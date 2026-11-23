Náčelník Mestskej polície Košice skončil vo funkcii, odvolalo ho nové mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Košice Ladislav Lörinc má vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície, a to do dvoch mesiacov. Nové mestské zastupiteľstvo v Košiciach odvolalo z ...
Nové mestské zastupiteľstvo v Košiciach odvolalo z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Košice Slavomíra Pavelčáka. Zastupovaním náčelníka mestskej polície v plnom rozsahu poverili poslanci Mareka Štetiara. Košickú mestskú políciu povedie do vymenovania nového náčelníka. Primátor mesta Košice Ladislav Lörinc má tiež vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície, a to do dvoch mesiacov.
Ako uvádza schválený materiál, Pavelčák bol menovaný na návrh už bývalého primátora Jaroslava Polačeka, uznesením mestského zastupiteľstva z decembra 2019. Primátor Lörinc po rokovaní pre médiá uviedol, že cieľom bolo vybrať na zastupovanie niekoho, kto je zvnútra organizácie a nebude potrebné zaúčať ho. Dodal, že Štetiar dosiaľ pôsobil ako zástupca riaditeľa na jednej zo staníc.
Došlo k viacerým zmenám
K viacerým zmenám došlo aj v prípade členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice, v právnických osobách zriadených alebo založených mestom Košice, a tiež v zložení orgánov v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice členom.
Primátor Lörinc ozrejmil, že išlo najmä o tie pozície, kde bol z titulu funkcie bývalý primátor či jeho námestníci, keďže nik z nich vo funkcii nepokračuje (doterajší viceprimátori Lucia Gurbáľová a Marcel Gibóda neboli v októbrových voľbách zvolení do mestského zastupiteľstva - pozn. SITA). „Urobili sme nutné zmeny,” povedal.
Urobia si personálne audity
Dodal, že zmeny vykonali okrem mestskej polície aj v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Avizoval, že si urobia personálne aj finančné audity. Spresnil, že v predstavenstve DPMK došlo k zmene na dvoch z troch pozícií. Ostal poverený riaditeľ Roman Danko, ako Lorinc ozrejmil, cieľom je zabezpečiť kontinuitu.
Zdôraznil, že členovia predstavenstiev či generálni riaditelia budú vyberaní prostredníctvom transparentných výberových konaní. Apeloval tiež, aby sa na tieto posty prihlásili odborníci, dodal, že nebudú rozhodovať na základe politického trička. Výberové konania by chcel vypísať ešte v decembri tak, aby v januári prebehli pohovory. „Všetko závisí od toho, či nájdeme vhodného človeka. Materiál s nomináciou bude predložený zastupiteľstvu, ktoré ho musí schváliť,” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Náčelník Mestskej polície Košice skončil vo funkcii, odvolalo ho nové mestské zastupiteľstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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