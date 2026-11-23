Francúzska polícia zadržala troch podozrivých z vykoľajenia vlaku, pri nehode sa zranilo 44 ľudí
Vyšetrovatelia zadržali 45-ročného muža a jeho dvoch synov. Na koľaji sa pred nehodou nachádzal 300-kilogramový kus železničnej koľajnice.
23.11.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia zadržali 45-ročného muža a jeho dvoch synov. Na koľaji sa pred nehodou nachádzal 300-kilogramový kus železničnej koľajnice.
Policajti zasahovali v osade kočovníckej komunity neďaleko miesta nehody. Zadržali 45-ročného muža a jeho dvoch 22-ročných synov – dvojčatá.
Všetkých troch umiestnili do policajnej cely pre podozrenie z pokusu o krádež, krádeže spáchanej v skupine a neúmyselného ublíženia na zdraví. Vo Francúzsku sa označenie kočovníci používa pre komunity s tradične kočovným spôsobom života, medzi ktorými sú aj skupiny rómskeho pôvodu.
Osobný vlak so 186 cestujúcimi sa vykoľajil 11. septembra neďaleko mesta Cléon na trati medzi Rouenom a Caen na severozápade Francúzska.
Vyšetrovatelia na koľaji objavili kus železničnej koľajnice, ktorý mohol spôsobiť nehodu. Podľa miestneho predstaviteľa vážil približne 300 kilogramov. Prokuratúra po nehode oznámila, že skúšky u rušňovodiča vylúčili prítomnosť alkoholu aj drog.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po incidente upozornil na rastúce nebezpečenstvo ruských tajných operácií v Európe a nariadil posilniť ochranu kritickej infraštruktúry krajiny.
Doterajšie vyšetrovanie však nepreukázalo spojitosť medzi vykoľajením vlaku a Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia zadržala troch podozrivých z vykoľajenia vlaku, pri nehode sa zranilo 44 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska polícia v pondelok zadržala troch mužov v súvislosti so septembrovým vykoľajením osobného vlaku v Normandii, pri ktorom sa zranilo 44 ľudí. Informovali o tom dva zdroje oboznámené s vyšetrovaním.
Pokus o krádež
Všetkých troch umiestnili do policajnej cely pre podozrenie z pokusu o krádež, krádeže spáchanej v skupine a neúmyselného ublíženia na zdraví. Vo Francúzsku sa označenie kočovníci používa pre komunity s tradične kočovným spôsobom života, medzi ktorými sú aj skupiny rómskeho pôvodu.
Osobný vlak so 186 cestujúcimi sa vykoľajil 11. septembra neďaleko mesta Cléon na trati medzi Rouenom a Caen na severozápade Francúzska.
Ruské tajné operácie
Vyšetrovatelia na koľaji objavili kus železničnej koľajnice, ktorý mohol spôsobiť nehodu. Podľa miestneho predstaviteľa vážil približne 300 kilogramov. Prokuratúra po nehode oznámila, že skúšky u rušňovodiča vylúčili prítomnosť alkoholu aj drog.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po incidente upozornil na rastúce nebezpečenstvo ruských tajných operácií v Európe a nariadil posilniť ochranu kritickej infraštruktúry krajiny.
Doterajšie vyšetrovanie však nepreukázalo spojitosť medzi vykoľajením vlaku a Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia zadržala troch podozrivých z vykoľajenia vlaku, pri nehode sa zranilo 44 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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