavili dobrý prehľad. Vedeli, že Larkin už nie je kapitán Red Wings a že si v domácom prostredí vyslúžil piskot práve pre svoju žiadosť o výmenu.
Pred svojím odchodom z tímu 29. októbra stihol v tejto sezóne za Detroit odohrať 10 zápasov. Vedenie Red Wings ho následne suspendovalo bez nároku na plat. Po tom, čo prišiel o približne milión dolárov na plate, teraz mieri do Montrealu. Bude mať väčšiu šancu na víťazstvo v Stanleyho pohári, hoci v Montreale bude pod oveľa väčším drobnohľadom verejnosti.
Tím Canadiens sa v minulej sezóne prebojoval až do finále Východnej konferencie a v súčasnosti sa v Atlantickej divízii delí o druhé miesto s mužstvom Tampa Bay Lightning - oba tímy majú na konte 32 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský bude mať hviezdneho spoluhráča. Fanúšikovia sa v Montreale dočkali Larkina © SITA Všetky práva vyhradené.
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