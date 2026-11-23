Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko plánuje založiť politickú stranu Hlas Leva – VIDEO
Na vznik strany je potrebné vyzbierať minimálne 10-tisíc podpisov od občanov. Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko chce založiť politickú stranu. Jej názov má ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Na vznik strany je potrebné vyzbierať minimálne 10-tisíc podpisov od občanov.
Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko chce založiť politickú stranu. Jej názov má byť Hlas Leva, pričom by používala skratku HL. Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR, podľa ktorých prípravný výbor politickej strany s týmto názvom oznámil rezortu vnútra, že začal zbierať podpisy od občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.
„Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní. Doba zverejnenia začína plynúť dňa 19. novembra 2026 a končí dňa 17. mája 2027,” uvádza ministerstvo.
Počas tohto času MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s takýmto názvom strany alebo skratkou, nerozhodne o registrácii strany s totožným názvom strany či skratkou, nezmení tiež názov zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán, ak by sa zhodovali s názvom či skratkou vznikajúcej strany, ani „nevydá vyhlásenie o tom, že stanovy európskej politickej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom SR, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom alebo skratkou vo zverejnenom oznámení”.
Na vznik strany je potrebné vyzbierať minimálne 10-tisíc podpisov od občanov. Okrem Leska a prípravného výboru jeho strany sa o to usiluje ďalšia pätica potenciálnych politických subjektov, a to Rešpekt - Národný stred, Obnova, Farmárske hnutie, Ľudskosť a prosperita aj politický subjekt exministra životného prostredia Tomáša Tarabu s názvom Taraba - Rozvoj Slovenska.
Samotný Lesko oznámil zámer založiť politickú stranu na sociálnej sieti. Video začal tým, že je hlavou strany Hlas leva, „hlasu, ktorému nikto neodolá”. Následne sa venoval kritike súčasného vedenia mesta Rožňava.
Ako kandidát na rožňavského primátora sa pred októbrovými komunálnymi voľbami výrazne zviditeľnil najmä na sociálnych sieťach, avšak v samotných voľbách napokon získal 178 hlasov a zvolený nebol.
„Moje meno je Attila Lesko a ja nie som len Rožňavčan. Ja som Rožňava a budem aj celé Slovensko,” uzavrel video.
Zdroj: SITA.sk - Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko plánuje založiť politickú stranu Hlas Leva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko chce založiť politickú stranu. Jej názov má byť Hlas Leva, pričom by používala skratku HL. Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR, podľa ktorých prípravný výbor politickej strany s týmto názvom oznámil rezortu vnútra, že začal zbierať podpisy od občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.
„Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní. Doba zverejnenia začína plynúť dňa 19. novembra 2026 a končí dňa 17. mája 2027,” uvádza ministerstvo.
10-tisíc podpisov od občanov
Počas tohto času MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s takýmto názvom strany alebo skratkou, nerozhodne o registrácii strany s totožným názvom strany či skratkou, nezmení tiež názov zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán, ak by sa zhodovali s názvom či skratkou vznikajúcej strany, ani „nevydá vyhlásenie o tom, že stanovy európskej politickej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom SR, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom alebo skratkou vo zverejnenom oznámení”.
Na vznik strany je potrebné vyzbierať minimálne 10-tisíc podpisov od občanov. Okrem Leska a prípravného výboru jeho strany sa o to usiluje ďalšia pätica potenciálnych politických subjektov, a to Rešpekt - Národný stred, Obnova, Farmárske hnutie, Ľudskosť a prosperita aj politický subjekt exministra životného prostredia Tomáša Tarabu s názvom Taraba - Rozvoj Slovenska.
Kritika súčasného vedenia Rožňavy
Samotný Lesko oznámil zámer založiť politickú stranu na sociálnej sieti. Video začal tým, že je hlavou strany Hlas leva, „hlasu, ktorému nikto neodolá”. Následne sa venoval kritike súčasného vedenia mesta Rožňava.
Ako kandidát na rožňavského primátora sa pred októbrovými komunálnymi voľbami výrazne zviditeľnil najmä na sociálnych sieťach, avšak v samotných voľbách napokon získal 178 hlasov a zvolený nebol.
„Moje meno je Attila Lesko a ja nie som len Rožňavčan. Ja som Rožňava a budem aj celé Slovensko,” uzavrel video.
Zdroj: SITA.sk - Neúspešný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko plánuje založiť politickú stranu Hlas Leva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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