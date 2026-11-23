Presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov z Modry nie je známy, neodhalila ho ani analýza ovzdušia
Počas obhliadky boli na mieste nájdené chemické látky a prípravky, ktoré potenciálne mohli byť zdrojom kontaminácie. Analýza ovzdušia nepotvrdila presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov po ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Počas obhliadky boli na mieste nájdené chemické látky a prípravky, ktoré potenciálne mohli byť zdrojom kontaminácie.
Analýza ovzdušia nepotvrdila presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov po piatkovom (20.11.) úniku neznámej látky na strednej škole v Modre. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že počas monitoringu ovzdušia na mieste udalosti sa nepodarilo jednoznačne identifikovať látku alebo skupinu látok, ktoré mohli byť príčinou ťažkostí študentov.
„Laboratórna analýza odobratej vzorky ovzdušia nepreukázala prítomnosť látok v koncentráciách, ktoré by bolo možné priamo spojiť s pozorovanými zdravotnými prejavmi u študentov. Jedným z možných vysvetlení je, že k uvoľneniu prchavej látky alebo zmesi látok došlo pred odberom vzorky a v dôsledku pohybu osôb v priestore, vetrania miestnosti alebo evakuácie nastalo jej rozptýlenie a zníženie koncentrácie pod detekčné limity,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Počas obhliadky boli na mieste nájdené chemické látky a prípravky, ktoré potenciálne mohli byť zdrojom kontaminácie. „Keďže sa však nepodarilo zachytiť a identifikovať látku prítomnú v ovzduší v čase udalosti, nie je možné spoľahlivo preukázať príčinnú súvislosť medzi nájdenými chemikáliami a pozorovanými účinkami. V nasledujúcich dňoch bol vykonaný opakovaný monitoring priestoru a predmetné chemikálie boli zaistené, pričom analytické skúmanie zaistených vzoriek naďalej prebieha,“ dodal rezort.
Na strednej škole v Modre sa v piatok neznámou látkou intoxikovalo 40 osôb, väčšinou neplnoletých. Na mieste zasahovali štyri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby, dve hasičské autá aj záchranársky vrtuľník. Viacero osôb skončilo v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov z Modry nie je známy, neodhalila ho ani analýza ovzdušia © SITA Všetky práva vyhradené.
Analýza ovzdušia nepotvrdila presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov po piatkovom (20.11.) úniku neznámej látky na strednej škole v Modre. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že počas monitoringu ovzdušia na mieste udalosti sa nepodarilo jednoznačne identifikovať látku alebo skupinu látok, ktoré mohli byť príčinou ťažkostí študentov.
„Laboratórna analýza odobratej vzorky ovzdušia nepreukázala prítomnosť látok v koncentráciách, ktoré by bolo možné priamo spojiť s pozorovanými zdravotnými prejavmi u študentov. Jedným z možných vysvetlení je, že k uvoľneniu prchavej látky alebo zmesi látok došlo pred odberom vzorky a v dôsledku pohybu osôb v priestore, vetrania miestnosti alebo evakuácie nastalo jej rozptýlenie a zníženie koncentrácie pod detekčné limity,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Počas obhliadky boli na mieste nájdené chemické látky a prípravky, ktoré potenciálne mohli byť zdrojom kontaminácie. „Keďže sa však nepodarilo zachytiť a identifikovať látku prítomnú v ovzduší v čase udalosti, nie je možné spoľahlivo preukázať príčinnú súvislosť medzi nájdenými chemikáliami a pozorovanými účinkami. V nasledujúcich dňoch bol vykonaný opakovaný monitoring priestoru a predmetné chemikálie boli zaistené, pričom analytické skúmanie zaistených vzoriek naďalej prebieha,“ dodal rezort.
Na strednej škole v Modre sa v piatok neznámou látkou intoxikovalo 40 osôb, väčšinou neplnoletých. Na mieste zasahovali štyri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby, dve hasičské autá aj záchranársky vrtuľník. Viacero osôb skončilo v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Presný pôvod zdravotných ťažkostí študentov z Modry nie je známy, neodhalila ho ani analýza ovzdušia © SITA Všetky práva vyhradené.
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