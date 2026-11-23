Výbuch míny zabil päť detí, ďalšie utrpelo zranenia. Sýriu naďalej ohrozujú pozostatky občianskej vojny
Od pádu režimu Baššára al-Asada si míny a nevybuchnutá munícia vyžiadali tisíce obetí. Podľa humanitárnej organizácie HALO Trust spôsobujú v Sýrii smrť alebo zranenie človeka približne každých šesť ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Od pádu režimu Baššára al-Asada si míny a nevybuchnutá munícia vyžiadali tisíce obetí. Podľa humanitárnej organizácie HALO Trust spôsobujú v Sýrii smrť alebo zranenie človeka približne každých šesť hodín.
Päť detí prišlo o život a ďalšie utrpelo zranenia pri výbuchu nášľapnej míny na severozápade Sýrie. Tragédia sa odohrala v dedine Umm Chuzajm vo vidieckej oblasti provincie Idlib. Informovala o tom v nedeľu sýrska štátna televízia, podľa ktorej išlo o mínu, ktorá v oblasti zostala z čias vlády zvrhnutého prezidenta Baššára al-Asada.
Sýria sa aj takmer dva roky po páde al-Asadovho režimu naďalej potýka s rozsiahlym zamorením územia mínami a nevybuchnutou muníciou. Počas viac ako trinásťročnej občianskej vojny používali výbušné zariadenia rôzne strany konfliktu, pričom mnohé z nich zostali ukryté v pôde aj po skončení bojov.
Rozsah nebezpečenstva dokumentujú údaje koordinačného mechanizmu vedeného Úradom OSN pre odstraňovanie mín (UNMAS). Od pádu al-Asadovho režimu v decembri 2024 do začiatku septembra 2026 zaznamenal v celej Sýrii 1 337 incidentov súvisiacich s výbušnou muníciou.
Pri týchto incidentoch zahynulo alebo utrpelo zranenia celkovo 2 375 ľudí, z toho viac ako 850 detí. Pozostatky vojny tak predstavujú vážne nebezpečenstvo najmä pre civilné obyvateľstvo, ktoré sa pohybuje v oblastiach bývalých bojov.
Simon Jackson, vedúci sýrskeho programu humanitárnej organizácie HALO Trust, v septembri pre agentúru AFP uviedol, že míny a nevybuchnuté pozostatky vojenskej munície spôsobujú v Sýrii v priemere jedno úmrtie alebo zranenie každých šesť hodín.
Podľa predbežnej správy organizácie Landmine and Cluster Munition Monitor, zverejnenej v júni, zaznamenala Sýria v roku 2025 najvyšší počet obetí mín a výbušných pozostatkov vojny na svete. Zahynulo alebo sa zranilo približne 1 600 ľudí.
Nedeľňajšia tragédia v provincii Idlib je ďalšou pripomienkou toho, že aj po páde al-Asadovho režimu zostávajú rozsiahle oblasti Sýrie nebezpečné. Odstraňovanie mín a nevybuchnutej munície predstavuje jednu z kľúčových úloh pri obnove krajiny a zabezpečení bezpečného návratu civilistov do ich domovov.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch míny zabil päť detí, ďalšie utrpelo zranenia. Sýriu naďalej ohrozujú pozostatky občianskej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť detí prišlo o život a ďalšie utrpelo zranenia pri výbuchu nášľapnej míny na severozápade Sýrie. Tragédia sa odohrala v dedine Umm Chuzajm vo vidieckej oblasti provincie Idlib. Informovala o tom v nedeľu sýrska štátna televízia, podľa ktorej išlo o mínu, ktorá v oblasti zostala z čias vlády zvrhnutého prezidenta Baššára al-Asada.
Sýria sa aj takmer dva roky po páde al-Asadovho režimu naďalej potýka s rozsiahlym zamorením územia mínami a nevybuchnutou muníciou. Počas viac ako trinásťročnej občianskej vojny používali výbušné zariadenia rôzne strany konfliktu, pričom mnohé z nich zostali ukryté v pôde aj po skončení bojov.
Rozsah nebezpečenstva dokumentujú údaje koordinačného mechanizmu vedeného Úradom OSN pre odstraňovanie mín (UNMAS). Od pádu al-Asadovho režimu v decembri 2024 do začiatku septembra 2026 zaznamenal v celej Sýrii 1 337 incidentov súvisiacich s výbušnou muníciou.
Pri týchto incidentoch zahynulo alebo utrpelo zranenia celkovo 2 375 ľudí, z toho viac ako 850 detí. Pozostatky vojny tak predstavujú vážne nebezpečenstvo najmä pre civilné obyvateľstvo, ktoré sa pohybuje v oblastiach bývalých bojov.
Simon Jackson, vedúci sýrskeho programu humanitárnej organizácie HALO Trust, v septembri pre agentúru AFP uviedol, že míny a nevybuchnuté pozostatky vojenskej munície spôsobujú v Sýrii v priemere jedno úmrtie alebo zranenie každých šesť hodín.
Podľa predbežnej správy organizácie Landmine and Cluster Munition Monitor, zverejnenej v júni, zaznamenala Sýria v roku 2025 najvyšší počet obetí mín a výbušných pozostatkov vojny na svete. Zahynulo alebo sa zranilo približne 1 600 ľudí.
Nedeľňajšia tragédia v provincii Idlib je ďalšou pripomienkou toho, že aj po páde al-Asadovho režimu zostávajú rozsiahle oblasti Sýrie nebezpečné. Odstraňovanie mín a nevybuchnutej munície predstavuje jednu z kľúčových úloh pri obnove krajiny a zabezpečení bezpečného návratu civilistov do ich domovov.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch míny zabil päť detí, ďalšie utrpelo zranenia. Sýriu naďalej ohrozujú pozostatky občianskej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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