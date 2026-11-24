Britský premiér Burnham nevylučuje návrat do EÚ. Bez referenda by to však bolo „nepredstaviteľné“
Andy Burnham odmieta výzvy bývalých premiérov, aby znovu neotváral otázku brexitu. Tvrdí, že Británia potrebuje lepšie vzťahy s Európskou úniou, no o prípadnom návrate by museli rozhodnúť ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Andy Burnham odmieta výzvy bývalých premiérov, aby znovu neotváral otázku brexitu. Tvrdí, že Británia potrebuje lepšie vzťahy s Európskou úniou, no o prípadnom návrate by museli rozhodnúť občania.
Britský premiér Andy Burnham v pondelok vyhlásil, že návrat Spojeného kráľovstva do Európskej únie bez nového referenda by bol „nepredstaviteľný“. Zároveň odmietol kritiku svojich predchodcov, ktorí ho vyzývajú, aby znovu neotváral rozdeľujúcu otázku brexitu. Podľa Burnhama odmietanie diskusie o brexite môže Britániu udržiavať v nevyhovujúcom usporiadaní vzťahov s Európskou úniou.
Burnham v posledných týždňoch narušil dlhoročný politický konsenzus, podľa ktorého je odchod Británie z EÚ uzavretou kapitolou. Pripustil totiž možnosť, že krajina by v budúcnosti mohla opäť požiadať o členstvo. Briti v referende v roku 2016 tesnou väčšinou rozhodli o vystúpení z Únie a krajina ju oficiálne opustila začiatkom roka 2020. Na otázku poslancov, či môže jednoznačne potvrdiť, že návrat do EÚ bez súhlasu občanov v referende neprichádza do úvahy, premiér odpovedal: „Áno, bolo by to nepredstaviteľné.“
Burnham zároveň odmietol výzvy bývalých konzervatívnych premiérov Rishiho Sunaka, Theresy Mayovej, Davida Camerona a Borisa Johnsona, aby sa nevracal k sporom o brexite. „Tí, ktorí tvrdia, že by sme nemali hovoriť o brexite, riskujú, že Británia zostane uviaznutá v minulosti s nevyhovujúcimi dohodami,“ povedal v parlamente.
Premiér vystúpil pred poslancami po tom, ako jeho vláda minulý piatok v Bruseli uzavrela nové dohody s Európskou úniou. Tie majú uľahčiť obchodovanie a mobilitu mladých ľudí medzi Britániou a členskými štátmi. Spornú otázku výšky školného pre študentov z EÚ na britských univerzitách však obe strany zatiaľ nevyriešili.
Britská vláda odhaduje, že nové dohody by mohli v budúcnosti prinášať ekonomike približne 17 miliárd libier, teda 22 miliárd dolárov, ročne. Podľa Burnhama môžu pomôcť zmierniť životné náklady a vytvoriť nové príležitosti pre mladých ľudí. „Existuje veľmi reálna vyhliadka, že nasledujúce desaťročie môže byť pre Britániu oveľa lepšie než to, ktoré sme práve prežili,“ vyhlásil.
Bývalý premiér Rishi Sunak však varoval, že obnovenie diskusie o brexite by mohlo úplne pohltiť pozornosť vlády a odviesť ju od iných problémov. Theresa Mayová vyzvala Burnhama, aby brexit prijal ako hotovú vec a posunul sa ďalej. Podobne sa vyjadrili aj David Cameron, ktorý referendum v roku 2016 vyhlásil, a Boris Johnson, za ktorého vlády Británia z Únie vystúpila.
Kritika prišla aj od lídra euroskeptickej strany Reform UK Nigela Faragea. Podľa neho by návrat Británie do sféry vplyvu EÚ znamenal katastrofu pre britské podniky, ktoré sa snažia konkurovať a inovovať. Predsedníčka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová zase obvinila Burnhama, že sa usiluje vrátiť krajinu do roku 2015 namiesto toho, aby sa sústredil na budúcnosť.
Burnham pritom zdôrazňuje, že jeho vláda zatiaľ nemá pevne stanovený cieľ opätovného vstupu do EÚ. Hoci v minulosti povedal, že by sa rád dožil návratu Británie do Únie, súčasnú diskusiu označuje za hľadanie možností, ktoré budú v národnom záujme. „Nemáme pevne stanovený názor. Nemáme vopred určený cieľ,“ vyhlásil.
Britskí a európski vyjednávači majú podľa premiéra viesť neformálne rozhovory o možných podobách budúcich vzťahov. Ich výsledky by mali predstaviť približne o rok, v čase ďalšieho summitu Británie a EÚ. Burnham zároveň vylúčil, že by sa počas súčasného volebného obdobia obnovil voľný pohyb osôb alebo že by Británia opäť vstúpila do jednotného trhu či colnej únie. Najbližšie parlamentné voľby sa očakávajú v roku 2029.
Premiér tiež upozornil, že politická situácia v Európe sa môže v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch zmeniť, najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby vo Francúzsku a ďalších krajinách. Diskusia o možnom návrate do EÚ pritom rozdeľuje aj samotnú Labouristickú stranu. Časť jej poslancov Burnhamov postup víta a navrhuje zaradiť otázku opätovného členstva do ďalšieho volebného programu.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Burnham nevylučuje návrat do EÚ. Bez referenda by to však bolo „nepredstaviteľné“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský premiér Andy Burnham v pondelok vyhlásil, že návrat Spojeného kráľovstva do Európskej únie bez nového referenda by bol „nepredstaviteľný“. Zároveň odmietol kritiku svojich predchodcov, ktorí ho vyzývajú, aby znovu neotváral rozdeľujúcu otázku brexitu. Podľa Burnhama odmietanie diskusie o brexite môže Britániu udržiavať v nevyhovujúcom usporiadaní vzťahov s Európskou úniou.
Žiadosť o členstvo
Burnham v posledných týždňoch narušil dlhoročný politický konsenzus, podľa ktorého je odchod Británie z EÚ uzavretou kapitolou. Pripustil totiž možnosť, že krajina by v budúcnosti mohla opäť požiadať o členstvo. Briti v referende v roku 2016 tesnou väčšinou rozhodli o vystúpení z Únie a krajina ju oficiálne opustila začiatkom roka 2020. Na otázku poslancov, či môže jednoznačne potvrdiť, že návrat do EÚ bez súhlasu občanov v referende neprichádza do úvahy, premiér odpovedal: „Áno, bolo by to nepredstaviteľné.“
Burnham zároveň odmietol výzvy bývalých konzervatívnych premiérov Rishiho Sunaka, Theresy Mayovej, Davida Camerona a Borisa Johnsona, aby sa nevracal k sporom o brexite. „Tí, ktorí tvrdia, že by sme nemali hovoriť o brexite, riskujú, že Británia zostane uviaznutá v minulosti s nevyhovujúcimi dohodami,“ povedal v parlamente.
Premiér vystúpil pred poslancami po tom, ako jeho vláda minulý piatok v Bruseli uzavrela nové dohody s Európskou úniou. Tie majú uľahčiť obchodovanie a mobilitu mladých ľudí medzi Britániou a členskými štátmi. Spornú otázku výšky školného pre študentov z EÚ na britských univerzitách však obe strany zatiaľ nevyriešili.
Nové dohody
Britská vláda odhaduje, že nové dohody by mohli v budúcnosti prinášať ekonomike približne 17 miliárd libier, teda 22 miliárd dolárov, ročne. Podľa Burnhama môžu pomôcť zmierniť životné náklady a vytvoriť nové príležitosti pre mladých ľudí. „Existuje veľmi reálna vyhliadka, že nasledujúce desaťročie môže byť pre Britániu oveľa lepšie než to, ktoré sme práve prežili,“ vyhlásil.
Bývalý premiér Rishi Sunak však varoval, že obnovenie diskusie o brexite by mohlo úplne pohltiť pozornosť vlády a odviesť ju od iných problémov. Theresa Mayová vyzvala Burnhama, aby brexit prijal ako hotovú vec a posunul sa ďalej. Podobne sa vyjadrili aj David Cameron, ktorý referendum v roku 2016 vyhlásil, a Boris Johnson, za ktorého vlády Británia z Únie vystúpila.
Kritika prišla aj od lídra euroskeptickej strany Reform UK Nigela Faragea. Podľa neho by návrat Británie do sféry vplyvu EÚ znamenal katastrofu pre britské podniky, ktoré sa snažia konkurovať a inovovať. Predsedníčka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová zase obvinila Burnhama, že sa usiluje vrátiť krajinu do roku 2015 namiesto toho, aby sa sústredil na budúcnosť.
Hľadanie možností
Burnham pritom zdôrazňuje, že jeho vláda zatiaľ nemá pevne stanovený cieľ opätovného vstupu do EÚ. Hoci v minulosti povedal, že by sa rád dožil návratu Británie do Únie, súčasnú diskusiu označuje za hľadanie možností, ktoré budú v národnom záujme. „Nemáme pevne stanovený názor. Nemáme vopred určený cieľ,“ vyhlásil.
Britskí a európski vyjednávači majú podľa premiéra viesť neformálne rozhovory o možných podobách budúcich vzťahov. Ich výsledky by mali predstaviť približne o rok, v čase ďalšieho summitu Británie a EÚ. Burnham zároveň vylúčil, že by sa počas súčasného volebného obdobia obnovil voľný pohyb osôb alebo že by Británia opäť vstúpila do jednotného trhu či colnej únie. Najbližšie parlamentné voľby sa očakávajú v roku 2029.
Premiér tiež upozornil, že politická situácia v Európe sa môže v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch zmeniť, najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby vo Francúzsku a ďalších krajinách. Diskusia o možnom návrate do EÚ pritom rozdeľuje aj samotnú Labouristickú stranu. Časť jej poslancov Burnhamov postup víta a navrhuje zaradiť otázku opätovného členstva do ďalšieho volebného programu.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Burnham nevylučuje návrat do EÚ. Bez referenda by to však bolo „nepredstaviteľné“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nemec asistoval pri prehre Calgary, Slafkovský nebodoval. Liška skóroval v KHL – VIDEO
- Holeša nemá rád frázu o užívaní si zápasov. Od Sloveniek chce maximum, od domácich ME aj viac než športový úspech
- Česko sa pridalo k výzve adresovanej Mjanmarsku po rozsudku o genocíde. Slovensko medzi signatármi chýba