Mladý hacker, ktorý zverejnil zábery z GTA VI, dostal sedem rokov väzenia
Sudca uviedol, že 21-ročný mladík si už značnú časť trestu odpykal vo väzbe, a preto môže byť bezprostredne prepustený na slobodu. Britský súd odsúdil hackera Ariona Kurtaja na sedem rokov ...
Britský súd odsúdil hackera Ariona Kurtaja na sedem rokov väzenia za sériu kybernetických útokov vrátane úniku záberov z očakávanej videohry Grand Theft Auto VI (GTA VI) ešte pred jej oficiálnym predstavením.
Sudca Mark Turner na londýnskom súde Woolwich Crown Court uviedol, že 21-ročný Kurtaj si už značnú časť trestu odpykal vo väzbe, a preto môže byť bezprostredne prepustený na slobodu. Mladík sa minulý týždeň priznal k viacerým hackerským útokom z rokov 2021 až 2022.
Kvôli bezpečnosti ho ubytovali v hoteli
Medzi napadnutými spoločnosťami boli herné štúdio Rockstar Games, mobilný operátor BT/EE, digitálna banka Revolut a platforma Uber.
Sudca pri vynesení rozsudku povedal, že musel zohľadniť nielen závažnosť skutkov, ale aj nízky vek obžalovaného v čase útokov a jeho zdravotný stav. Kurtaj pôsobil ako jeden z kľúčových členov hackerskej skupiny Lapsus$ a väčšinu útokov spáchal ešte ako tínedžer.
Podľa britskej prokuratúry bol pôvodne vyšetrovaný pre útok proti spoločnosti BT/EE. V septembri 2022 ho z bezpečnostných dôvodov ubytovali v hoteli, aby ho ochránili pred konkurenčnými hackermi. Ani to mu však nezabránilo pokračovať v útokoch.
Získal 90 videí z pripravovanej hry
Pomocou mobilného telefónu, televízora pripojeného na hotelovú Wi‑Fi sieť a zariadenia Amazon Fire TV Stick prenikol do systémov spoločnosti Rockstar Games, odkiaľ získal 90 videí z pripravovanej hry GTA VI. Následne ich zverejnil na internete pod menom „TeaPotUberHacker“, viac než rok pred prvým oficiálnym predstavením hry. Únik vyvolal v hernom priemysle mimoriadny rozruch.
Porota v roku 2023 rozhodla, že Kurtaj je zodpovedný za viacero trestných činov vrátane neoprávneného prístupu do počítačových systémov, podvodu a vydierania. V tom čase ho psychiatri považovali za nespôsobilého postaviť sa pred súd. Na základe súdneho rozhodnutia preto strávil dva roky v zdravotníckom zariadení, kým odborníci nedospeli k záveru, že je schopný zúčastniť sa súdneho konania.
Zdroj: SITA.sk - Mladý hacker, ktorý zverejnil zábery z GTA VI, dostal sedem rokov väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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